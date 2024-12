¡ÚQQEnglish/QQ¥­¥Ã¥º¡ÛÇ¯Ëö¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬±þ±ç¡ª¿·µ¬Æþ²ñ Á´¥×¥é¥ó½é·î99±ß¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ

株式会社QQ EnglishQQEnglish初月99円キャンペーンは12/5から12/31まで開催

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡 頼光)は、オンライン英会話サービス「QQEnglish」「QQキッズ」にて、「新規入会全プラン 初月99円キャンペーン」を開始いたしましたことをお知らせいたします。

このキャンペーンは全プラン(月4回、8回、16回、30回)がどれでも初月99円(税込)でお得にお試しいただくことができます!ぜひ、この機会に全員正社員プロ教師によるQQEnglishのレッスンをお試しください!

キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。

QQEnglish:https://www.qqeng.com/lp/campaign-2024-dec-adults(https://www.qqeng.com/lp/campaign-2024-dec-adults)

QQキッズ:https://www.qqeng.com/lp/campaign-2024-dec-kids(https://www.qqeng.com/lp/campaign-2024-dec-kids)

*レッスン回数は50ポイントの教師を選択した場合

キャンペーン詳細

- 内容:全プラン対象の初月99円- 期間:2024年12月5日(木)0:00~2024年12月31日(火)23時59分- 適用条件:無料会員登録を行なった日から2日以内に初回無料体験レッスンを受講された方- コース加入方法- - まずは無料会員にご登録ください。- - 会員登録後、画面上のユーザー名から「ポイント購入・履歴」を押していただくと月会費プランのご購入画面が表示されます。- - 各コースに初月99円の料金表示がございますので、ご希望のプランをご選択の上ご購入ください。

注意事項

※その他のキャンペーンとの併用は不可となります。

※過去に弊社サービスにていずれかのコースに加入されていた、もしくは現在コースに加入中の方は対象外となります。

※2カ月目以降は通常会費が掛かる自動更新となります(2カ月目以降、別コースへの変更も可能です)

※本キャンペーンは予告無く中止および内容を変更する場合がございます。

【キャンペーン適用価格(初月)】※全て税込表記

どのコースも初月99円でオンライン英会話が始められます

QQEnglishについて

QQEnglishはフィリピン人教師を正社員で採用。「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービス、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/



子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/



QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

英語コーチング「Boost Coaching」

https://www.qqeng.com/coaching/

シニア向けオンライン英会話「QQ脳トレ英語」

https://www.qqeng.com/braintraining/ad_001/