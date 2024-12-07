TikTok¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎKOMOREBI¤¬¿·¶Ê #NANIMONO ¤òËÜÆü¥ê¥êー¥¹¡ªABEMA ¿·ÈÖÁÈ¡ØHASHTAG HOUSE¡Ù¼çÂê²Î¤Ë¤âÈ´Å§¡ª
KOMOREBI - #NANIMONO
2023Ç¯5·î¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢º£Ç¯¤Î5·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGiri Giri¡×¤¬¡Ö¥®¥ê¥Ï¥Ã¥Ôー¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤È¶¦¤ËSNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤Ê¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¡¢ZÀ¤Âå¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¤äTikTok ¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ëー¥× KOMOREBI ¤¬ËÜÆüABEMA ¿·ÈÖÁÈ¡ÖHASHTAG HOUSE¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ø#NANIMONO¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¶ì¤·¤ß¤äÇº¤ß¤ò¤â¤Ä¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ï¡ÖGiri Giri¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µ¤Ç¤â¤¢¤ëRYUJA¤ÈKOMOREBI¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëPES¤È¤¤¤¦¡ÖGiri Giri¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Áー¥à¤ÇÀ©ºî¡£
¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤ä¾×ÆÍ¡¢¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ³À´Ö¸«¤¨¤ëÁÇ´é¤äÍ§¾ð¤Ê¤É¡¢Åê¹Æ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤Î¥Æー¥ÞÄÌ¤ê¡¢KOMOREBIËÜ¿ÍÃ£¤¬Êú¤¨¤ëSNS¤Ç¤Î³ëÆ£¤ä¡¢¶ìÇº¤ò³Ú¶Ê¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÏ¡¢¶¦´¶¤òÍ¿¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÈÖÁÈ¡ÖHASHTAG HOUSE¡×¤È¶¦¤ËKOMOREBI¤Î¿·¶Ê¡Ø#NANIMONO¡Ù¤òÀ§ÈóÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤ÏÇ¡²¿¤À¤í¤¦¤«¡©
KOMOREBI
MC SAM¡¢MAXI¡¢YUTA¡¢MATHEUS¡¢¤ª¤è¤ÓDJ OTA¤Î5¿Í¤«¤éÀ®¤ë¡¢4MC & 1DJ¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
Æ±¤¸¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤ÎÃç´ÖÆâ¤Ç»Ï¤á¤¿³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤«
¤éËÜ³ÊÅª¤Ê²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
2023Ç¯5·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖGiri Giri¡×¤Ï¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Spotify Japan Viral¥Á¥ãー¥È¡¢
Billboard TikTok Weekly Top20 ¡¢TikTok²»³Ú¥Á¥ãー¥È¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢3´§¤òÃ£À®¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥¹¥¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Èà¤é¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
KOMOREBI¥³¥á¥ó¥È¡§
¡ÖÉ½¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¡ÖÀ¤´Ö¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¡ÖËÜ¿Í¤¬»×¤¦¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¡ÖSNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô=¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÅÀ¿ô¤ä²ÁÃÍ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ»þÂå¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î¶¥Áè¤Ç´¶¤¸¤ë¾Ç¤ê¡¢ÉÔ°Â¤½¤·¤Æ¼»ÅÊ¤Ê¤É¡¢½ª¤ï¤ê¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¤äÇº¤ß¤ò¤â¤Ä¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Çº¤ß¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÍßË¾¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ë¤«¤ò¡¢É½¤Ë½Ð¤ëÊý¤ÏÄÉµÚ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍßË¾¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¡£¥¨¥´¥¤¥¹¥È¤Ë¼¹Ãå¤·¡¢¼«¸Êµ¾À·¡¦¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Íß¤·¤µ¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¡¢¾×Æ°Åª¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬°î¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
◼️KOMOREBI TikTok ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://www.tiktok.com/@komorebi.official
◼️KOMOREBI Instagram ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://www.instagram.com/komorebi___official
¡ü ³Ú¶ÊºîÉÊ³µÍ×
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È : KOMOREBI
¥¿¥¤¥È¥ë : #NANIMONO
(ºî»ì: KOMOREBI, PES ºî¶Ê : RYUJA, KOMOREBI, PES)
³Æ¼ïÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹ : https://lnk.to/NANIMONO
¥ìー¥Ù¥ë : STARBASE RECORDS
È¯ÇäÆü:2024Ç¯ 12·î7Æü(ÅÚ)