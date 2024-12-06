¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬¸Ø¤ë¡È¥¨ー¥¹¥Ð¥¤¥äー¡É£³Ì¾¤¬ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯É½¡ª¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯¤òÁ°¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤·¤¿¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó²£ÉÍÀ¾¸ýËÜÅ¹¤Ç¡Ö¥Æー¥ÞÊÌ¡¦Åß¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É/¥¿¥Ã¥Á&¥È¥é¥¤¡×¤ò12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ
Á´¹ñ1,200Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó²£ÉÍÀ¾¸ýËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬¸Ø¤ë¡È¥¨ー¥¹¥Ð¥¤¥äー¡É¤¬¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¡Ö¥Æー¥ÞÊÌ¡¦Åß¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É/¥¿¥Ã¥Á&¥È¥é¥¤¡×¡¢¤ª¤è¤Ó1¼þÇ¯¤òÁ°¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó²£ÉÍÀ¾¸ýËÜÅ¹¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡×¤ò¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍÂè°ì¼çµÁ¡×¤Î¤â¤È¡¢¿ôÂ¿¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¾¦ÉÊÁªÄê¤òÃ´¤¦¡¢Åö¼Ò¤Î¡È¥Ð¥¤¥äー¡É¡á¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶ー¡Ê°Ê²¼MD¡Ë3Ì¾¤¬¡¢µ¨Àá¤ä»þÀá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë3¥Æー¥Þ¡ÊÂçÁÝ½ü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎËÉÈÈ¡Ë¤Ë±è¤Ã¤¿ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Î¿·¾¦ÉÊ¡¦ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Î·¹¸þ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÆüº¢¤«¤é¸¦µæ¡¦Ê¬ÀÏ¡¢¤½¤·¤Æ»ÅÆþ¤ì¤Î¾¦ÃÌ¤ò¹Ô¤¦²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎMD¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤²ñ¤â¼Â»Ü¤·¡¢¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìó23Ì¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î²ÈÅÅ¤ä¾¦ÉÊ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤MD¤òÇÛÃÖ¡£¿·¾¦ÉÊ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÇÄ°®¤·¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÇä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¡¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åý³çÉôÄ¹¡¡Ä¹Ã«Àî ¹ä¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÀâÌÀ¤È¡¢»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ìó28ËüÅÀ*1¤òÂ·¤¨¤¿¾¦ÉÊÀ¯ºö¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎMD¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Çä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£6¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤³ÆMD¤¬¡¢¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Î·¹¸þ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÇÄ°®¤·¡¢Äó°ÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÇä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÂçÁÝ½ü¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡×¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎËÉÈÈ¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÃ´ÅöMD¤¬¡¢º£Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÇ¯Ëö¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*1¡¡2023Ç¯ÅÙ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥°¥ëー¥×·×EC¼è°·ÅÀ¿ô
¡¦Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ë¡ª¡ØºÇ¿·ÁÝ½üµ¡¥È¥ì¥ó¥É¡Ù ¿·À¤Âå¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー
Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¯¥êー¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¾¦ÉÊÅý³çÉô¡¡À¸³è¾¦ÉÊÉô¡¡Ê¡ÅÄ¾»»Ë¡Ê¥¯¥êー¥ÊーÃ´Åö¥·¥Ë¥¢MD¡Ë¤¬¡¢³µ¶·¤È¤³¤ÎÅß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¯¥êー¥ÊーÈÎÇä¤Î³µ¶·¡Û
Åö¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥êー¥Êー¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÇÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹½À®Èæ¤ò¸«¤ë¤È¡¢²áµî9Ç¯´Ö¤Ç¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¡¢¤È¤¯¤Ë2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê±²¤ËµÞÁý¡£2023Ç¯ÅÙ¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤¬58¡ó¡¢¥¥ã¥Ë¥¹¥¿ー·¿¤¬26¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡Û
―¡Ö ¡ÈÃ¦¡ÉÁÝ½üµ¡¤ÎÁÝ½ü¡×¿·À¤Âå¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¤Øー
£±. ¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸ÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¸µÇ¯
£². ·ÚÎÌ¡¦»æ¥Ñ¥Ã¥¯¼°¥â¥Ç¥ë¤¬ÂæÆ¬
£³. ¡Ü¦Á¤Îµ¡Ç½¥â¥Ç¥ë
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¤Î¿Ê²½·Á¤Ç¤¢¤ë¡ÈÃ¦ÁÝ½üµ¡¤ÎÁÝ½ü¤ò³ð¤¨¤ë¡É¿·À¤Âå¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê±²¤Ê¤É¤òµ¡¤Ë±ÒÀ¸°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢µÛ°ú¤·¤¿¥´¥ß¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸ÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¸µÇ¯
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤¿¥´¥ß¤Ë¿¨¤é¤º¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸ÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¡¢¥·¥ãー¥¯¤¬»²Æþ¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ë¥·¥ãー¥×¤äÅì¼Ç¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¤ÎÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡ä
¢£¥·¥ãー¥¯¡ÖEVOPOWER SYSTEM NEO II ¡ÊLC501JGY¡Ë¡×È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î2Æü¡¡¡¡
²Á³Ê¡§69,850±ß¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡§1.6kg¤È·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ë¥Ñ¥ïー¤¬¶¯¤¤¡¿¥»¥ó¥µー¤ÇÊÉºÝ¤òÇ§¼±¤·¶ù¡¹¤Þ¤ÇµÛ°ú
¢£Åì¼Ç¡ÖVCSL130DSC¡×¡¡¡¡È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯8·î20Æü¡¡¡¡²Á³Ê¡§57,800±ß
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯¤¬»æ¥Ñ¥Ã¥¯Êý¼°¡¢ÉÕÂ°¤ÎµÛ¤¤¿¡¤2WAY¥ï¥¤¥Ñー
£².·ÚÎÌ¡¦»æ¥Ñ¥Ã¥¯¼°¥â¥Ç¥ë¤¬ÂæÆ¬
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¤ÎÃæ¤Ç¤â¹ñÆâ¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤Î¤¬·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¤Ï¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¼°¤¬¼ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ÚÎÌ»æ¥Ñ¥Ã¥¯¼°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò2022Ç¯12·î¤ËÆüÎ©¤¬»²Æþ¡£¥´¥ß¤Ë¿¨¤é¤º¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¼Ò¤Ç¤âÆ±¥¿¥¤¥×¤¬Å¸³«¤µ¤ìÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ÚÎÌ²½¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËÆüÎ©¤¬Å¸³«¤¹¤ë·ÚÎÌ¥·¥êー¥º¤¬¡¢¼«Áö´¶¤¬¶¯¤¯·Ú¤¤ÎÏ¤ÇÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡ä
¢£ÆüÎ©¡Ö¤«¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ PVBL45E4N¡×È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯1·î20Æü
²Á³Ê¡§43,800±ß¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡§·ÚÎÌ1.4kg¡¿ÎÐ¤Î¥é¥¤¥È¤Ç¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥´¥ß¤â¤Þ¤ë¤ï¤«¤ê¡¡
¢£¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¡ÖSBDG4PH¡×È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î2Æü
¡¡²Á³Ê¡§25,080±ß¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡§ÀÅÅÅ¥â¥Ã¥×ÉÕ¤¡£ÁÝ½üÃæ¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ªÁÝ½ü¤ËÂç³èÌö¡¿¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼
£³.¡Ü¦Áµ¡Ç½¥â¥Ç¥ë
¡Ö£Á£Ò¡×¤ä¡Ö¥¹¥Áー¥à¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤Î¥¯¥êー¥Êー¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤è¤ê±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡ä
¢£ÆüÎ©¡Ö¥Ñ¥ïー¥Öー¥¹¥È¥µ¥¤¥¯¥í¥óPVBH900SM¡×¡¡¡¡È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î14Æü¡¢¡¡²Á³Ê¡§74,800±ß¡¢
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·È¤ÇÁÝ½ü¤·¤¿¾ì½ê¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Î¡ÖAR¤ªÁÝ½ü¡×¡¿Â¿ºÌ¤ÊÉÕÂ°ÉÊ¤Ç¾²¡¦·ä´Ö¡¦¹â¤¤¤È¤³¤í¤â¤Þ¤ë¤´¤È¤ªÁÝ½ü¡¡
¢£¥·¥ãー¥¯¡Ö¥¹¥Áー¥à¥â¥Ã¥×S8201JWH¡×¡¡È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î30Æü ²Á³Ê22,000±ß¡¡
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§²óÅ¾¥Ñ¥Ã¥É¤È¹â²¹¥¹¥Áー¥à¤Ç±ø¤ì¤ò½üµî¡¿¿å¤À¤±¤Ç99.9%½ü¶Ý¤È¤ªÁÝ½ü
¡¦¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¡¾¦ÉÊÅý³çÉô¡¡¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¾¦ÉÊÉô¡¡À¶¿åÂçÎ¼¡Ê¤ª¤â¤Á¤ãÃ´ÅöMD¡Ë¤¬¡¢³µ¶·¤È¤³¤ÎÅß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤ª¤â¤Á¤ãÈÎÇä¤Î³µ¶·¡Û
ÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë1Ãû±ß¤òÆÍÇË¤·¹¥¶·¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤ª¤â¤Á¤ãÇä¤ê¾ì¤ò230Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹½À®Èæ¤Ï2018Ç¯ÅÙÂÐÈæ¤ÇÌó1.7ÇÜ¤È¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡Û
£±. Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡È¡ÉÈ¯¸«¡É¤ä¡ÈÈ¿±þ¡É¤¬¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡Ö¿Ê²½·Ï¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×
£². »Ò¶¡¤âÍ·¤Ù¤ë¡¦Âç¿Í¤âÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×
£³.¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡ß°Û¶È¼ï¥³¥é¥Ü
¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÇä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡ÈÈ¯¸«¡É¤ä¡ÈÈ¿±þ¡É¤¬¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡Ö¿Ê²½·Ï¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×
°ì¿Í¤Ã»Ò¤ÈÆ¯¤¯Êì¿Æ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¬°ì¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥²ー¥à¤Ç¤Î´í¸±À¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö°ì¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤Æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¤¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¹¥Ä´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥È¥¤¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¡Ë¡ä
¢£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ö¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡ª ¥¦ー¥â ¥¢¥é¥¤¥Ö¡×¡¡
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î4Æü¡¢¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§11,998±ß
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§2016Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥È¥¤¡Ö¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡ª ¥¦ー¥â¡×¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£ ÕÛ²½ÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï¤Ç¤ÎNO.1¥Ò¥Ã¥È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¡¡¥¹¥Þ¥Û¥ï¥¤¥É¡×¡¡
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î19Æü¡¢¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§13,640±ß
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¤Ç¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤ËÍ·¤Ù¤ë´á¶ñ¤Ç¤¹¡£²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤âÂç¤¤¯¡¢72
¥¢¥×¥ê¡¢¥«¥á¥é¡¢Æ°²èÊÔ½¸¡¢²»À¼Áàºî¤Ê¤Éµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¡£¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤Ï¸Î¾ã¤·¤¿ºÝ¤ÎÊä½þ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥È¥¤¥ï¥¤¥ÉÍ§
¤Î²ñ¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¡ÊÊÌÅÓÍÎÁ¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£².»Ò¶¡¤âÍ·¤Ù¤ë¡¦Âç¿Í¤âÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×
¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥º¡×¤È¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Öµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢Âç¿Í¼«¿È¤¬Çã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30～40Âå¤Î¿ÆÀ¤Âå¤¬²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ò¶¡»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡ÊÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡¿¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡Ë¡ä
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÖDXÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥¬¥ô¡×¡¡
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯8·î31Æü¡¢¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§7,920±ß
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¡Ù¤Î¤Ê¤ê¤¤êÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡£ÊÌÇä¤Î¡Ö¥é¥¤¥Àー¥´¥Á¥¾¥¦¥·¥êー¥º¡×¤Ï½÷ÀÁØ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢½÷À¤Î¹ØÆþÈæÎ¨¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡ÖBEYBLADE X BX-37¥À¥Ö¥ë¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥»¥Ã¥È¡×¡¡¡¡
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î12Æü¡¢¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§8,200±ß
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬1999Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ÂåÈÇ¥Ùー¥´¥Þ´á¶ñ¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂè4À¤Âå¤Ç¡¢Âè1À¤Âå¤ÇÍ·¤ó¤À»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿ÆÀ¤Âå¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥È¥ë¥Û¥Óー¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¡£Åö¾¦ÉÊ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÍ·¤Ù¤ë¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡ß°Û¶È¼ï¥³¥é¥Ü
»Ò¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ë¤â¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë°Û¶È¼ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤ã°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤·¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤ËÍ·¤ó¤À¤ª¤â¤Á¤ã¤ò²û¤«¤·¤à²óµ¢ÁØ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡Ê¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡ß°Û¶È¼ï¥³¥é¥Ü¡Ë¡ä
¢£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡¡¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡ÊFrancfranc¥³¥é¥Ü¡Ë¡×¥·¥êー¥º
¢£¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥É¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë ¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¢£¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥¹(TM)¡×¡ÊÆ°²è¤Ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤òµ¯ÍÑ¡Ë
¡ØËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¡Ù
ËÉÈÈ°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ëÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¡¾¦ÉÊÅý³çÉô¡¡µ¨Àá¾¦ÉÊÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡Ý¯°æÎ¼Æó¡ÊËÉÈÈ¥°¥Ã¥ºÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤¬¡¢³µ¶·¤È¤³¤ÎÅß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÉÈÈ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Î³µ¶·¡Û
2024Ç¯ÅÙ¤Ï¡ÖËÉÈÈ¡×¥ー¥ïー¥É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎËÉÈÈ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢8·î²¼½Ü¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏËÉÈÈ¾¦ÉÊ¤¬¿Ä¹¡£¤È¤¯¤Ë¥É¥¢¥Û¥ó¤ÈËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¢¥»¥ó¥µー¥é¥¤¥È¤ÎÇä¾å¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡Û
ËÉÈÈÂÐºö¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¥ª¡¦¥«¡¦¥é!?
£±.¥ª¡á²»¡Ê¥ª¥È¡Ë¡¡²»¤Ç¿¯Æþ¼Ô¤ò°Ò³Å¤·¼þ°Ï¤Ë°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¤ë
£².¥«¡á¥«¥á¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¿Í¤Î»ëÀþ¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç¿¯Æþ¼Ô¤ò¶á´ó¤é¤»¤Ê¤¤
£³.¥é¡á¥é¥¤¥È¡¡¡¡¡¡ ²È¤Ë¶á¤Å¤¯¿Í¤ò´¶ÃÎ¤·ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤³¤È¤ÇËÉÈÈ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¿·¤ÎËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥ー¥ïー¥É¡Ö¥ª¡¦¥«¡¦¥é¡×¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¡×¤Ï¡Ö²»¡Ê¥ª¥È¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²»¤Ç¿¯Æþ¼Ô¤ò°Ò³Å¤·¼þ°Ï¤Ë°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¤ÆËÉÈÈ¸ú²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¡×¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Î»ëÀþ¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç¿¯Æþ¼Ô¤ò¶á´ó¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¡×¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ìë´Ö¤Ë²È¤Ë¶á¤Å¤¯¿Í¤ò´¶ÃÎ¤·ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤³¤È¤ÇËÉÈÈ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
£±.²»¡Ê¥ª¡Ë
¡ã¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡ä
¢£ELPA¡ÖËÉÈÈ¥¢¥éー¥à AKB100BL¡×¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÌó90dB¤Î²»¤òÈ¯¤¹¤ëËÉÈÈ¥¢¥éー¥à
¢£ELPA¡Ö¥É¥¢¥¢¥éー¥à ASAW13BR¡× ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥¬¥é¥¹¤ÎÇË²õ¡¦¾×·â¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÁë¤¬³«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¢¥éー¥à¤¬ÌÄ¤ë¥À¥Ö¥ë¸¡ÃÎ·¿¤Î¥É¥¢¥¢¥éー¥à¡¿ËÜÂÎ¤Î¸ü¤µ¤Ï8mm¤ÈÇö·¿
¢£LITHON¡ÖËÉÈÈ±þÅúKSVC-001W¡×¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥©¥ó¤äÅÅÏÃ±Û¤·¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈÃËÀ¤ÎÀ¼¤ÇÁê¼ê¤Ë±þÅú¤Ç¤¤ë¡£²»À¼¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÏÁ´16¼ïÎà¤Ç¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±þÅú²ÄÇ½
£².¥«¥á¥é¡Ê¥«¡Ë
¡ã¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡ä
¢£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó VSSGZ20L¡×¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¼è¤êÉÕ¤±´ÊÃ±¡¢ÇÛÀþ¹©»öÉÔÍ×¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¿Î±¼é¤Ç¤âÍèË¬¼Ô¤òÏ¿²è¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Æ°Ï¿²èµ¡Ç½¡×ÅëºÜ
¢£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó VLX50AHF¡×¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡§³°½ÐÃæ¤â¥¹¥Þ¥Û¤ÇÍèµÒ±þÂÐ²ÄÇ½¡¿ÂðÇÛÊØ¤Î¡ÖÃÖ¤ÇÛ°ÍÍê¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ(¼«Æ°¡¦¼êÆ°)
¢£NSK¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é NSAI2120WRMS¡× ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡Ü±Õ¾½¥â¥Ë¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¡£AI¤Ë¤è¤ë´é¸¡ÃÎ¥«¥á¥é¤ÇËÉÈÈµ¡Ç½¤ò¸þ¾å
£³.¥é¥¤¥È¡Ê¥é¡Ë
¡ã¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¦ÉÊ¡ä
¢£REVEX¡Ö¥é¥¤¥È SLR-85ARM¡×¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¿Í¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¥¯¥ë¥¯¥ë¸÷¤ëLED²óÅÀÅô¡¿°Å¤¤»þ¤À¤±ÅÀÅô¤¹¤ë¥âー¥É¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤âÅÀÅô¤¹¤ë¥âー¥É¤ÎÀÚÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½
¢£RITEX¡Ö¥»¥ó¥µー¥é¥¤¥È LEDAC315¡×¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¿Í¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤ÇÅÀÅô¡¦¾ÃÅô¡¿¥Ï¥í¥²¥ó260WÁêÅö¤ÎÌÀ¤ë¤µ
¢£ELPA¡Ö¥»¥ó¥µー¥é¥¤¥È ESL312SL¡×¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¿Í¤ä¼Ö¤ÎÆ°¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°ÅÀÅô¡¿¥½ー¥éーÈ¯ÅÅ¼°¡¿²°³°¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ëËÉ¿å»ÅÍÍ
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë¡É¥Ð¥¤¥äー¡É¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤òÂª¤¨¡¢Àè¼è¤ê¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÈÉÊÂ·¤¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÅÅ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢²È¶ñ¡¢¥²ー¥à¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¼ò¡¢Ìô¡¢¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¾¦ÉÊÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬MD¤Ç¤¹¡£¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Î¿·¾¦ÉÊ¡¦ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Î·¹¸þ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÆüº¢¤«¤é¸¦µæ¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢»ÅÆþ¤ì¤Î¾¦ÃÌ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¦²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎMD¤Î»ëÅÀ¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÉÊÂ·¤¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¾¦ÉÊ¡¢µ¨Àá¾¦ÉÊ¡¢¾ðÊó±ÇÁü¾¦ÉÊ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾¦ÉÊ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¾¦ÉÊ¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¾¦ÉÊ¤Î6Ê¬Ìî¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ£¿ô¤ÎMD¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Äó°ÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¡ÊMD¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡ã¥¯¥êー¥ÊーÃ´Åö¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¡¾¦ÉÊÅý³çÉô¡¡À¸³è¾¦ÉÊÉô Ê¡ÅÄ¾»»Ë
2007Ç¯Æþ¼Ò°Ê¹ß¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ16Ç¯´Ö¡¢ÈÎÇä¶ÈÌ³¤Ë¶Ð¤·¤à¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¡¦¥¯¥êー¥ÊーÃ´Åö¤ò6Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡£2023Ç¯¤è¤êËÜ¼Ò¤Ø°ÛÆ°¤·¡¢¾¦ÉÊÉô¤Ë¤ÆMD¤È¤·¤ÆÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤òÃ´Åö¤·¤¿¸å¡¢2024Ç¯¤«¤é¥¯¥êー¥Êー¤ÎÃ´ÅöMD¤Ë¡£
¡¦Ã´Åö¶ÈÌ³¡§¥¯¥êー¥Êー¡¦²È»ö²ÈÅÅ¤Î¾¦ÉÊ»ÅÆþ¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê
¡ã¤ª¤â¤Á¤ãÃ´Åö¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¡¾¦ÉÊÅý³çÉô ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¾¦ÉÊÉô À¶¿åÂçÎ¼
2005Ç¯Æþ¼Ò»þ¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊÉô¤Ë¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¾¦ÉÊ¡ÊCD/DVD¥½¥Õ¥È¡Ë¤ÎMD¤òÌ³¤á¤ë¡£2016Ç¯¤è¤ê¤ª¤â¤Á¤ã¤òÃ´Åö¤·¡¢º£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¦Ã´Åö¶ÈÌ³¡§¤ª¤â¤Á¤ãÁ´ÈÌ¡¦¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¾¦ÉÊ»ÅÆþ¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê
¡ãËÉÈÈ¥°¥Ã¥ºÀÕÇ¤¼Ô¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¡¾¦ÉÊÅý³çÉô µ¨Àá¾¦ÉÊÉô Ý¯°æ¡¡Î¼Æó
2001Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢2014Ç¯8·î～2017Ç¯3·î¤Î´Ö¡¢¹ç·×3Å¹ÊÞ¤ÇÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¡£2017Ç¯4·î¤«¤é¤ÏËÜ¼Ò¤Ø°ÛÆ°¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦ÉÊÉô¤ÎMD¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£2022Ç¯10·î¤«¤é¾¦ÉÊÉôÄ¹¤òÇÒÌ¿¤·¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¤Ïµ¨Àá¾¦ÉÊÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾¦ÉÊÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Ã´Åö¶ÈÌ³¡§µ¨Àá¾¦ÉÊ¡Ê¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡Ë¡¢ºÇ´ó¡¢¾ÈÌÀ¡¢ËÉºÒËÉÈÈ¡¢»¨²ß¤Î³ÆÃ´ÅöMD¤òÅý³ç
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó²£ÉÍÀ¾¸ýËÜÅ¹¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¹Æâ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡ª
´ØÅì¥¨¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó²£ÉÍÀ¾¸ýËÜÅ¹¤Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ô£Ö¥³ー¥Êー¡Ê5F¡Ë
¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸¼¨ÊýË¡¤òºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§Âç·¿¥Æ¥ì¥Ó¿Íµ¤¤Ë¤è¤ê¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÊÉ´ó¡¢ÊÉ¤«¤±¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅ¸¼¨¤ò¶¯²½¡£
ÇòÊª²ÈÅÅ¥³ー¥Êー¡Ê4F¡Ë
Çä¾ìÌÌÀÑ¤òÌó1.7ÇÜ¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§Âç¾®²ÈÅÅ¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¡£
Ãæ¸Å¥ì¥³ー¥É¥³ー¥Êー¡Ê3F¡Ë
¡ÖÃæ¸Å¥ì¥³ー¥É¡×¥³ー¥Êー¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥¢¥Ê¥í¥°²óµ¢¤¹¤ëZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊµÒÁØ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£
¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¥³ー¥Êー¡Ê3F¡Ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÁý²Ã¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥ªー¥Êー¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤ò³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥Ú¥Ã¥È²ÈÅÅ¤ÎºÇ¿·¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¡£
¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¼«ÈÎµ¡¡Ê3F¡Ë
²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹½é¤Î¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¼«ÈÎµ¡¡×¤ÎÀßÃÖ
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÆ³Æþ¡£
¾åÃÊ¡Ö£Ô£Ö¥³ー¥Êー¡×¡¢ÃæÃÊº¸¡ÖÇòÊª²ÈÅÅ¥³ー¥Êー¡×¡¢ÃæÃÊ±¦¡ÖÃæ¸Å¥ì¥³ー¥É¥³ー¥Êー¡×¡¢²¼ÃÊº¸¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¥³ー¥Êー¡×²¼ÃÊ±¦¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¼«ÈÎµ¡¡×