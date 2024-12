「ハローキティ」1974年～の各アートがルービックキューブ各マスにデザイン！

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス (バンダイナムコグループ、代表取締役社長:佐藤明宏/東京都台東区)は、ルービックキューブシリーズの新商品『ハローキティ 50th ルービックキューブ』を2024年12月上旬に発売致します。

「ハローキティ」×「ルービックキューブ」50周年同士のコラボ商品

~揃え方色々~

推しのハローキティのアートを集めるのもよし!

1974年~2024年まで各年のアートを全て順番に並べるのもよし!

『ハローキティ 50th ルービックキューブ』は、今年共に50周年を迎えた株式会社サンリオの「ハローキティ」と「ルービックキューブ」同士のコラボレーション商品です。各マスには、1974年から2024年までのハローキティがデザインされていて、パッケージ開封時には各面は年代順に配置されています。また、中央にあるRUBIK’Sのロゴには、ハローキティのリボンがついており、ハローキティとコラボレーションの特別仕様になっています。赤色のスタンドも付属しています。

年代順に揃えるのはもちろん、好みのハローキティデザインを好きな場所に配置させたりと、様々な揃え方ができ、遊んでも飾っても楽しいルービックキューブです。

※発売日は、2024年5月時点で公表していた日程から変更になりました。

商品パッケージスタンド

商品名:ハローキティ 50th ルービックキューブ

セット内容:●本体…1個 ●スタンド…1個 ●6面デザイン紹介シート…1個

商品サイズ:(W)57×(D)57×(H)57mm 本体サイズ

発売日:2024年12月上旬

価格:5,500円(税10%込)/5,000円(税抜)

商品ページ:https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4531/

(C) '24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651382

(C)2024. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited, used under license.

ルービックキューブ発明50周年!

ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズルです。

1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで

1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開。日本では1980年7月25日に発売しました。

ルービックキューブ公式ホームページ

https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/(https://www.megahouse.co.jp/rubikcube/)

(C)2024. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited, used under license.

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。