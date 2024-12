『アズールレーン』より、「大鳳」が「下校後の甘い時間」の制服姿で立体化。あみあみ限定特典付きでご案内中。

大網株式会社

大網株式会社(本社・東京都文京区)が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、メーカー「アルター」より、『アズールレーン 大鳳 下校後の甘い時間Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで現在ご案内中です。「あみあみ」のみでのお取り扱いとなります。

■アズールレーン 大鳳 下校後の甘い時間Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:33,880円(税込)

□発売日:2025年10月予定

□ブランド:アルター

【スケール】1/7

【サイズ】全長:約320mm

【素材】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・猫耳パーツ

・表情2種

・ポーズ2種

・膝の猫は取り外し可能

≪あみあみ限定特典≫

・A2クリアポスター



原型:ななろく

彩色:渡邊恭大



※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱いとなります。

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。

≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター

『アズールレーン』より、“大鳳”が「下校後の甘い時間」の制服姿で登場です。

豊満なバストやハリのある太ももに対して引き締まったウエストやしなやかな手足など、彼女の抜群のプロポーションが目を惹きます。

衣装には動きや素材に合わせた皺が設けられ、光沢やシャドーなどが相まって密度感たっぷりの出来栄えです。

また、シャツには透け塗装が施され、薄っすらと浮かび上がる下着の模様もバッチリ再現しました。

パーツの差し替えにより、表情2種/ポーズ2種と、猫耳姿・眼鏡を外した姿が再現可能です。お好みで飾ってみてくださいね。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

