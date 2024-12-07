【秋田県内陸】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、秋田県内陸に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）



【ランキングTOP30】

1位. 株式会社伊徳（秋田県大館市）：2,613人

2位. 株式会社タカヤナギ（秋田県大仙市）：1,227人

3位. 社会福祉法人秋田県民生協会（秋田県北秋田市）：627人

4位. 秋田おばこ農業協同組合（秋田県大仙市）：625人

5位. 社会福祉法人花輪ふくし会（秋田県鹿角市）：570人

6位. 株式会社タクト（秋田県大館市）：567人

7位. ＪＵＫＩ産機テクノロジー株式会社（秋田県横手市）：530人

8位. 社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会（秋田県北秋田市）：496人

9位. 社会福祉法人大館圏域ふくし会（秋田県大館市）：492人

10位. 秋田ふるさと農業協同組合（秋田県横手市）：475人

11位. 社会福祉法人雄勝なごみ会（秋田県湯沢市）：417人

12位. 雄勝セラミックス株式会社（秋田県湯沢市）：410人

13位. 有限会社中央市場（秋田県湯沢市）：404人

14位. ナガイ白衣工業株式会社（秋田県大仙市）：391人

15位. 小坂製錬株式会社（秋田県小坂町）：358人

15位. 社会医療法人興生会（秋田県横手市）：358人

17位. 秋田指月株式会社（秋田県羽後町）：353人

18位. 株式会社アキタ・アダマンド（秋田県横手市）：340人

19位. 株式会社ヤマダフーズ（秋田県美郷町）：338人

20位. こまち農業協同組合（秋田県湯沢市）：331人

21位. ヨコウン株式会社（秋田県横手市）：330人

22位. 社会福祉法人大仙ふくし会（秋田県大仙市）：328人

23位. 社会福祉法人ファミリーケアサービス（秋田県横手市）：314人

24位. 社会福祉法人横手市社会福祉協議会（秋田県横手市）：312人

25位. 横手精工株式会社（秋田県横手市）：311人

26位. 東北ビル管財株式会社（秋田県大館市）：290人

27位. 株式会社品川合成製作所（秋田県横手市）：285人

28位. 株式会社バザール（秋田県横手市）：284人

29位. 社会福祉法人県南ふくし会（秋田県大仙市）：282人

30位. 羽後交通株式会社（秋田県横手市）：267人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db