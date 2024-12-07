大江千里・デビュー40周年を超え、『BIG SOLO』＆『SENRI OE TRIO』ツアー敢行！

株式会社キョードーメディアス

NYを中心に世界のジャズシーンで活躍中の大江千里。2024年夏は、『BIG SOLO』号を掲げて、日本列島を縦断する真夏のソロツアーを実施。ダイナミズムと繊細さに満ち溢れた“千里JAZZ”の熱狂のステージが全国各地で繰り広げられた。

そして、2025年新年の幕開けと共に、『大江千里 New Year Piano Concert “BIG SOLO” Encore 』（BIG SOLO）＆『大江千里トリオ・プレミアムジャズコンサートin芦屋』（SENRI OE TRIO）ツアーを敢行。国境と世代を越え、ジャンルを超えて融合する現在進行形の“千里JAZZ”がさらに加速する。BIG SOLOのステージでは、大江千里のポップス時代のセルフカバー作品群と、NYで創作したジャズピアノ曲を続々と演奏。そして、今や全国の合唱団の世界で伝説化された、千里と数々のステージを経験した合唱団たちとの共演も再び実現。（関西学院ウィメンズグリークラブ、宝塚少年少女合唱団、横浜少年少女合唱団、浦和児童合唱団）新春の音楽空間に大江千里のピアノ＆合唱団の歌声と観客の喝采が降り注ぐ。そして、SENRI OE TRIOでは、NYの名門クラブ・BIRDLAND Theater（2024年9月）で共演したマット・クロージー（ベース）とロス・ペダーソン（ドラムス）が来日出演。大江千里の音楽活動の原点である芦屋ルナ・ホール（兵庫県芦屋市）を舞台で、NYジャズ界を席巻中の”SENRI OE TRIO”による関西初公演が実現。進化と深化を続ける“千里 Jazz”が目指す、その先の世界が新しい年を華やかに彩る。SENRI OE TRIO（芦屋）は本日（12月7日）、一般チケット販売がスタート。（BIG SOLOは販売中。富山・大宮公演は完売）

◇[BIG SOLO]公演オフィシャルサイト：

https://classics-festival.com/rc/performance/senri-oe-piano-concert-2025/

◇[SENRI OE TRIO ]オフィシャルホームページ

https://classics-festival.com/rc/performance/senri-oe-trio-2025/

◇大江千里オフィシャルサイト：https://www.sonymusic.co.jp/artist/SenriOe/

『大江千里 New Year Piano Concert “BIG SOLO” Encore 』（BIG SOLO）

『大江千里トリオ・プレミアムジャズコンサートin芦屋』（SENRI OE TRIO）

[公演概要]

◆主催＆企画制作：RENAISSANCE CLASSICS、（公財）富山市民文化事業団、富山市（富山）

◆開催日時＆会場：

[BIG SOLO]

2025年

富山：1月4日（土）15時開演：※完売：オーバード・ホール中ホール

西宮：1月5日（日）13時開演：西宮・兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール

大宮：1月７日（火）18時30分開演：※完売：大宮ソニックシティー 小ホール

横浜：1月9日（木）19時開演：神奈川県立音楽堂

[SENRI OE TRIO]

2025年１月18日開演14時（開場13時30分）：ルネサンスクラシックス芦屋ルナ・ホール

（JR「芦屋」駅南出口徒歩約7分、 阪急電車「芦屋川」駅徒歩約7分、阪神電車「芦屋」駅徒歩約8分）

◆出演：

[BIG SOLO]大江千里、宝塚少年少女合唱団（西宮）、関西学院ウィメンズグリークラブ（西宮）、

横浜少年少女合唱団（横浜）、浦和児童合唱団（大宮）

[SENRI OE TRIO]

マット・クロージー（ベース）、ロス・ペダーソン（ドラムス）

◆チケット：

[BIG SOLO] 一般発売中：6,500円、ペアーチケット（2枚）12,000円（全席指定・税込）

[SENRI OE TRIO] 一般発売：12月7日（土）午前10時：7,000円、ペアーチケット（２枚）13,000円（全席指定・税込・特製プログラム付）

◆お問い合わせ：

[BIG SOLO]

◇西宮公演：YUMEBANCHI 06-6341-3525 （平日12:00～17:00）https://www.yumebanchi.jp/

◇大宮・横浜公演：DISK GARAGE https://info.disk

[SENRI OE TRIO]

◇YUMEBANCHI 06-6341-3525 （平日12:00～17:00）https://www.yumebanchi.jp/

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