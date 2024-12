9mm Parabellum Bullet、12月10日(火)YouTube配信「カオスの百年」vol.35を配信！

日本コロムビア株式会社

9mm Parabellum Bulletが12月10日(火)にYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.35を生配信する。配信は二部構成として配信され、第一部は18時30分から配信がスタート、菅原卓郎が現在開催中の9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」について語る。第二部はアルカラの稲村太佑と一緒に19時20分からスタート、アルカラとの年末イベント「アブノーマルに火をつけて」の最新情報として、イベント当日のゲスト出演者が発表となり、生配信にも登場する予定となっている。ぜひチェックしてもらいたい。

9mm Parabellum Bulletは今年結成20周年を迎えており、10月23日に通算10枚目となるオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースし、現在9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」を開催中。ツアーのファイナルは、結成記念日となる2025年3月17日(月)にKT Zepp Yokohamaにて“9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra~カオスの百年vol.21~”として、20周年イヤーの締めくくり、また21周年のスタートの日として開催される。

<9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.35>

配信日:2024年12月10日(火)

第一部:18時30分スタート

出演:菅原卓郎

第二部:19時20分スタート

出演:菅原卓郎 / 稲村太佑(アルカラ)

配信URL : https://youtube.com/live/8gS9nnfrS-4?feature=share

*第一部、第二部ともに同URLにてご視聴いただけます。

Release

9mm Parabellum Bullet

2024.10.23 Release

10th Album

『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』

COCP-42383 \3,000+税

1.Baby, Please Burn Out

2.叫び -The Freedom You Need-

*2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」オープニングテーマ

3.Mr. Foolの末路

4.カタルシス -Album ver.-

*リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング

5.幻の光

6.Fuel On The Fire!!

7.それは魔法

8.Domino Domino

9.新月になれば

10.朝影 -The Future We Choose-

*2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」エンディングテーマ

11.Brand New Day -Album ver.-

TOUR

9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025

「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」

*終了公演は割愛

2024年

12/6(金) [香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:30

12/8(日) [愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:00

12/19(木) [東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:30 ※SOLD OUT

2025年

1/11(土) [東京] Spotify O-WEST OPEN16:45/START17:30

1/18(土) [広島] 広島 CLUB QUATTRO OPEN16:45/START17:30

1/19(日) [岡山] CRAZYMAMA KINGDOM OPEN16:15/START17:00

1/25(土) [茨城] 水戸 LIGHT HOUSE OPEN17:00/START17:30

1/31(金) [東京] 渋谷 CLUB QUATTRO OPEN17:45/START18:30

2/1(土) [栃木] HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2 OPEN17:00/START17:30

2/8(土) [福岡] 福岡 DRUM LOGOS OPEN16:45/START17:30

2/9(日) [鹿児島] 鹿児島 CAPARVO HALL OPEN16:15/START17:00

2/22(土) [東京] Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30

3/1(土) [愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00

3/2(日) [大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00

9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025

「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra~カオスの百年vol.21~

3/17(月) [神奈川] KT Zepp Yokohama OPEN17:30/START18:30

EVENT

アルカラ&9mm Parabellum Bullet presents「アブノーマルに火をつけて」

2024/12/31(火)Zepp DiverCity (TOKYO) [東京]

OPEN 16:30 / START 17:30

【チケット料金】

1Fスタンディング (通常チケット) \5,500

1Fスタンディング (FC限定チケット) ※Tシャツ付き \9,000

9mm Parabellum BulletオフィシャルHP:https://9mm.jp/

9mm Parabellum Bullet20周年特設サイト:https://columbia.jp/9mm/20th/