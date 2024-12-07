¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¡Ø ²øÃÌ ²´Ã°ÅõäÆ ¡ÙÍî¸ì²È¡¦ »°Í·Äâ¤ï¤ó¾æ ÅÐÃÅ ¾å±Ç²ñ ³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
»°Í·Äâ¤ï¤ó¾æ
²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤ò»£±Æ¤·¡¢±Ç²è´Û¤Ç³Ú¤·¤à¡È¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¡É¡£¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¡Ø²øÃÌ ²´Ã°ÅõäÆ¡Ù¤¬£±£²·î£±£²Æü(ÌÚ)¤Þ¤ÇÁ´¹ñ£³£³´Û¤Ç¾å±ÇÃæ¤Ç¤¹¡ÊÅì·à¤Î¤ß£²£¶Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î¾å±Ç¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Íî¸ì²È¤Î»°Í·Äâ¤ï¤ó¾æ»áÅÐÃÅ¤Î¥Èー¥¯ÉÕ¤¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯´Ö1500ÀÊ¤Î¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¸ÅÅµÍî¸ì¡¢¼«ºîÍî¸ì¤ÎÎ¾Êý¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¼ã¼êÍî¸ì²È¤Î»°Í·Äâ¤ï¤ó¾æ»á¤Ï¡¢º£Ç¯½Õ¡¢Íî¸ì¶¨²ñ12Ç¯¤Ö¤ê16¿ÍÈ´¤¤Ç¿¿ÂÇ¾º¿Ê¡£°ìÌç¤Î»Õ¾¢¶Ú¤Ë¤¢¤¿¤ë±ßÄ«¤Î¡Ö²´Ã°ÅõäÆ¡×¤Ë°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Á´ÊÔ ÄÌ¤· ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÑµÒ¤ÎÇï¼ê¤ÎÃæÅÐÃÅ¤·¤¿¤ï¤ó¾æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢Íî¸ì¤ÇÄÌ¤·¤Æ¤ä¤ë¤È£²£°～£³£°»þ´Ö¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Î¡¢Á´22¾Ï¤Ë¤âµÚ¤Ö°ìÂçµðÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ö²´Ã°ÅõäÆ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ñ¿ô¤Î¾Ï¤Ç¤ÏÉð»Î¤Î¤«¤¿¤Æ¤¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¶ö¿ô¤Î¾Ï¤Ç¤ÏÈ¼Â¢¤È¤ªÊö¤ÎÉÏË³É×ÉØ¤¬¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¡£
Íî¸ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¶ö¿ô¾Ï¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥¿¥À¤Ç¼ò¤ò°û¤á¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½îÌ±¤Î°Â¤Ã¤Ý¤¤ÍßË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤ª¤«¤·¤ß¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬Íî¸ì¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢È¼Â¢É×ÉØ¤¬°ìÈÖÍî¸ì¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¡£´ñ¿ô¼´¤ÎÊý¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿§µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¿§µ¤¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤ÏÍî¸ì²È¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡ª²ÎÉñ´ì¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ºäÅì»°ÄÅ¸ÞÏº±é¤¸¤ë»°Í·Äâ±ßÄ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Íî¸ì²È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡ª¹âºÂ¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÅòÆÝ¤Ë¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç°û¤ó¤Ç¤«¤éÏÃ¤·½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ï³Ú²°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¤¡¢¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢»°ÄÅ¸ÞÏº¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¤½êºî¤À¤«¤é»ý¤Ä¡¢¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÍî¸ì²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶ÁÛ¤â¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»Õ¾¢¤äÄï»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ºÉÔ¶ø¤À¤Ã¤¿±ßÄ«¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¶¦¤Ë¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÙæ¤Þ¤ì¤ËÙæ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Í©Îî¤è¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ÎÊý¤¬ÉÝ¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¼¤Ò¸¶ºî¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Î£³¤Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤ó¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£