¥Þ¥¦¥¶ー¡¢¿·¤¿¤ËeBook¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï TE Connectivity¤ª¤è¤ÓMicrochip Technology¤È¶¦Æ±¤Ç¼«Æ°¼Ö¥¾ー¥ó¡¦¥¢ー¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÆÃ½¸

半導体と電子部品の幅広い品揃え(TM)と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、接続技術及びセンサの分野で世界をリードするTE Connectivity(https://www.mouser.com/manufacturer/te-connectivity/)(本社:スイス シャフハウゼン、以下TE)とMicrochip Technology(https://www.mouser.com/manufacturer/microchip/)(本社:米国アリゾナ州チャンドラー、以下: Microchip)と共同で、新しいeBook(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/te-connectivity-microchip-technology-zonal-architecture-delivering-new-standards-of-connectivity-mg)を発表いたします。最新のeBookでは、ゾーン・アーキテクチャが複雑化する自動車(https://resources.mouser.com/automotive)システムを支援し、車両構造の根本的な変革をどのように実現しているかについて詳しく解説しています。

ゾーン・アーキテクチャは車両内に特定の機能に対応する明確なゾーンを作成し、車両の計算プラットフォームを実装することで、車両の性能を最適化します。eBook「Zonal Architecture: Delivering New Standards of Connectivity for Automotive and Beyond(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/te-connectivity-microchip-technology-zonal-architecture-delivering-new-standards-of-connectivity-mg)」では、TEやMicrochipをはじめとする自動車業界の専門家が、ゾーン・アーキテクチャの進化や統合方法、そして設計者にもたらす可能性に関する見解を共有しています。さらに、TEおよびMicrochipの豊富な自動車向け製品から、通信関連製品やセンサ、マイクロ・コントローラなども紹介されています。





■ TEのGEMnet差動コネクタシステム(https://www.mouser.jp/new/te-connectivity/te-gemnet-differential-connector-systems/)

GEMnet差動コネクタシステムシリーズは最大15GHzの帯域幅を提供し、最大56Gbpsのデータ伝送に対応しています。高度運転支援システム(ADAS)や高解像度ディスプレイに適しています。



■ TEのNanoMQSコネクタシステム(https://www.mouser.jp/new/te-connectivity/te-connectivity-nanomqs-connector-system/)

小型設計のNanoMQSコネクタシステムは、PCB(プリント基板)の占有面積を最大50%削減しながら6Aの電流容量を維持します。バッテリー/セル制御モジュール、エンジン制御装置、エアバッグ、ブラックボックスなど、スペースに厳しい制約がある用途に最適です。

■ MicrochipのLAN8770 100BASE-T1 Ethernet PHYトランシーバ(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-lan8770-tranceivers/)

LAN8770 100BASE-T1 Ethernet PHYトランシーバは、コンパクトでコスト効率の高いシングル・ポート・デバイスで、IEEE 802.3bw-2015規格に準拠しています。ADAS、インフォテインメント、テレマティクス、スマートアンテナ、車内バックボーンなど、AEC-Q100準拠の自動車に最適化されています。

■ MicrochipのdsPIC33CDVC256MP506統合モータードライバ(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-dspic33cdvc256mp506-drivers/)

dsPIC33CDVC256MP506統合型モータードライバは、デジタル信号コントローラ(DSC)と3相BLDCモーター制御用に設計されたフルブリッジMOSFETゲートドライバ、さらに自動車用通信に対応するCANトランシーバを組み合わせています。冷却ファン、ガス・オイル・水用ポンプ、コンプレッサ、バルブ、アクチュエータ、ターボ充電器などの用途に適しています。

■ MicrochipのMCP998x自動車温度センサ(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-mcp998x-sensors/)

MCP998x自動車用温度センサは、最大5チャンネルでの正確な温度モニタリングをサポートします。本センサシリーズは最大5つのチャンネルでの監視に対応しており、複数のアラート機能やセキュリティ対策としてのシャットダウンオプションを備え、複数の温度要素を管理するシステムをサポートします。単一の統合型温度センサを使用して複数箇所の温度をモニタリングすることで、基板の複雑さとサイズを削減し、設計を簡素化して部品表(BOM)コストを削減します。



最新eBook「Zonal Architecture: Delivering New Standards of Connectivity for Automotive and Beyond」は、以下をご覧ください。

https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/te-connectivity-microchip-technology-zonal-architecture-delivering-new-standards-of-connectivity-mg/



