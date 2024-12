Spiral Xmas Market 2024 開催中！

株式会社ワコールアートセンターPhoto:Kimiko Kaburaki

スパイラルは、総勢約50組のクリエイターが手がけたアイテムと、多彩なアート作品の展示販売を行う「Spiral Xmas Market 2024」を今年も開催します。



会場では、器や革小物などのクラフトやジュエリー、ファッションアイテムなど、ギフトにぴったりの品々(PART 1-2)や、生活空間に取り入れやすい多種多様なアート(PART 3)をご紹介。「生活とアートの融合」を活動のテーマに掲げるスパイラルならではのセレクションをお楽しみいただけます。





会場を彩るツリー装飾とメインビジュアルのデザインは、マレーシア生まれのアーティスト、ネルソン・ホーが手がけます。「Christmas Through the Eyes of a Childー子どもの目から見たクリスマスー」をテーマにアーティストの豊かな発想とユーモアを活かした、クリスマスの幸福感が空間全体に広がります。一年の想いを込めて贈るクリスマスギフト。多彩なジャンルとさまざまなクリエイターとの出会いが楽しめるクリスマスマーケットにぜひ足をお運びください。この機会にぜひ本イベントのご取材、ご掲載を検討くださいますようお願いいたします。

■出展者

PART 1 会期:2024年12月6日(金)-10日(火)

LTshop(セレクトショップ)/JUCO.(シューズデザイナー)/YAGA (ガラス作家)/tactor(ファッションブランド)/POLS(播州織・テキスタイルブランド)/RELIEFWEAR(アパレルブランド)/前野達郎(陶磁器作家)/STANDARD SUPPLY(鞄・革小物ブランド)/nezu(アクセサリーデザイナー)/傳tutaee(衣から居へ ファッションのデザイナー)/CPKOO(レディースウェアブランド)/harunasugie(ガラスアーティスト)/nakagawa kumiko(金属ジュエリー作家)/ke shi ki(レザーバックブランド)/moe matsuda(ジュエリー・プロダクツ)/otsukiyumi(テキスタイルデザイナー・イラストレーター)/KUM(絹糸と天然石のジュエリー)/trois temps(手織り)/YUMI YOSHIMOTO|PORTRAIT LAB(テキスタイルブランド)/NATSUKO SAKURAI|earearear(ジュエリーブランド)/.URUKUST(革製品、バッグ)/revie objects(ジュエリーブランド)/ennju(ジュエリーアーティスト)/ comorebito(革作家)/RIN KAMEKURA(omamori artist)

PART 2 会期:2024年12月13日(金)-17日(火)



to-te(ファッションデザイナー)/toko aoki(ジュエリー作家)/MEMENTO PATTERN.(ジュエリーブランド)/ON glass jewelry(ジュエリーブランド)/HARUNA OIKAWA(アーティスト・ガラス作家)/Ceramic art accessory 千花(陶磁アクセサリー作家)/YURUKU(バッグブランド)/YYossYY(ジュエリーブランド)/POTTENBURN TOHKII(ファッションブランド)/ROVAROVA(ジュエリー・創造物)/Douze(バッグデザイナー)/atelier yamani(ファイバーアーティスト)/NIZYU KANO|にじゅうかのう(バッグデザイナー)/落合可南子(ろう作家)/Anima uni(ジュエリー作家)/FUMI NARASAKI(テキスタイル作家)/きたのまりこ(ジュエリー作家)/ so/et(籠作家)/KOHAN(版画・装身具作家)/MAITO 植物染色研究所(植物染色プロダクト)/Hitomi Hashimoto(金工・装身具作家)/siki(ジュエリーブランド)/moco(時計クリエイター)/ANNAK(革製品)

ワークショップ

Part1:2024年12月6日(金)-10日(火)

デジタルファブリケーションスタジオの積彩が展開するライフスタイルプロダクトブランド・QUQUによるワークショップを開催します。最先端の3Dプリント技術を駆使して作られたQUQUオリジナルのクリスマスオーナメントを、ご自身で選んだ色にカスタマイズすることができます。

*予約不要

Part2:2024年12月14日(土)-17日(火)

ボタニカルアーティスト・suiteによるお正月飾りとユーカリリースのワークショップを開催。

*12月14日(土)-16日(月)は予約制、17日(火)は予約不要。

PART 3 会期:2024年12月20日(金)-25日(水)

Otherwise Gallery:庄島歩音/Rebmob木工/久保田珠美/都築まゆ美

GALLERY MoMo:齊藤拓未/山田桃子

GALLERY SEKIRYU:江波戸陽子/草間彌生/中居瑞菜子/アストリッド・コッペ/矢部桜/大曽根俊輔

Yoshimi Arts:上出惠悟/西山美なコ

biscuit gallery:池上創/後藤夢乃/八田亜美/山谷菜月/高久秀美/タカハシマホ

Gallery Blue3143:菊池虎十/添田奈那/NAZE

YUKI-SIS:黒坂麻衣/小林知世

WHYNOT.TOKYO:高屋永遠/上田智之/鍛治ちえみ/宮脇まゆみ/岩城伸佳/木澤孝則/サルチョード・イル/塙康平/中島大河/蓮井幹生/竹中美幸/有賀純一/城保奈美/林春香/清水武徳/芝雪/さわひらき/折坂理恵

Spiral Selection from SICF:京森康平/東城信之介

Spiral Selection "HOME”:成山亜衣/角文平*/金氏徹平*/原田郁*(*協力:株式会社アートフロントギャラリー)

※出展作家、作品は変更になる可能性があります。

詳細を見る :https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-garden/spiral-xmas-market-2024-art-section

■開催概要

Spiral Xmas Market 2024

会期: PART 1 12月6日(金)-10日(火)

PART 2 12月13日(金)-17日(火)

PART 3 12月20日(金)-25日(水)

*PART 1とPART 2はクラフトやジュエリー、ファッションアイテムを、PART 3はアート作品をご紹介します。

開催時間:11:00-19:00(金曜17:00-20:00、土曜 11:00-20:00)

会場:スパイラルガーデン(スパイラル 1F)

東京都港区南青山5-6-23

入場料:無料

お問合わせ:03-3498-1171(スパイラル代表)

URL:https://www.spiral.co.jp/topics/spiral-garden/spiral-xmas-market-2024

主催:株式会社ワコールアートセンター

企画制作:スパイラル

メインビジュアル・ツリー装飾:ネルソン・ホー

■連動企画

Spiral Xmas Market 2024限定ギフトボックス

会場:スパイラルガーデン(スパイラル 1F)

メインビジュアルを手がけるアーティスト、ネルソン・ホーによるオリジナルギフトボックスを数量限定で販売します。

"May you never be too grown up to search the skies on Christmas night.(大人になっても、クリスマスの夜に空を探していた頃の気持ちを失わないように)"というメッセージが刻まれたボックスです。

Spiral Market Winter Wrapping

店舗:スパイラルマーケット(スパイラル 2F)、エントランス(スパイラル 1F)

「+S」Spiral Market各店(二子玉川、丸の内、横浜赤レンガ倉庫)

スパイラルマーケットでは、ネルソン・ホーによる冬季限定のギフトラッピングをご用意しています(有料)。大切な方への贈り物にぜひご利用ください。

青山店の店内では、Spiral Xmas Market 2024の開催に先だって、ネルソン・ホーによる装飾が店内を彩ります。

Collaboration Menu by Spiral Cafe

店舗:スパイラルカフェ(スパイラル 1F)

メニュー:ホットダブルショコラミルクティー

Photo:Kimiko Kaburaki

スパイラルカフェからは、Spiral Xmas Market 2024コラボレーションドリンクが登場。ショコラフレーバーのホットミルクティーに、雪原のようなマシュマロをトッピング。仕上げにクラッシュショコラを振りかけることでクリスマスの世界観を再現しました(無くなり次第終了)。

ジンジャーブレッドマンまたはテディベアがプリントされたクッキーや、メッセージを記したカードもご用意しています。心もあたたまるドリンクをぜひお楽しみください。

■同時開催

Spiral Print Collection「 Hello ! My First Art 」

会期:2024年12月17日(火)-25日(水) 会場:エントランス(スパイラル 1F)

URL:https://www.spiral.co.jp/topics/entrance/spiral-print-collection

スパイラルは、身近な生活空間にアートを取り入れるご提案として、アーティストの作品を高精細に再現したジークレープリント「Spiral Print Collection」の販売をスタート。

会場では、ご自宅などで飾った様子がイメージしやすいように、家具と共に作品をご覧頂けます。色の重なりや質感が再現されたプリント作品を、この機会に是非ご覧ください。

■アーティスト

カワイハルナ/Kenta SENEKT/小林一毅

■メインビジュアルとツリー装飾

今回の装飾テーマは「子どもの目から見たクリスマス」



私が好きなクリスマスの言葉に

“In the eyes of children we find the joy of Christmas; in their hearts, we find the meaning”

「子どもたちの目にクリスマスの喜びを見いだし、子どもたちの心にクリスマスの意味を見いだす」というものがあります。それぞれの家庭には独自のクリスマスの伝統があり、私の家ではクリスマス・イブに両親と絵本を読むことが定番でした。マレーシアで育った私にとって、ホワイトクリスマスを祝うことは一般的ではありませんでしたが、何度も何度も絵本を読み返して、雪のワンダーランドにいる自分をよく想像しました。今回のデザインで、あの時の幸せな記憶を呼び覚まし、絵本が小さい頃の私たちにもたらしたクリスマスの魔法を思い出したいと思います。私たちが子どもの頃に抱いたクリスマスへの期待感と純粋な幸福感を、来場者のみなさまに思い出してもらえたらと思います。

―ネルソン・ホー

<プロフィール>

ネルソン・ホー/Nelson Hor



1998年ペナン・マレーシア生まれ、東京都在住。

2022年に多摩美術大学日本画専攻を卒業。

古代人がメッセージを伝えたり、当時の事件を記録したりするために岩絵具を使って壁画を描いたように、メンタルヘルスやLGBTQへの差別など、現代の社会問題を記録するツールとして、岩絵具で絵を描いている。近年ではキャンバスから展示空間全体へと物語を広げ、コンセプトやシリーズに応じて、刺繍、陶芸、映像、音声などを使い、観客がより絵画の世界観に入りやすくなるようなインスタレーションを制作している。「アートアワードトーキョー丸の内」審査員建畠晢賞(2022年)、「KYOBASHI ART WALL」優秀作品(2023年)、「SICF24」スパイラル(2023年)、ART TAIPEI」台北世貿一館(2024年)、「赤い空に飛んでいた赤い鳥」KYOBASHI ART ROOM(2024年)など。

https://nelsonhor.com/

Instagram:@nelson_hor