【名鉄百貨店本店】「BASEBALL HOUSE POPUP SHOP」を開催 12月11日(水)～12月24日(火)まで
株式会社名鉄百貨店
BASEBALL HOUSE SHOP :
https://www.e-meitetsu.com/mds/event_brand/241211-24mlb/
※12月7日(土)10時00分よりご覧いただけます。
BASEBALL HOUSE POPUP SHOP
会場では大谷選手のグッズを多数取り揃え、日本ではなかなか手に入らない輸入商品も多くあり、ファンにはたまらない品ばかりです。また同じドジャースで活躍した、山本由伸選手のグッズもご用意しております。
■期間：12月11日(水)～12月24日(火) 10時～20時（最終日は18時閉場）
■場所：名鉄百貨店本店[メンズ館]1階 特設会場
大谷選手がデザインされたＴシャツ
（写真左から）SHOHEI OHTANI「顔」Tシャツ 7,000円、「スカイライン」Tシャツ 7,000円、「コミック」Tシャツ 7,000円
ドジャースのユニフォームを着た人気のラリーモンキーやふわふわベアも可愛い
（写真左から）FOCO MLB モンキードジャース 大谷翔平(背番号)7,000円、FOCO MLB モンキードジャース 大谷翔平(背番号)ブルーホームユニホーム 6,000円
（写真左から）FOCO MLB ふわふわベア ドジャース 大谷翔平(ホームユニホーム)5,500円、FOCO MLB ふわふわベア ドジャース 山本由伸(ホームユニホーム)5,500円
毎日使いたくなるグッズもご用意！
（写真左から）ドジャース大谷翔平 ベアーキーリング 2,500円、FOCO MLB大谷翔平フォトプリントエコバッグ 1,100円、YOSHINOBU YAMAMOTO「N＆N」マグカップ 2,200円
BASEBALL HOUSE POPUP SHOP
場 所：名鉄百貨店本店[メンズ館]1階特設会場
期 間：12月11日（水）～12月24日（火）
時 間：10時00分～20時00分（最終日は18時閉場）
※都合により出店を中止する場合がございます。
※一部商品について、入荷の遅れ・中止・売り切れとなる場合がございます。
BASEBALL HOUSE SHOP :
https://www.e-meitetsu.com/mds/event_brand/241211-24mlb/
※12月7日(土)10時00分よりご覧いただけます。