À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥²ー¥àÉ½¾´¼°Åµ¡ÖThe Game Awards 2024¡× 12/13 9»þÈ¾～¡¢¥Ë¥³À¸¤ÇÆ±»þÄÌÌõÉÕ¤­À¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê ～¥æー¥¶ーÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¼Â¶·¤â²ÄÇ½¤Ë～

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、米国ロサンゼルスで開催される年末恒例のゲーム表彰式典「The Game Awards 2024」の模様を2024年12月13日(金)午前9時半より、日本語同時通訳付きでライブ配信します。

「The Game Awards」は、その年にリリースされた優れたゲームを表彰する世界最大級のゲームアワードです。ゲーム業界と関わりのある各界からのゲストが一堂に介して、受賞作の発表に加え、新作発表、音楽パフォーマンスなどを含む本格的なショーを展開します。昨年の視聴者数は過去最大の1億1,800万人を記録し、大きな盛り上がりを見せました。

今年は、優れたインディーゲーム・モバイルゲーム・eスポーツチーム・eスポーツイベントを称える賞など、全29部門が設けられています。最優秀作品賞に当たる「Game of the Year」には、『アストロボット』『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』『ファイナルファンタジーVII リバース』『メタファー:リファンタジオ』など、日本産のゲームがノミネート作品として名を連ねています。また、ゲーマーコミュニティに大きな影響を与えたストリーマーやコンテンツクリエイターを表彰する「Content Creator of the Year」部門には、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属の兎田ぺこらもノミネートされており、注目が集まっています。

ニコニコ生放送では、本ゲームアワードの模様を日本語同時通訳付きでお届けします。また、本放送はニコニコ生放送で「実況可能番組」となっており、ユーザー生放送内へ映像を引用して実況配信を楽しむことができます。

■生放送実況について:https://qa.nicovideo.jp/faq/show/18610

┃番組概要

■番組タイトル:「The Game Awards 2024 同時通訳生放送」

■放送日時:2024年12月13日(金)日本時間午前9:30開始~

■視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv346342838

■The Game Awards 2024公式サイト:https://thegameawards.com/