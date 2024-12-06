¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î½Ë绪Ã°(Zhu Xudan)¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ

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2017¡Ô»°À¸»°À¤½½Î¤Åí²Ö¡ÕEternal Love¡¡¡Ê¸¼½÷ Xuan Nu¡Ë¡¡¡¡
2018¡Ô°ìÀéÎí°ìÌë¡ÕSweet Dreams¡¡¡Ê¼þ¿´Õ« Zhou Xinyan¡Ë
2019¡ÔÐáÅ·ÅË龙µ¡ÕHeavenly Sword and Dragon Slaying Sabre¡Ê¼þ芷¼ã Zhou Zhiruo¡Ë
2021¡Ô¶ø龙¡ÕMiss The Dragon¡¡¡ÊÎ®萤 Liu Ying¡Ë
2024¡Ô±ÊÌëÀ±²Ï¡ÕLove Game in Eastern Fantasy¡¡¡ÊÊéàö Mu Yao¡Ë
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2017 Chinese Drama Festival Media Recommended Actor of the Year
2019¡¡Golden Bud-The Fourth Network Film And Television Festival Leaping Actress of the Year¡¡
2019¡¡Tencent Video All Star Awards Most Promising Actor
2019¡¡iFeng Fashion Choice Awards Most Popular Female Celebrity
2020¡¡Tencent Video All Star Awards Most Promising Actor
2021 Ruili Breakthrough Actor of the Year Award¡¡
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