¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î½Ë绪Ã°(Zhu Xudan)¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ

株式会社アクシージア

株式会社アクシージア(本社:東京都新宿区、代表取締役:段 卓)は、 2024年12月3日(火) から中国国内におけるアクシージアのブランドアンバサダーとして、俳優として活躍する祝绪丹(Zhu Xudan) さんを起用したことをご報告いたします。

祝绪丹さんは、中国で人気上昇中の俳優です。その美貌と多彩な演技で、多くの人を惹きつける魅力あふれる姿が、“魅せる目もと”へ本格的なアイケアを提案してきた「アクシージア ビューティーアイズ」シリーズのコンセプトと一致したことから、今回アクシージアブランドアンバサダーに就任していただくことになりました。期間中は、祝绪丹さんを起用したビジュアルを「RED」等のプラットフォームを中心に中国・日本にて展開します。

祝绪丹(Zhu Xudan)さん プロフィール

俳優。

1992年4月15日生まれ(32歲)

中国黒竜江省生まれ、2011年にファッション雑誌「MINA」のモデルを務め、2016年から「嘉行传媒」(Jiaxing Media)芸能事務所に所属。

【代表作】

2017《三生三世十里桃花》Eternal Love (玄女 Xuan Nu)

2018《一千零一夜》Sweet Dreams (周心妍 Zhou Xinyan)

2019《倚天屠龙記》Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre(周芷若 Zhou Zhiruo)

2021《遇龙》Miss The Dragon (流萤 Liu Ying)

2024《永夜星河》Love Game in Eastern Fantasy (慕瑶 Mu Yao)

【主な受賞歴】

2017 Chinese Drama Festival Media Recommended Actor of the Year

2019 Golden Bud-The Fourth Network Film And Television Festival Leaping Actress of the Year

2019 Tencent Video All Star Awards Most Promising Actor

2019 iFeng Fashion Choice Awards Most Popular Female Celebrity

2020 Tencent Video All Star Awards Most Promising Actor

2021 Ruili Breakthrough Actor of the Year Award

祝绪丹(Zhu Xudan)さん コメント

カメラの前では常に美しくなければいけないのですが、アクシージアの目もとパックこそ、キレイな目もとを保つ秘密です! 今回、アクシージアの目もとパックのアンバサダーになれたことを嬉しく思います。私と一緒に目もとケアをして、明るい印象の目もとを目指しましょう。

「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス 」商品概要

「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス」は、独自形状の360°シートが特長の目もと用シートマスク。上まぶたまでのパックを叶えることで、これ1枚で目まわりのお悩みを徹底ケアできるアイテムです。肌のハリに関わる3つのミネラル複合成分*¹に加え、目もとのめぐりを促す「ビタミンKコンプレックス*²」を配合し、目もとの乾燥くすみ・ハリ不足にアプローチします。

商品名:アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラス<目元用シート>

内容量:60枚入り 美容液90mL

価格:9,900円(税込)

販売場所:アクシージア直営店、公式オンラインショップなど

ブランドサイト:https://axxzia.jp/collections/axxzia

アクシージアについて

アクシージアは、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズは、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開しています。日本国内では、直営店舗の「AXXZIA GINZA SIX店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」「AXXZIA 京王百貨店新宿店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど多くの店舗で、みなさまにご好評をいただいています。

アクシージア公式サイト・SNS

・公式HP: https://axxzia.co.jp/

・お取り扱い店舗: https://axxzia.co.jp/stores/

・公式Instagram: @axxzia_jp https://www.instagram.com/axxzia_jp/

*¹ ハリ成分:アスパラギン酸Mg、グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛 *² ハリ・引き締め成分:アボカド油、アンズ核油、カニナバラ果実油、ヒマワリ種子油、ナットウガム