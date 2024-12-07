¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 12·î7Æü³«ºÅ T.TºÌ¤¿¤Þ¡¡vs Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À ÂÐÀï¥ªー¥ÀーÈ¯É½

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°


¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 12·î7Æü³«ºÅ ¡ÖT.TºÌ¤¿¤Þ¡¡vs Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¡×¤ÎÂÐÀï¥ªー¥Àー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡úÂ®Êó¤Ï¤³¤Á¤é


¢ªhttps://tleague.jp/schedule/detail.php?id=827



¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é


¢ªhttps://tleague.sponity.jp/matches/detail.php?id=827