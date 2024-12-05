PLACOLE＆DRESSYプロデュース「DRESSY CAFE」モーニングがリニューアル！「モーニングアサイー」が新登場！

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、ウェディングドレスをもっと身近に、もっと気軽に、体感できる「DRESSY CAFE」-きらめく魔法にかかる空間-にて、「DRESSY CAFE」モーニングがリニューアルしたことをお知らせいたします。

「モーニングアサイー」が新登場！

この度、PLACOLE＆DRESSYがプロデュースする「DRESSY CAFE」のモーニングがさらに魅力的に生まれ変わりました。モーニングメニューを通じて、華やかなひと時をお届けします。ランチタイムで人気の「お花のアサイーボウル」が、朝食向けの「モーニングアサイー」として新たに仲間入りしました。美と健康を意識したアサイーボウルは、ヨーグルト入りでまろやかな口当たりが特長。忙しい朝にぴったりの、マグカップで手軽に楽しめるサイズ感で提供されます。ヘルシーながら満足感も抜群で、爽やかな朝を迎えるのに最適な一品です。10時~11時限定の特別なメニューとなります。

※鎌倉店では12/13よりモーニングアサイーがスタートいたします。

お花のティースタンドがより進化！

モーニングアサイー 800円（税抜）

DRESSY CAFEのモーニングドリンクをご注文いただくと、これまでも好評をいただいていた「お花のティースタンド」が無料でセットされます。このセット内容がさらに充実。贅沢なプチアフタヌーンティーを思わせるセットで、見た目にも心が満たされるモーニングタイムを提供します。

今回新たに加わったのは、以下のアイテムです。

オリジナル焼き菓子「クグロフ」：DRESSY CAFEのオリジナルドレスアップティーを使用した手作りの逸品。フレーバーは日替わりでお楽しみいただけます。

自家製「ドレスサブレ」：可愛らしいビジュアルで、華やかなティースタンドをさらに引き立てます。

店舗情報

-「DRESSY CAFE」-きらめく魔法にかかる空間-

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワー「ＫＩＴＴＥ名古屋」3F

※JR名古屋駅から徒歩1分

名古屋駅は東海道新幹線をはじめJR・名鉄・近鉄・市営地下鉄・バスが乗り入れる総合ターミナルです。

ＫＩＴＴＥ名古屋へのアクセスは2F歩行者通路・地下通路で直結しています。

電話番号：0467-81-4587

営業時間：9:30～21:00

※テーブル席コンセント・Wi-Fi完備



［店舗HP］

https://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

［SNS］

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

ご予約は食べログから

https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23084838/

-お花とドレスと紅茶のお店 DRESSY CAFE KAMAKURA-

〒248-0014

神奈川県鎌倉市由比ガ浜２丁目３－2 りんどう鎌倉 2F

※JR、江ノ島電鉄 『鎌倉駅東口』より徒歩5分

電話番号：0467-81-4587

営業時間：10:00~18:00(火曜・水曜定休)

※コンセント・Wi-Fi完備



［店舗HP］

https://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/



［SNS］

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

ご予約は食べログから

https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14087302/

今月のカバーモデル

■12月号表紙

カバーモデル：俳優 田辺桃子さん

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202412-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life -人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は180万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト“DRESSYONLINE”も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2024年7月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。



【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファンションメディア事業

『DRESSYCAFE/DRESSY ROOM &Tea』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業



冒険社プラコレは、オフィスでも、自宅でも、北海道でも、ハワイでも、パリでも、世界中の仲間達と同じ空間、時間で働くことができる『ViKet Town(ビケットタウン)』(メタバース空間)を本社としています。通勤時間や居住場所の制限をなくす事で、人生の選択肢が増える『自由な未来』を目指す会社です。

オフラインの環境や事業にも力を入れており、2022年1月に、JR横浜タワーにベースオフィスを開設。2022年3月に、DRESSY ROOM(女性に魔法をかける空間店舗)を横浜、鎌倉に2店舗目となるお花とドレスと紅茶のお店DRESSY ROOM &Teaを開業いたしました。全国、全世界に展開し、横浜から世界へ、世界中で愛されるサービスを展開してまいります。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMA

https://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSY ROOM & Tea KAMAKURA

https://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analytics

https://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLAN

https://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressyroom_tea

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressyroom_tea

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪MUSIC CHANNEL

https://www.youtube.com/channel/UCc19e1GnQetG77Lienh1vaA

▪DRESSY ROOM & Tea

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896