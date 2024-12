「長く、健康に、毎日の生活を楽しみながら美しく年齢を重ねる」ための全く新しいサプリメント【Longevity（ロンジェビティ）】が販売開始｜Naturecan Fitness

Naturecan株式会社

・12月7日(土)に「Longevity(ロンジェビティ)」をNaturecan公式サイトにて新発売

・公式サイトでは発売から1週間限定で15%OFFになるキャンペーンを実施

・細胞レベルでのトータルケアサプリ

・1本当たり日本製β-NMN*¹を合計18000mg配合

・国内GMP認定工場製造

*¹β-ニコチンアミド・モノヌクレオチド

健康に年齢を重ねるあなたをトータルでサポートするサプリメントが登場!

ご購入はこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/products/longevity

英国初のグローバルウェルネスブランドNaturecan Fitnessは、12月7日(土)に公式サイトにて「Longevity(ロンジェビティ)」を新発売いたします。

Longevityは、年齢に抗うのではなく、自然体を受け入れるあなたをサポートする全く新しいサプリメント。身体本来の力を引き出し、健康的に美しく生きるあなたをいつまでもサポートします。

Longevity(ロンジェビティ)

■Longevity(ロンジェビティ)

内容量:90粒入り/30日分

摂取目安量:1日3粒を目安に召し上がってください。

価格:8,000円

- 細胞レベルでのトータルケアサプリ- 次世代のエイジングケア*¹を手軽に- 今と未来の若々しさ・美しさにアプローチ- 1本当たり日本製β-NMN*²を合計18000mg配合- ナイアシン、レスベラトロール*³、ピセアタンノール(パセノール)*⁴などのサポート成分を厳選- 高濃度99%のレスベラトロールとピセアタンノール配合でハリ・うるおいをキープ- 吸収力を高める黒コショウエキス抽出物配合- 国内GMP認定工場製造- 90粒入り/30日分

*¹年齢に応じた栄養面のケア

*²β-ニコチンアミド・モノヌクレオチド

*³trans-レスベラトロール

*⁴パッションフルーツ種子エキス

ご購入はこちら

https://www.naturecan-fitness.jp/products/longevity

Longevityとは?

Longevity(ロンジェビティ)とは、次世代のエイジングケア*を表す言葉で、近年欧米でも注目を浴びています。

健康的な生活を通じ、年齢を重ねても元気で活動的に過ごすことを目指す考え方です。

*年齢に応じた栄養面のケア

◇こんな方におすすめ

内側から若々しさに着目し、栄養が届きにくい細胞レベルで働きかける成分を厳選

- 年齢を重ねても若々しさを保ちたい- 疲れが取れにくくなっている- 集中力がなくなっていると感じる- 食事だけでは十分な栄養が摂れていないと感じる- 手軽に健康ケアをしていきたい- 将来のことを考えて、生活習慣を見直したい詳細を見る :https://www.naturecan.jp/blogs/education/longevity

NaturecanのLongevityは、「長寿遺伝子」として注目されているサーチュイン(SIRT)遺伝子に働きかけ“細胞レベルでアプローチ”する全く新しいサプリメントです。

主成分のNMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)は体内でNAD+に変換され、体を動かすエネルギー源となります。

イキイキとした人生を過ごすために欠かせない成分ですが、NMNの生産量は年齢を重ねるごとに減少すると言われています。

さらに希少な成分であることから、十分な量のNMNを食事で補給するのは難しいため、日常的にサプリメントとして摂取する事がおすすめです。

厳選した成分をぎゅっと濃縮

NaturecanのLongevityサプリメントは1日分あたり600mgのβ-NMNを配合。

その他にも加齢により低下しがちなビタミンE、レスベラトロール、ポリアミン、ピセアタンノールなどの健康と美容サポート成分を含み、様々な方面からエイジングケアをアプローチしています。

Naturecanならではのこだわり - 自然由来美容成分を使用

美容サポート成分として配合されているピセアタンノール(パセノール(TM))/ ポリアミンは自然由来の美容成分。

ピセアタンノール(パセノール(TM))はパッションフルーツエキスより抽出されており、肌の潤いをサポートすることが研究結果より明らかになっています。

また、健康的な細胞の維持をサポートするポリアミンは、米胚芽抽出物より抽出されています。

「As close to Nature as we can」(自然に寄り添って/できるだけ自然に近く)というブランドコンセプトのもと活動を行っているNaturecanならではのサプリメントを、ぜひお試しください。

公式サイトにて発売記念キャンペーン&セール開催中!

ご購入はこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/products/longevity

公式サイトではLongevityの発売を記念して、12月7日(土)から1週間限定で15%OFFにて販売いたします。

さらに「内側からサポートするロンジェビティサプリ特集」として、新発売のLongevityを含めた対象サプリメントがお得にお買い求めいただけるセールを同時開催中!

セール概要

■期間:12/7(土)~12/10(火)

■割引率:最大59%OFF

■対象商品:

- Longevity- 【海外発送】グルタチオンカプセル - 60カプセル- 【海外発送】ヴィーガン・マルチビタミンカプセル- 【海外発送】NMNサプリメント- 【海外発送】NACサプリメント- 【海外発送】レスベラトロールサプリメント- Gホワイト- アセロラ由来 ビタミンC- コラーゲン120粒- コラーゲンペプチド- Slim Beauty(スリムビューティー)

この機会にぜひお買い求めください。

会社概要

公式サイトはこちら :https://www.naturecan-fitness.jp/

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

Instagram:https://www.instagram.com/naturecanfitnessjp/

Twitter:https://x.com/naturecanfitjp

公式サイト:https://www.naturecan-fitness.jp/

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10:https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

