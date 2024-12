特集は「Portrait Q&A ポートレートの答えはここにある」。雑誌 GENIC 2025年1月号は12月6日発売

ミツバチワークス株式会社

ミツバチワークス株式会社(東京都目黒区中目黒、代表取締役:光山一樹)は、雑誌「GENIC|Portrait Q&A ポートレートの答えはここにある vol.73 2025年1月号」を12月6日(金)に発売いたします。

Cover Photo:横浪修(Model:HIBARI)

Cover Photoは横浪修。バッグの広告撮影にて、モデルにでんぐり返しをしてもらって完成した一枚。非日常的な動きにより、予定調和を崩す横浪修らしいポートレート。

12月6日発売のGENIC1月号の特集は「Portrait Q&A ポートレートの答えはここにある」

12月6日発売 GENIC1月号

Portrait Q&A

ポートレートの答えはここにある

人にカメラを向けるからこそ、迷いはなくしたい。自分の写真をちゃんと好きでいたい。そのためにどうするか?「答え」はここにあります。写真家や俳優、モデルなど41名が答えた、全45問のQ&A特集です。

【45問すべての質問と回答者をご紹介】

Q.01 横浪修さんが、広告の人物撮影で心掛けていることは?

横浪修(写真家)

Q.02 ポートレートを撮るとき、どんなことを考えて向き合っている?

瀧本幹也(写真家/撮影監督)

Q.03 人を撮るときに大切な3つの心得とは?

藤代冥砂(フォトグラファー)

Q.04 「その人らしさ」を写すのに、一番大切なことは?

増田彩来(写真家/映像作家)

Q.05 ポートレート撮影における、自分なりのこだわりは?

横山創大(フォトグラファー)

Q.06 ポートレート撮影でやってはいけないことは?

笠井爾示(写真家)

Q.07 はじめましての人を上手く撮るための3つのコツは?

花盛友里(フォトグラファー)

Q.08 初心者に伝えたい、被写体との距離のはかり方とは?

熊谷直子(写真家)

Q.09 人を撮るときに「やりがち」だけど「やらない方がいい」ことは?

南阿沙美(写真家)

Q.10 同じ人を長く撮り続けること、撮り続けられることで得たものは?

松井綾音(フォトグラファー)× 坂東龍汰(俳優)

Q.11 撮られること、撮ることの相互作用は?

坂東龍汰(俳優)

Q.12 アウェイな現場で、最大のパフォーマンスを発揮するには?

倉本侑磨(フォトグラファー)

Q.13 “倉本写真館”で一般の人を撮る理由は?

倉本侑磨(フォトグラファー)

Q.14 ロケ撮影とスタジオ撮影の違いは?

山根悠太郎(写真家)

Q.15 ファッション誌で人を撮るときに気をつけていることは?

川原崎宣喜(写真家)

Q.16 ポートレート写真がうまくなるために「まずやるべきこと」は?

コハラタケル(写真家)

Q.17 昔はできなかったけど、続けるうちにできるようになったことは?

酒井貴弘(フォトグラファー)

Q.18 順光、逆光、サイド光、それぞれがポートレートに与える影響とは?

笑子(写真家)

Q.19 動いている被写体を魅力的に撮るには?

ヨシノハナ(写真家)

Q.20 夜に撮るときの、最適なカメラの設定とは?

野口花梨(フォトグラファー)

Q.21 顔をアップで撮る際に、どんな光を選んだらいい?

澤村洋兵(フォトグラファー)

Q.22 ポートレートのコンセプトメイキング、フォトグラファーはどこからどこまでかかわるの?

松岡一哲(写真家)

Guest:モトーラ世理奈(モデル/俳優)

Q.23 自主プロジェクトを行う面白さとは?

大辻隆広(Photographer)

Q.24 自分が撮りたいテーマを見つけるには?

村上賀子(写真家)

Q.25 撮り手と一緒に作品をつくるときに、被写体として考えていることは?

朝日奈まお(俳優/モデル)

Q.26 物語の主人公のようなポートレート、どうやって撮る?

岩倉しおり(写真家)

Q.27 ポートレート写真がグッと面白くなる背景の選び方とは?

Fujikawa hinano(写真家)

Q.28 ポートレートが楽しくなる3つの撮り方を教えて!

ナカムラユウスケ 金曜日のミニシアター(写真作家)

Q.29 自分らしい仕上がりにするためにはどうすればいい?

染谷かおり(写真家/フォトグラファー)

Q.30 透明感のある一枚を撮る秘訣は?

junichi mae(会社員/愛犬家)

Q.31 セクシーな表情やポーズを自然に依頼する3つのポイントとは?

高橋伸哉(写真作家)

Q.32 本当は教えたくない、とっておきの撮影場所は?

aika(写真家/フォトグラファー)

Q.33 街で声掛けポートレートを撮るコツは?

淵上裕太(フォトグラファー)

Q.34 「出張ポートレート」の仕事とは?

鎌田風花(フォトグラファー)

Q.35 セルフポートレートのために持っておきたい三種の神器は?

Rinaty(セルフポートレート写真家)

Q.36 被写体と「息が合わないな」と感じたとき、どうしたらいい?

haru wagnus(Photographer)

Q.37 被写体探しはどうやってすればいい?

広谷勇樹(写真家)

Q.38 家族を撮るときに大切なことは?

川原和之(作業療法士/写真家)

Q.39 子どもにカメラを向けるとき、気をつけたいことは?

大畑陽子(フォトグラファー)

Q.40 飯沢さんが、最近良いと思った写真集は?

飯沢耕太郎(写真評論家/きのこ文学研究家)

Q.41 ポートレート撮影に最適なレンズは何mm?

複数名回答

Q.42 お気に入りのポートレート写真集は?

複数名回答

Q.43 ポートレートがうまくなる秘訣を「ひとつだけ」教えて!

複数名回答

Q.44 ポートレートの楽しいところは?

綾野裕輝(写真家)

Q.45 どんな瞬間にシャッターを切りたくなる?

竹尾晃太郎(写真家)

【連載】

女優・橋本愛「日日是好日」

現実のなかに溢れる愛おしい瞬間を封じ込めた写真と、そのとき感じた想いを言葉にのせて。かけがえのない日々を写真と言葉で表現する、橋本愛の連載第20回。

小関裕太の自分探しの旅「スキ」

連載第19回は、「光り」と題し、10月9日にNEW EP「光り」をリリースしたシンガーソングライターの上野大樹を撮りおろし。小関裕太本人によるデザイン、構成の4ページをお楽しみください。

古屋呂敏のMY FOCAL LENGTH

俳優、カメラマンとして活躍する古屋呂敏が、人との距離感、生きるスタンスなど、さまざまな「焦点距離」をテーマに「Nikon Zf」で撮りおろす連載。第5回は「Tokyo, and I」をお届けします。

KYON.Jが出会った“奇跡の一瞬”「Exploring the World」

世界を照らす美しい光を追いかけ続けるトラベルフォトグラファーKYON.Jが出会った、光溢れる大自然の姿。第22回「愛に満ち溢れた光」をお届けします。

【and more】

・ポートレートが変わる!おすすめカメラリスト

「Must-Have Cameras for Portraits」

・本気で遊べるNikon Z50IIで切り取る日常

広谷勇樹(写真家)

・坂東龍汰×Canon EOS R5 Mark II

「ゆらぎ」

坂東龍汰(俳優)

Guest:満島ひかり(俳優)、寛一郎(俳優)

・Shot From Here by Xperia 1 VI

嶌村吉祥丸(アーティスト/写真家)

Xperia 1 VI ユーザー 最優秀作品

・レンズ保護フィルターNiSi「Armor FX」で、カメラまわりがよりスタイリッシュに

「My Camera Essentials」

市川渚(N &Co. 代表取締役クリエイティブ・ディレクター/写真家)

■GENIC|ジェニックについて

● Print Edition

GENIC 2025年1月号 vol.73 2024年12月6日(金)発売

季刊 12月・3月・6月・9月

価格 1,870円(税込)

流通 全国書店、GENIC公式オンラインショップ、Amazon、家電量販店など

GENIC公式オンラインショップ

https://shop.genic-web.com/products/genic-vol73

Amazon

https://amzn.to/3Vt5wOb

● Digital Edition

https://genic-web.com/

● SNS Edition

Instagram

https://www.instagram.com/genic_mag/

Threads

https://www.threads.net/@genic_mag

X

https://x.com/genic_web

Pinterest

https://jp.pinterest.com/genic_web/

【本リリースに関するお問い合わせ】

https://www.328w.co.jp/contact/

よりお問合せください。

担当:羽矢(ハヤ)、大島(オオシマ)、吉田(ヨシダ)

【書店様からの本誌ご注文・お問い合わせ】

https://www.328w.co.jp/contact/02.html

「書店様向けお問い合わせ」よりお問合せください。在庫確認後にご連絡いたします。