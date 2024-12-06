¹â¶¶¥á¥¢¥êー¥¸¥å¥ó¡¢10Ç¯¤Ö¤êÉñÂæ¤Ç¥Æ¥í¥ê¥¹¥ÈÌò·àÃÄ¥×ー¥×ー¥¸¥åー¥¹¡Ö³×Ì¿¤Î²È¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¡ª
¹â¶¶¥á¥¢¥êー¥¸¥å¥ó¤òÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢»ö·ï¤òÄÉ¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー´ÆÆÄÌò¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¾°¸¼¤é¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡¦¸ÄÀÇÉ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢·àÃÄ¥×ー¥×ー¥¸¥åー¥¹Âè30²óµÇ°¸ø±é¡Ø³×Ì¿¤Î²È¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥ª¥¸¤µ¤ó¡¢·àÃÄ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¡×¤Ê¤É¡¢»Â¿·¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤àºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿µ´ºÍ¡¢»³ËÜ¹Àµ®¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¸½Âå¤Î¡Ø³×Ì¿¡Ù¤òÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¡¢À¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡ãË½ÎÏ¤ÎÏ¢º¿¡ä¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£10Ç¯¤Ö¤ê¼ç±éÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¹â¶¶¥á¥¢¥êー¥¸¥å¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¾°¸¼¡¢ºÙ³·½¡¢²¼Èø¤ß¤¦¡¢ÅÏÊÕæÆ¡¢°ìÁÐËã´õ¡¢ÂçÇ÷°ìÊ¿¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢·àÃÄ¥×ー¥×ー¥¸¥åー¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
·àÃÄ¥×ー¥×ー¥¸¥åー¥¹Âè30²óµÇ°¸ø±é¡Ø³×Ì¿¤Î²È¡Ù
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§»³ËÜ¹Àµ®
¡ÚÆü»þ¡Û¡¡2025Ç¯1·î9Æü(ÌÚ)～1·î13Æü(·î¡¦½Ë)
¡Ú·à¾ì¡Û¡¡¥·¥¢¥¿ー¥µ¥ó¥âー¥ë (¢©160-0022ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-19-10)
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëº´µ×´ÖÍ¥¡Ê¾°¸¼¡Ë¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê»ö·ï¤ò¿ô¡¹µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë½¸ÃÄ¡Ø³×Ì¿¤Î²È¡Ù¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤é¤ÏÈï³²¼Ô°äÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿²Ã³²¼Ô¤ò¼¡¡¹¤ËÀ©ºÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤ë°µÅÝÅª¤ÊË½ÎÏ¤òÂÎ¸³¤·¡¢Ë½ÎÏ¤ÎÏ¢º¿¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤òÌÜ·â¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢
º´µ×´Ö¤Ï¶×·î¥¢¥¥é¡Ê¹â¶¶¥á¥¢¥êー¥¸¥å¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¥¢¥¥é¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»¦³²¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Á¡¢ºÇ¤â¹¶·âÅª¤ÊÀ³Ê¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿¡£º´µ×´Ö¤Ï¼¡Âè¤ËÈà½÷¤¬¿´¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë³ëÆ£¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Èà½÷¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ»£±Æ¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶¸µ¤¡£»ß¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Éü½²¤ÎÏ¢º¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢
ºÇ¸å¤Ëº´µ×´Ö¤Î¥«¥á¥é¤¬±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä
·àÃÄ¥×ー¥×ー¥¸¥åー¥¹£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ¸ø±é¡ª¡ª
¸½Âå¤Î¡Ø³×Ì¿¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»³ËÜ¹Àµ®¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·ºîÉñÂæ¡ª¡ª
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¹â¶¶¥á¥¢¥êー¥¸¥å¥ó¡¿¾°¸¼¡¿ºÙ³·½¡¿²¼Èø¤ß¤¦¡¿°ìÁÐËã´õ¡¿ÅÏÊÕæÆ¡¿¹¬¾»Ê¡¿»°¾å½á¡¿ÂçÛ¬³ÙÍ¥¡¿
º´¡¹ÌÚ¤æ¤«¡¿¡¡ÂçÇ÷°ìÊ¿
·àÃÄ¥×ー¥×ー¥¸¥åー¥¹¡§À¾»³ºé»Ò¡¿ÃæÌî¥Þ¥µ¥¢¥¡¿µ×ÊÆ¿ÌÀ¡¿°ËÆ£Åí¹á¡¿Ì¤ÍèÌé¡¿ÅÎ°½°áË¨¡¿»³ËÜ¹Àµ®
¡Ú¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡ã2025Ç¯1·î¡ä¡¡
£±·î9Æü(ÌÚ)£±£¹¡§£°£°
£±·î10Æü(¶â)£±£¹¡§£°£°¡ú¡¡
£±·î11Æü(ÅÚ)£±£³¡§£°£°¡¿£±£¸¡§£°£°
£±·î12Æü(Æü)£±£³¡§£°£°¡ú¡¿£±£¸¡§£°£°¡¡
£±·î13Æü(·î¡¦½Ë)£±£´¡§£°£°
¢¨¡ú¤Ï½ª±é¸å¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ¤ê¡£
¡ã¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯ÅÐÃÅ¼Ô¡ä
10Æü(¶â)19:00¡§ºÙ³·½/²¼Èø¤ß¤¦/ÂçÇ÷°ìÊ¿/·àÃÄ°÷
12Æü(Æü)13:00¡§¹â¶¶¥á¥¢¥êー¥¸¥å¥ó/¾°¸¼/·àÃÄ°÷
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û¡¡Á°Çä¤ê:8,000±ß ÅöÆü:8,500±ß(ÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ê°·¤¤¡Û
¢£°ìÈÌÈ¯Çä
12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00
¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡¡http://confetti-web.com/@/kakumeinoie¡¡ÅÅÏÃÍ½Ìó050-3092-0051¡ÊÊ¿Æü10:00-17:00¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://w.pia.jp/t/ppj-kakumei/¡¡¡ÊP¥³ー¥É¡§530-842¡Ë
¡Ú¡Ö³×Ì¿¤Î²È¡×¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/kakumeinoie
¡Ú·àÃÄHP¡Ûhttps://www.pu-pu-juice.com/
¡Ú´ë²è¡Û¡¡·àÃÄ¥×ー¥×ー¥¸¥åー¥¹
¡ÚÀ½ºî¡Û¡¡¥ê¥Ã¥Áー¥Õ¥£¥ë¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¡¡TEL: 090-6702-7401