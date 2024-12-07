【山形県最上】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、山形県最上に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

【ランキングTOP30】

1位. 山形航空電子株式会社（山形県新庄市）：420人

2位. もがみ中央農業協同組合（山形県新庄市）：366人

3位. 株式会社柿崎工務所（山形県新庄市）：220人

4位. 社会福祉法人舟和会（山形県舟形町）：198人

5位. ラッキーバッグ株式会社（山形県舟形町）：177人

6位. 社会福祉法人豊寿会（山形県最上町）：170人

7位. 株式会社新庄・鈴木・柴田組（山形県新庄市）：166人

8位. 株式会社ダイユー（山形県新庄市）：164人

9位. 社会福祉法人新庄かつろく会（山形県新庄市）：157人

10位. 株式会社カキザキ（山形県新庄市）：152人

11位. ユニオンソーシャルシステム株式会社（山形県新庄市）：151人

11位. 金山コネクタ株式会社（山形県金山町）：151人

13位. 株式会社キリウ山形（山形県舟形町）：150人

13位. 株式会社三和食品（山形県最上町）：150人

15位. 株式会社ヤマトテック（山形県新庄市）：141人

16位. 沼田建設株式会社（山形県新庄市）：132人

17位. 株式会社山形メタル（山形県新庄市）：124人

17位. 株式会社ヤマムラ（山形県新庄市）：124人

19位. 山形東亜ＤＫＫ株式会社（山形県新庄市）：121人

20位. 株式会社山形イエローハット（山形県新庄市）：119人

21位. 社会福祉法人千宏会（山形県最上町）：115人

22位. ミドリ鮭川工業株式会社（山形県鮭川村）：101人

23位. 株式会社ヨコタ東北（山形県新庄市）：99人

23位. 社会福祉法人新寿会（山形県新庄市）：99人

25位. 株式会社スリーエム（山形県新庄市）：98人

26位. 株式会社新庄砕石工業所（山形県新庄市）：97人

27位. 新庄信用金庫（山形県新庄市）：94人

28位. 有限会社舟形マッシュルーム（山形県舟形町）：86人

29位. アヒコファインテック株式会社（山形県新庄市）：85人

30位. 株式会社庄司製材所（山形県真室川町）：84人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db