¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡õ¿·Ç¯ÅÙ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢2nd¥´ー¥ë¤òÃ£À®¡ª
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÊ¼¸Ë»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Â¿ÅÄ¼ÂÐ«¡¢°Ê²¼¡ÖÅöË¡¿Í¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤¬11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡õ¿·Ç¯ÅÙ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ª»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡£¡Ú´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó2024¡Û¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2nd¥´ー¥ë¤Ç¤¢¤ë150,000±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤Ï¡¢3rd¥´ー¥ë¤È¤·¤Æ200,000±ß¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉí¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hpcso.com/christmas2024
´óÉÕ¼õÉÕ¾õ¶·¡Ê2024Ç¯12·î7Æü17»þ»þÅÀ¡Ë
´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¿½¹þ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È For You ～¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2024～¡×µÚ¤Ó2025Ç¯3·îº¢¤Ë¿½¹þ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯½Õ ¿Êµé¡¦¿Ê³Ø±þ±ç¡ªÊ¸Ë¼¶ñ»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢£²¤Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Î»Ù±ç¼Ô¡ÊÄó¶¡¼Ô¡Ë¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë´óÉí¶â¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦ÂÎ¸³¡×¤¬¾¯¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöË¡¿Í¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤è¤êÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÄº¤¤¤¿´óÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë·èºÑ¤¬´°Î»¤·¤¿»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯Ê¬¤Î´óÉÕ¶â¤È¤·¤Æ¼õÎÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð»þ¤Ë¼êÂ³¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¤Î¤´´óÉÕ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö´óÉÕ¶âÆÃÊÌÂ»¶â»»Æþ¸ÂÅÙ³Û¡×¤ÎÏÈ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Åö³º¸ÂÅÙ³Û¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÂ»¶â»»Æþ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ä½ê³íÀÇÌ³½ð¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÅù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Ä¿Í¤ÎÊý¤¬´óÉÕ¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î´óÉÕ¶â¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ë¡¿Í¤¬´óÉÕ¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î´óÉÕ¶âÆÃÊÌÂ»¶â»»Æþ¸ÂÅÙ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hpcso.com/christmas2024
¥×¥ì¥¼¥ó¥È For You ～¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È～¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È For You ～¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2024～¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü¤Þ¤Ç¤Ë70²ÈÄí¡¦120¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¿½¹þ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Äê°÷¤Ë°ìÅÙÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤´´óÉÕ¤òÄº¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿½¹þ¼õÉÕ¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿½¹þÀ¤ÂÓ¤Î¸½¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬Â¿¤¯¡¢Á´¿½¹þ²ÈÄí¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï84.5%¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿½¹þ²ÈÄí¤Î¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hpcso.com/news/8970
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÊ¼¸Ë»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ëÃÏ°è¤Î·ÁÀ®¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2013Ç¯11·î¤Ë¹â¹»À¸Í»Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¡£2017Ç¯1·î¤ËNPOË¡¿Í¤È¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©¤è¤êÇ§¾Ú¡£2023Ç¯2·î¤ËÇ§ÄêNPOË¡¿Í¤È¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©¤è¤êÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³Ø½¬»Ù±ç¤ä»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡¢ÂÎ¸³¡¦·Ð¸³³èÆ°¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤ä¤½¤Î²ÈÄí¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤òÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡ÖÂè10²ó¤è¤ß¤¦¤ê»Ò°é¤Æ±þ±çÃÄÂç¾Þ ¾©Îå¾Þ¡×¤ò2016Ç¯¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¤Þ¤Á¡¦¤¯¤é¤·¤Å¤¯¤ê³èÆ°¾Þ ¿¶¶½¾©Îå¾Þ¡×¤ò2017Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÀÐ»Ô¶µ°é¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
Ì¾¾Î¡§Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÊ¼¸Ë»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ
ÂåÉ½Íý»ö¡§Â¿ÅÄ¼ÂÐ«
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÊÌ½êÄ®£¸ÈÖ£±£±¹æ
ÀßÎ©¡§2013Ç¯11·î29Æü¡ÊË¡¿ÍÇ§¾ÚÆü¡§2017Ç¯1·î18Æü¡¢Ç§ÄêÆü¡§2023Ç¯2·î22Æü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Ø½¬»Ù±ç»ö¶È¡¢»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´°éÀ®»ö¶È¡¢¾ðÊóÈ¯¿®»ö¶È¡¢»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ß»Ù±ç»ö¶È¡¡Åù
Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÊ¼¸Ë»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¡§https://hpcso.com
¥Þ¥ó¥¹¥êー¥µ¥Ýー¥¿ーÊç½¸¥Úー¥¸¡§https://campaign.hpcso.com