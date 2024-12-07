【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】冬献立提供開始 ～冬は伊勢海老をお鍋で身も心も温める～
野口観光マネジメント株式会社
2024～25 冬の金の月 イメージ
2024～25 冬の金の月 イメージ（魚料理・ご飯）
2024～25 冬の金の月 イメージ
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
12月より冬献立の料理提供を開始いたしました。
メインの魚料理は伊勢海老を熱々のお鍋でご用意
肉料理は道産牛の焼きしゃぶしゃぶでご用意
そしてご飯は海鮮チラシで贅沢にご用意いたします。
2024～25 冬の金の月 イメージ（魚料理・ご飯）
この冬は章月グランドホテル渾身の和食会席をぜひご堪能ください。
皆様のお越しをお待ちしております。
ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=10083548(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=10083548)