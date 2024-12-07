【山形県村山】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、山形県村山に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）



【ランキングTOP30】

1位. 第一貨物株式会社（山形県山形市）：5,183人

2位. 株式会社ヤマザワ（山形県山形市）：3,301人

3位. 日東ベスト株式会社（山形県寒河江市）：1,666人

4位. 株式会社山形銀行（山形県山形市）：1,504人

5位. 日新製薬株式会社（山形県天童市）：1,106人

6位. 株式会社きらやか銀行（山形県山形市）：935人

7位. 株式会社でん六（山形県山形市）：825人

8位. 株式会社おーばん（山形県天童市）：812人

9位. 株式会社マイセルフ（山形県東根市）：799人

10位. 医療法人篠田好生会（山形県山形市）：711人

11位. 社会医療法人二本松会（山形県山形市）：649人

12位. 社会医療法人みゆき会（山形県上山市）：637人

13位. 株式会社山形ビルサービス（山形県山形市）：608人

14位. 山形カシオ株式会社（山形県東根市）：586人

15位. 株式会社ヤガイ（山形県山形市）：556人

16位. 株式会社ヤマザワ薬品（山形県山形市）：542人

16位. 株式会社山形メイコー（山形県河北町）：542人

18位. 東ソー・クォーツ株式会社（山形県山形市）：496人

19位. さがえ西村山農業協同組合（山形県寒河江市）：495人

20位. 山形農業協同組合（山形県山形市）：493人

21位. 国立大学法人山形大学（山形県山形市）：491人

22位. ＴＰＲ工業株式会社（山形県寒河江市）：457人

23位. 山形サンケン株式会社（山形県東根市）：454人

24位. トヨタカローラ山形株式会社（山形県山形市）：451人

25位. 株式会社東北福祉サービス（山形県山形市）：435人

26位. アイジー工業株式会社（山形県東根市）：429人

27位. 株式会社セロン東北（山形県山形市）：380人

28位. 株式会社アビリティ（山形県寒河江市）：378人

29位. 株式会社ニフコ山形（山形県山形市）：368人

30位. 社会医療法人松柏会（山形県山形市）：367人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db