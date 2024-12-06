＜KPI＞有名スポーツブランドアパレル フィラ・バボラなど2024年秋冬モデルクリアランスセールスタート

KPI株式会社

KPI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：薮田 恵士、以下KPI）は、KPIClub（KPI公式オンラインストア）・ECサイトにてフィラ、バボラ、ラコステといった有名スポーツブランドのアパレルやシューズを対象としたクリアランスフェアを開催中です。

世界的に人気のあるスポーツブランドの高品質なアイテムが、特別価格で手に入る絶好のチャンス。このフェアでは、最新デザインや定番アイテムがラインアップされており、プロスポーツ選手から初心者まで、どなたでも満足いただける内容となっています。

対象ブランド一覧

■FILA（フィラ）

対象商品 一例

レディース フルジップジャケット VL2967

■レディース フルジップジャケット VL2967

https://kpitennis.com/products/detail/40326

メンズ ゲームシャツ VM5702

■メンズ ゲームシャツ VM5702

https://kpitennis.com/products/detail/40343

＜フィラ 2024FW クリアランス対象商品一覧＞

https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=FILA%202024FW(https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=FILA%202024FW)

■Babolat（バボラ）

対象商品 一例

レディース PURE MESH JACKET BWT4174

■レディース PURE MESH JACKET BWT4174

https://kpitennis.com/products/detail/40232

メンズ VS HYBRID JACKET BUT4155

■メンズ VS HYBRID JACKET BUT4155

https://kpitennis.com/products/detail/40201

＜バボラ 2024FW クリアランス対象商品一覧＞

https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=Babolat%202024FW(https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=Babolat%202024FW)

■LACOSTE（ラコステ）

対象商品 一例

『ダニール・メドベージェフ』セットアップテニストラックスーツ WH2609-99-7V2

■『ダニール・メドベージェフ』メンズ セットアップテニストラックスーツ WH2609-99-7V2

https://kpitennis.com/products/detail/42914

メンズ ウルトラドライトレーニングテニスショーツ GH7452-99-166

メンズ ウルトラドライトレーニングテニスショーツ GH7452-99-166

https://kpitennis.com/products/detail/42918

＜ラコステ 2024FW クリアランス対象商品一覧＞

https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=LACOSTE+2024FW(https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=LACOSTE+2024FW)

■prince（プリンス）

対象商品 一例

レディース ジャケット WF4660

■レディース ジャケット WF4660

https://kpitennis.com/products/detail/38410

ユニセックス ロングスリーブシャツ MF4030

■ユニセックス ロングスリーブシャツ MF4030

https://kpitennis.com/products/detail/38392

＜プリンス 2024FW クリアランス対象商品一覧＞

https://kpitennis.com/products/list?name=prince+2024FW&disp_number=2&orderby=0&search_price=(https://kpitennis.com/products/list?name=prince+2024FW&disp_number=2&orderby=0&search_price=)

■adidas（アディダス）

対象商品 一例

レディース TEAM ウーブンジャケット KTX57

■レディース TEAM ウーブンジャケット KTX57

https://kpitennis.com/products/detail/43171

メンズ ウォーム テニス ウインドブレーカー JOJ86

■メンズ ウォーム テニス ウインドブレーカー JOJ86

https://kpitennis.com/products/detail/42657

＜アディダス クリアランス対象商品一覧＞

https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%80%E3%82%B9(https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%80%E3%82%B9)

＜販売店舗＞

KPIClub（KPI公式オンラインストア）：https://kpitennis.com/

楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/

Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/

KPI株式会社について

KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。

【会社概要】

社名：KPI株式会社

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役CEO：薮田 恵士

事業内容：テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用



HP：https://www.kpi.asia/

KPI公式オンラインストア：https://kpitennis.com/

楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/

Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/