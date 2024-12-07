¡ÚQQEnglish/QQ¥¥Ã¥º¡ÛÇ¯Ëö¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬±þ±ç¡ª¿·µ¬Æþ²ñ Á´¥×¥é¥ó½é·î99±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
QQEnglish½é·î99±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï12/5¤«¤é12/31¤Þ¤Ç³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒQQEnglish¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£²¬ Íê¸÷¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡ÖQQEnglish¡×¡ÖQQ¥¥Ã¥º¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¿·µ¬Æþ²ñÁ´¥×¥é¥ó ½é·î99±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÁ´¥×¥é¥ó¡Ê·î4²ó¡¢8²ó¡¢16²ó¡¢30²ó¡Ë¤¬¤É¤ì¤Ç¤â½é·î99±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÁ´°÷Àµ¼Ò°÷¥×¥í¶µ»Õ¤Ë¤è¤ëQQEnglish¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
QQEnglish¡§https://www.qqeng.com/lp/campaign-2024-dec-adults(https://www.qqeng.com/lp/campaign-2024-dec-adults)
QQ¥¥Ã¥º¡§https://www.qqeng.com/lp/campaign-2024-dec-kids(https://www.qqeng.com/lp/campaign-2024-dec-kids)
*¥ì¥Ã¥¹¥ó²ó¿ô¤Ï50¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¶µ»Õ¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
- ÆâÍÆ¡§Á´¥×¥é¥óÂÐ¾Ý¤Î½é·î99±ß
- ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë0:00～2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬
- Å¬ÍÑ¾ò·ï¡§ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Æü¤«¤é2Æü°ÊÆâ¤Ë½é²óÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¤µ¤ì¤¿Êý
- ¥³ー¥¹²ÃÆþÊýË¡
- - ¤Þ¤º¤ÏÌµÎÁ²ñ°÷¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- - ²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¡¢²èÌÌ¾å¤Î¥æー¥¶ーÌ¾¤«¤é¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¹ØÆþ¡¦ÍúÎò¡×¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È·î²ñÈñ¥×¥é¥ó¤Î¤´¹ØÆþ²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- - ³Æ¥³ー¥¹¤Ë½é·î99±ß¤ÎÎÁ¶âÉ½¼¨¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´õË¾¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÁªÂò¤Î¾å¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²áµî¤ËÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥³ー¥¹¤Ë²ÃÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸½ºß¥³ー¥¹¤Ë²ÃÆþÃæ¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¥«·îÌÜ°Ê¹ß¤ÏÄÌ¾ï²ñÈñ¤¬³Ý¤«¤ë¼«Æ°¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê2¥«·îÌÜ°Ê¹ß¡¢ÊÌ¥³ー¥¹¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯Ãæ»ß¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¬ÍÑ²Á³Ê¡Ê½é·î¡Ë¡Û¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þÉ½µ
¤É¤Î¥³ー¥¹¤â½é·î99±ß¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹
QQEnglish¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
QQEnglish¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¶µ»Õ¤òÀµ¼Ò°÷¤ÇºÎÍÑ¡£¡ÖTo be the gateway to the world¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç±Ñ²ñÏÃ³Ø¹»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£QQEnglish¡¦QQ¥¥Ã¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Á´À¤³¦Îß·×¤Ç70Ëü¿Í¡Ê2023Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QQEnglish¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.qqeng.com/
»Ò¤É¤âÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µー¥Ó¥¹ QQ¥¥Ã¥º
https://www.qqeng.com/qqkids/
QQEnglish ¥»¥ÖÅçÎ±³Ø
https://qqenglish.jp/
±Ñ¸ì¥³ー¥Á¥ó¥°¡ÖBoost Coaching¡×
https://www.qqeng.com/coaching/
¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¡ÖQQÇ¾¥È¥ì±Ñ¸ì¡×
https://www.qqeng.com/braintraining/ad_001/