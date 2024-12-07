【秋田県沿岸】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、秋田県沿岸に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

【ランキングTOP30】

1位. イオン東北株式会社（秋田県秋田市）：8,932人

2位. ＴＤＫエレクトロニクスファクトリーズ株式会社（秋田県由利本荘市）：4,728人

3位. 秋田県厚生農業協同組合連合会（秋田県秋田市）：4,228人

4位. 株式会社東京インテリア家具（秋田県秋田市）：1,538人

5位. 社会医療法人明和会（秋田県秋田市）：1,429人

6位. 株式会社北都銀行（秋田県秋田市）：890人

7位. 株式会社秋田新電元（秋田県由利本荘市）：743人

8位. 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団（秋田県秋田市）：699人

9位. 株式会社ソユー（秋田県秋田市）：665人

10位. 医療法人久幸会（秋田県秋田市）：626人

11位. 由利工業株式会社（秋田県由利本荘市）：596人

12位. 国立大学法人秋田大学（秋田県秋田市）：578人

13位. 株式会社光風舎（秋田県秋田市）：549人

14位. 株式会社ナイス（秋田県秋田市）：547人

15位. 株式会社たけや製パン（秋田県秋田市）：532人

16位. 社会医療法人正和会（秋田県潟上市）：518人

17位. 医療法人久盛会（秋田県秋田市）：482人

18位. 株式会社友愛ビルサービス（秋田県秋田市）：481人

19位. 能代市（秋田県能代市）：431人

20位. 生活協同組合コープあきた（秋田県秋田市）：430人

21位. 秋田しんせい農業協同組合（秋田県由利本荘市）：426人

22位. 株式会社スズキ部品秋田（秋田県井川町）：420人

23位. 株式会社虹の街（秋田県秋田市）：418人

24位. 厚生ビル管理株式会社（秋田県秋田市）：415人

25位. 株式会社秋田キャッスルホテル（秋田県秋田市）：407人

26位. 株式会社マルエーうちや（秋田県秋田市）：389人

27位. 株式会社五洋電子（秋田県潟上市）：387人

28位. 公益財団法人秋田県総合保健事業団（秋田県秋田市）：385人

29位. 秋田基準寝具株式会社（秋田県秋田市）：359人

30位. 社会医療法人青嵐会（秋田県由利本荘市）：354人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db