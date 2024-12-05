9mm Parabellum Bullet、12月10日(火)YouTube配信「カオスの百年」vol.35を配信！

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日本コロムビア株式会社


9mm Parabellum Bulletが12月10日(火)にYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.35を生配信する。配信は二部構成として配信され、第一部は18時30分から配信がスタート、菅原卓郎が現在開催中の9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」について語る。第二部はアルカラの稲村太佑と一緒に19時20分からスタート、アルカラとの年末イベント「アブノーマルに火をつけて」の最新情報として、イベント当日のゲスト出演者が発表となり、生配信にも登場する予定となっている。ぜひチェックしてもらいたい。


9mm Parabellum Bulletは今年結成20周年を迎えており、10月23日に通算10枚目となるオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースし、現在9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」を開催中。ツアーのファイナルは、結成記念日となる2025年3月17日(月)にKT Zepp Yokohamaにて“9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra～カオスの百年vol.21～”として、20周年イヤーの締めくくり、また21周年のスタートの日として開催される。



＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.35＞


配信日：2024年12月10日(火)


第一部：18時30分スタート


出演：菅原卓郎


第二部：19時20分スタート


出演：菅原卓郎 / 稲村太佑（アルカラ）


配信URL : https://youtube.com/live/8gS9nnfrS-4?feature=share


＊第一部、第二部ともに同URLにてご視聴いただけます。



Release


9mm Parabellum Bullet


2024.10.23 Release


10th Album


『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』






COCP-42383 \3,000+税


1.Baby, Please Burn Out


2.叫び -The Freedom You Need-


＊2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」オープニングテーマ


3.Mr. Foolの末路


4.カタルシス -Album ver.-


＊リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング


5.幻の光


6.Fuel On The Fire!!


7.それは魔法


8.Domino Domino


9.新月になれば


10.朝影 -The Future We Choose-


＊2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」エンディングテーマ


11.Brand New Day -Album ver.-



TOUR


9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025


「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」


＊終了公演は割愛


2024年


12/6(金)　[香川] 高松オリーブホール OPEN18:00/START18:30


12/8(日)　[愛媛] 松山Wstudio RED OPEN16:30/START17:00


12/19(木)　[東京] 下北沢 CLUB251 OPEN18:00/START18:30 ※SOLD OUT


2025年


1/11(土)　[東京]　Spotify O-WEST OPEN16:45/START17:30


1/18(土)　[広島]　広島 CLUB QUATTRO OPEN16:45/START17:30


1/19(日)　[岡山]　CRAZYMAMA KINGDOM OPEN16:15/START17:00


1/25(土)　[茨城]　水戸 LIGHT HOUSE OPEN17:00/START17:30


1/31(金)　[東京]　渋谷 CLUB QUATTRO OPEN17:45/START18:30


2/1(土)　[栃木]　HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-2 OPEN17:00/START17:30


2/8(土)　[福岡]　福岡 DRUM LOGOS OPEN16:45/START17:30


2/9(日)　[鹿児島] 鹿児島 CAPARVO HALL OPEN16:15/START17:00


2/22(土)　[東京]　Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30


3/1(土)　[愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00


3/2(日)　[大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00



9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025


「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra～カオスの百年vol.21～


3/17(月)　[神奈川] KT Zepp Yokohama OPEN17:30/START18:30



EVENT


アルカラ＆9mm Parabellum Bullet presents「アブノーマルに火をつけて」


2024/12/31(火)Zepp DiverCity (TOKYO) [東京]


OPEN 16:30 / START 17:30



【チケット料金】


1Fスタンディング (通常チケット) \5,500


1Fスタンディング (FC限定チケット) ※Tシャツ付き \9,000



9mm Parabellum BulletオフィシャルHP：https://9mm.jp/


9mm Parabellum Bullet20周年特設サイト:https://columbia.jp/9mm/20th/