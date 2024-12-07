¡ÚFCÂçºå¡ÛµÈ²¬¿µÊå ¥È¥Ã¥×¥Áー¥àGK¥³ー¥Á ·ÀÌóËþÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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2004-2006¡¡ÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç³Ø¹»
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2008-2009¡¡¥Õ¥§¥ë¥ô¥©¥íー¥¶ÀÐÀî¡¦Çò»³FC
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2010-2011¡¡²£²ÏÉðÂ¢ÌîFC ¥¹¥¯ー¥ë¥³ー¥Á
2010-2014¡¡BONFIM FootballPark ¥¹¥¯ー¥ë¥³ー¥Á¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹ GK¥³ー¥Á
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