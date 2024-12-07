12～2·î¸ÂÄê¤Î¸ýÊ¡¥°¥ë¥á¡ÚÃ¸Ï©Åç3Ç¯¤È¤é¤Õ¤°²ñÀÊ¡ÛÅÐ¾ì¡£¤Æ¤Ã¤Ô¡¢¤Æ¤Ã¤µ¡¢¾Æ¤Õ¤°Çò»Ò¡¢ÅâÍÈ¡¢¤Æ¤Ã¤Á¤ê¡¢¡º¤Î»¨¿æ¤Þ¤Ç¡¢ìÔÂô¤Î¶Ë¤ß¡£

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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=LbTPn22YNW8 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d24632-879-6ee4b11cbc04ac9994eed721dea74c10.pdf