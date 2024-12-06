ÉÔÆ°»ºÅê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖTASUKI FUNDS¡×¥¿¥¹¥ ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë½Å»ë·¿ Âè9¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÊç½¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇðÂ¼ Íº¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ¹À»Ê¡¢°Ê²¼¡¢¥¿¥¹¥¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖTASUKI FUNDS¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯12·î£¶Æü¤è¤ê¡Ö¥¿¥¹¥ ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë½Å»ë·¿ Âè9¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÎÅê»ñÊç½¸¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×
¡¡ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖTASUKI FUNDS¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÁÈÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¿¥¹¥¤¬ÍÑÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢·úÊª¤ò·úÃÛ¤¹¤ë¡Ö³«È¯·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤È¤·¤ÆÁÈÀ®¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï´ûÂ¸·úÊª¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¹©»ö¤ò»Ü¤¹¡Ö¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤È¤·¤ÆÁÈÀ®¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÊª·ï¤Ï¹Á¶è¼Ç¤Ë½êºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¡¢ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡¦»°ÅÄÀþ¡Ö»°ÅÄ¡×±ØÅÌÊâ£´Ê¬¡¢JR»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¡ÖÅÄÄ®¡×±ØÅÌÊâ£¶Ê¬¤ÈÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¹¥Î©ÃÏÊª·ï¤Ç¤¹¡£
¢¡ ¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¥¤¥áー¥¸
¡¡Ìµµ¡¼Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿´ûÂ¸¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ËÂçµ¬ÌÏÆâÁõ¹©»ö¤ò»Ü¤·¡¢¼ç¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÆþµï¤òÁÀ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê¢¨)¤Ø¿·¤¿¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¡Ömodern¡×¡¢ÌÚÌÜÄ´¤ÇÌÀ¤ë¤¯²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Î¡Önatural¡×¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¡Öluxury¡×¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤´¤È3¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÆâÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢´ë¶È¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¹¥¤¤Ê¥Õ¥í¥¢¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨)¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¡§²È¶ñ½º´ïÅù¤ÎÉ¬Í×ÀßÈ÷¤¬Â·¤¤ÆâÁõ¤¬´°À®¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÆþµï²ÄÇ½¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¡£¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÆâÁõ¹©»ö¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤³¤È¤«¤éÆþµï¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ä¡¢½é´üÈñÍÑ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¡£
modern
natural
luxury
¢¡ ¡Ö¥¿¥¹¥ ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë½Å»ë·¿ Âè9¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×ÆâÁõ¹©»öÃæ·úÊª
¢¡ ¡Ö¥¿¥¹¥ ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë½Å»ë·¿ Âè9¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×Êç½¸Í×¹à
¢¡¥¿¥¹¥¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ë¹Ô
¡¡¥¿¥¹¥¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸Êª·ï¤ò¼èÆÀ¤·¡¢·ÐÇ¯Îô²½ÉôÊ¬¤Î½¤Á¶¡¢ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©ー¥àÅù¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ë¥ó¥°¹©»ö¤ò»Ü¤·¡¢Êª·ï¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¹¥¤Ï¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ëIoT¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹³«È¯»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º³«È¯¡¦ÈÎÇä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½êÅÐÏ¿¡¢ÆÃÄê·úÀß¶È¤Îµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ¤ÎÀìÌç¿Íºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Î¼Â¤Ê»ö¶ÈÀÈ½ÃÇ¤È¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿Ê¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ Í¥ÀèÎô¸åÊý¼°¤òºÎÍÑ
¡¡Í¥ÀèÎô¸åÊý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÏÍ¥Àè½Ð»ñÊ¬¤È¤·¤Æ400¸ý¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¿¥¹¥¤Ï2,000¸ý¤òÎô¸å½Ð»ñ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü°ì¡¢Â»¼º¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¿¥¹¥¤¬Àè¤ËÂ»¼ºÉôÊ¬¤òÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¤è¤êÍ¥Àè¤·¤Æ½Ð»ñ¶â¤ÎÊÖ´Ô¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¡ÖTASUKI FUNDS¡×¤È¤Ï
¡¡¡ÖTASUKI FUNDS¡×¤Ï¡¢1¸ý10Ëü±ß¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ë¾¯³ÛÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼êÂ³¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Í¿¤¨¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÄã¥ê¥¹¥¯¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿Íø²ó¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅê»ñ¥Ëー¥º¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î¤¢¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖTASUKI FUNDS¡×¤Ç¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤äÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Åê»ñ¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://tasuki-funds.jp/
¢¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥¤Î²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ø¥¿¥¹¥¤ÇÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥¤Ï¡¢¿·ÃÛÅê»ñÍÑIoT¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î´ë²è³«È¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¾¦½¬´·¤¬Ì¤¤À»Ä¤ëÉÔÆ°»º¶È³¦¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÊÑ³×¤·¡¢‟¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡É¤È¤·¤Æ¡¢ ¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Â¼ÅÄ ¹À»Ê
URL ¡§https://tasukicorp.co.jp/
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-7-9 Æü¾¼¥Ó¥ë2F
ÀßÎ© ¡§2013Ç¯8·î12Æü
»ñËÜ¶â¡§22²¯5,477Ëü±ß
¢¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ø¿Í¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡£¶õ´Ö¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¡£Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯4·î1Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥¤È³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÆüËÜ·úÊª¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»º²ÁÃÍÎ®ÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¤òÌä¤ï¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤È¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¹¥¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÇðÂ¼ Íº
URL ¡§https://tasuki-holdings.co.jp/
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-7-9 Æü¾¼¥Ó¥ë7F
ÀßÎ© ¡§2024Ç¯4·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§30²¯2,496Ëü±ß