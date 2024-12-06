¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CM¤ò7Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÂ¼·û°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¡Ê https://www.furusato-tax.jp/feature/a/commercial2024 ¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ë´ë²è¡¦À©ºî¤·¡¢ËÜÆü12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦ÊÓ¡×¡Ö»È¤¤Æ»ÊÔ¡×¡Ö´¶¼Õ·ôÊÓ¡×¤Î3ËÜ¤òÆÃ½¸¥Úー¥¸¾å¤ÇÆ±Æü¤è¤êÀè¹Ô¸ø³«¤·¡¢7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï½ç¼¡¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹CM¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦ÊÓ¡×¤Ï¡Ö¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ù¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤ë°ËÃ£¤µ¤ó¤Ë¡¢ÉÙß·¤µ¤ó¤¬¤È¤Ü¤±¤¿²óÅú¤ò½Å¤Í¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£¡Ö»È¤¤Æ»ÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢°ËÃ£¤µ¤ó¤¬¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ´óÉÕ¤Î»È¤¤Æ»¤¬Áª¤Ù¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÙß·¤µ¤ó¤¬Í½ÁÛ³°¤Î¡Ö»È¤¤Æ»¡×¤òÄó°Æ¡£¡Ö´¶¼Õ·ôÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÅÓÃæ¤ÇÆÍÁ³ÉÙß·¤µ¤ó¤¬¡Ä¡£¤¤¤º¤ì¤â¡É¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤é¤·¤µ¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëCM¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆâË¿½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ýー¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¡ÊÃí1¡Ë¤ä¡¢¤è¤êÄ¹¤¯¤ªÆó¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥í¥ó¥°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎCM¤Ï¡¢ÆÃ½¸¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤Ï12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë°Ê¹ß¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÆÃÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢»È¤¤Æ»¤«¤éÁª¤Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹´¶¼Õ·ô¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï´óÉÕ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ö´óÉÕ¤¬Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢º£²ó¤ÎCMÀ©ºî¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤ÏÀáÀÇ¸ú²Ì¤ä¤ªÎé¤ÎÉÊ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö´óÉÕ¼Ô¼«¿È¤¬ËþÂ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤äÃ¯¤«¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Î©¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ïº£¸å¤â¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤¿±þ±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë³èÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¡¦À¸»º¼Ô¡¢½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î½Û´Ä¤ä¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«Î©¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë1974Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£
ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë1974Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£
1998Ç¯·ëÀ®¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2007¡Ù¤Ë¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÇÔ¼ÔÉü³è¤«¤é¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Çー¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó&°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡¢¤ß¤ä¤®å«Âç»È¤Ê¤É¤ÎÌò¿¦¤ò»ý¤Ä¡£
¢¢¢£ ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¿·CM¤Î³µÍ× ¢£¢¢
¢¡ ÆÃ½¸¥Úー¥¸Ì¾¡§ ¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×
¢¡ ÆÃ½¸¥Úー¥¸URL¡§ https://www.furusato-tax.jp/feature/a/commercial2024
¢¡ ¸ø³«Æü¡§ 2024Ç¯12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë ¸áÁ°¸ø³«
¢¡ ¿·CMÌ¾¡§¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦ÊÓ¡×¡Ö»È¤¤Æ»ÊÔ¡×¡Ö´¶¼Õ·ôÊÓ¡×
¡¡¡¦TVÊüÁ÷¡§2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê´ØÅìÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¡¡¡¦YouTube¡§
¡¡¡þ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦ÊÓ¡×( https://youtu.be/tX2YuGyymvk )
¡¡¡þ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦ÊÓ¡×¡Ê¥í¥ó¥°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ë¡Ê https://youtu.be/AX5APhAIZrg ¡Ë
¡¡¡þ¡Ö»È¤¤Æ»ÊÓ¡×¡Ê https://youtu.be/nV46LQyxDFQ ¡Ë
¡¡¡þ¡Ö´¶¼Õ·ôÊÓ¡×¡Ê https://youtu.be/-gMeyAwXJmQ ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê https://www.trustbank.co.jp/ ¡Ë
¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¼«Î©¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£2012Ç¯4·î¤ËÁÏ¶È¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò³«Àß¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¼«¼£ÂÎ¤ÏÁ´¹ñÌó95%¤È¤Ê¤ë1700¼«¼£ÂÎÄ¶¡Ê24Ç¯10·î¡Ë¡¢¤ªÎé¤ÎÉÊ¿ô¤Ï76ËüÅÀÄ¶¡Ê24Ç¯10·î¡Ë¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¤ËÀ®Ä¹¡£18Ç¯11·îÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¡Ê¸½³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤È¥°¥ëー¥×²½¤·¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤Ë»²Æþ¡£19Ç¯9·î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖLoGo¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¡¢20Ç¯3·î¥Îー¥³ー¥ÉÅÅ»Ò¿½ÀÁ¥Äー¥ë¡ÖLoGo¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£23Ç¯10·î¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î¤á¤¤¤Ö¤Ä¤òÈÎÇä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¡Ö¤á¤¤¤Ö¤Ä¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ½Û´Ä¤òÂ¥¤¹ÃÏ°èÄÌ²ß»ö¶È¤ä¡¢µÙÌ²ÍÂ¶âÅù¤ò»ñ¶â¸»¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¶È¼Ô»Ù±ç»ö¶È¤âÅ¸³«¡£¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¼«¼£ÂÎ¿ôNo.1¡¢¤ªÎé¤ÎÉÊ·ÇºÜ¿ôNo.1¡Ê2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢JMROÄ´¤Ù¡Ë