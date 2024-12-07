《大特価》 にぎり寿司がどれでも1貫76円！『サカナタベタイMEGAドン・キホーテ本八幡』お好きなネタを詰め放題の“お寿司バイキング”はじめます。

株式会社SANKO MARKETING FOODS

”漁港産直・積極魚食”をキャッチフレーズにする株式会社SANKO MARKETING FOODS（本店:東京都中央区、代表取締役:長澤 成博、証券コード：2762、以下「当社」）運営の鮮魚小売店『サカナタベタイMEGAドン・キホーテ本八幡店』では、2024年12月9日（月）、大人気のにぎり寿司各種を1貫76円（税込）でご提供する「お寿司バイキング」を開始いたします。

まぐろ赤身もサーモンもネギトロも、大人気のお寿司が全部76円！

お好みのネタを、1貫からお好きなだけ。

この度、2024年12月9日（月）より開始する「お寿司バイキング」は、ショーケースに並べられたお寿司から“お好きなものを、お好きな数だけ”お客様ご自身の手で専用トレーに詰めて購入できるバイキング形式の販売です。お寿司はどのネタでもすべて1貫76円。お好きなネタだけを10貫盛り合わせにしても760円という、驚きの価格を実現いたしました。

産地からお店まで直送で鮮度抜群、美味しさは間違いなし！

お寿司の種類は、定番人気のまぐろやサーモンはもちろん、穴子、こはだ、ネギトロ軍艦など。また、静岡県の沼津・下田から自社専用便で直送した魚介を使用したにぎり寿司など、約15種類をご用意いたします。飲食事業と水産事業の両軸経営を行う当社の直営店だからこそ実現した価格と品揃えで、他店では味わえない抜群の美味しさでお届けします。

豊富な種類のお寿司を、自分好みにチョイス！

「お寿司バイキング」では豊富なバリエーションのにぎり寿司や軍艦巻きからお好きなネタをお選びいただけます。また当店では、にぎり寿司だけでなく、ねぎとろ巻き、鉄火巻きなどの巻物を揃えた「細巻きバイキング」も常設。そのほか、豪華な盛り合わせのお寿司や、お刺身の柵なども併せてご購入いただけますので、ご自宅でのランチやディナー、ちょっとした会食など、さまざまなシチュエーションに合わせて、お得で豪華な「お寿司バイキング」をご利用ください。

※仕入状況によってラインナップが変わることがございます。予めご了承ください。

概要・店舗詳細

「お寿司バイキング」

開始日：2024年12月9日（月）より常設

価格：一貫 すべて 76円（税込）

店名：サカナタベタイMEGAドン・キホーテ本八幡店

所在地：千葉県市川市南八幡4-9-1 地下1階

TEL：0570-041-211

営業時間：8:00～24:00

定休日：無休（MEGAドン・キホーテ本八幡店に準ずる）

公式ホームページ：https://sakana-tabetai.studio.site

SANKO グループの取り組みにご賛同いただいた企業・漁業協同組合の皆さま

当社は「がんばれ日本の水産！」と銘打ち、日本の水産業全体を盛り上げるための取り組みを積極的に行っております。

ご賛同いただいた企業・漁業協同組合の皆さまをご紹介いたします。

網代定置網株式会社/有限会社泉澤水産 代表 泉澤 宏 様

伊豆漁業協同組合 代表理事組合⾧ 加藤紀久夫 様

いとう漁業協同組合 代表理事組合⾧ 高田充朗 様

有限会社九州マグロ 代表取締役 高井 浩 様

株式会社さんりくみらい 代表 藤田 純 様

大熱海漁業協同組合 代表理事組合⾧ 遠藤哲也 様

沼津我入道漁業協同組合 代表理事組合⾧ 植松敏征 様

株式会社VECKS 代表取締役 田島 剛 様

八幡丸海産 代表 待鳥恭右 様

和歌山東漁業協同組合 代表理事組合⾧ 吉田俊久 様

※五十音順

会社概要

【会社名】 株式会社SANKO MARKETING FOODS

【本社所在地】 東京都新宿区高田馬場1丁目28番10号 三慶ビル2階

【本店所在地】 東京都中央区新川1丁目10番14号

【支店所在地】 静岡県沼津市蓼原町45番地２

【代表者名】 代表取締役社長 長澤 成博

【設立】 1977年4月

【事業内容】 飲食店経営、水産業、除菌、清掃事業、自社ECサイトの運営

【ホームページ】 https://www.sankofoods.com/

【2024年9月株主総会動画】 https://www.youtube.com/watch?v=TU_toNKMB2Y&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=TU_toNKMB2Y&t=1s)

【2024年6月中期経営計画】 https://www.sankofoods.com/ir/management/plan/

【公式オンラインストア 「ひとま」 】 https://sankomf.official.ec/

【 Ｘ 】 https://twitter.com/sanko_mf/

【Instagram】 https://instagram.com/sankofoods_official/

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCa1U5luhOAUJ149VzlJya7A/

【水産メディア 「CRAZY ABOUT FISHERY！」 】 https://crazyaboutfishery.com/