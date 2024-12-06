＜KPI＞有名スポーツブランドアパレル フィラ・バボラなど2024年秋冬モデルクリアランスセールスタート
KPI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：薮田 恵士、以下KPI）は、KPIClub（KPI公式オンラインストア）・ECサイトにてフィラ、バボラ、ラコステといった有名スポーツブランドのアパレルやシューズを対象としたクリアランスフェアを開催中です。
世界的に人気のあるスポーツブランドの高品質なアイテムが、特別価格で手に入る絶好のチャンス。このフェアでは、最新デザインや定番アイテムがラインアップされており、プロスポーツ選手から初心者まで、どなたでも満足いただける内容となっています。
対象ブランド一覧
■FILA（フィラ）
対象商品 一例
レディース フルジップジャケット VL2967
■レディース フルジップジャケット VL2967
https://kpitennis.com/products/detail/40326
メンズ ゲームシャツ VM5702
■メンズ ゲームシャツ VM5702
https://kpitennis.com/products/detail/40343
＜フィラ 2024FW クリアランス対象商品一覧＞
https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=FILA%202024FW(https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=FILA%202024FW)
■Babolat（バボラ）
対象商品 一例
レディース PURE MESH JACKET BWT4174
■レディース PURE MESH JACKET BWT4174
https://kpitennis.com/products/detail/40232
メンズ VS HYBRID JACKET BUT4155
■メンズ VS HYBRID JACKET BUT4155
https://kpitennis.com/products/detail/40201
＜バボラ 2024FW クリアランス対象商品一覧＞
https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=Babolat%202024FW(https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=Babolat%202024FW)
■LACOSTE（ラコステ）
対象商品 一例
『ダニール・メドベージェフ』セットアップテニストラックスーツ WH2609-99-7V2
■『ダニール・メドベージェフ』メンズ セットアップテニストラックスーツ WH2609-99-7V2
https://kpitennis.com/products/detail/42914
メンズ ウルトラドライトレーニングテニスショーツ GH7452-99-166
メンズ ウルトラドライトレーニングテニスショーツ GH7452-99-166
https://kpitennis.com/products/detail/42918
＜ラコステ 2024FW クリアランス対象商品一覧＞
https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=LACOSTE+2024FW(https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=LACOSTE+2024FW)
■prince（プリンス）
対象商品 一例
レディース ジャケット WF4660
■レディース ジャケット WF4660
https://kpitennis.com/products/detail/38410
ユニセックス ロングスリーブシャツ MF4030
■ユニセックス ロングスリーブシャツ MF4030
https://kpitennis.com/products/detail/38392
＜プリンス 2024FW クリアランス対象商品一覧＞
https://kpitennis.com/products/list?name=prince+2024FW&disp_number=2&orderby=0&search_price=(https://kpitennis.com/products/list?name=prince+2024FW&disp_number=2&orderby=0&search_price=)
■adidas（アディダス）
対象商品 一例
レディース TEAM ウーブンジャケット KTX57
■レディース TEAM ウーブンジャケット KTX57
https://kpitennis.com/products/detail/43171
メンズ ウォーム テニス ウインドブレーカー JOJ86
■メンズ ウォーム テニス ウインドブレーカー JOJ86
https://kpitennis.com/products/detail/42657
＜アディダス クリアランス対象商品一覧＞
https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%80%E3%82%B9(https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%80%E3%82%B9)
＜販売店舗＞
KPIClub（KPI公式オンラインストア）：https://kpitennis.com/
楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/
Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/
KPI株式会社について
KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。
【会社概要】
社名：KPI株式会社
本社所在地：東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表取締役CEO：薮田 恵士
事業内容：テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用
HP：https://www.kpi.asia/
KPI公式オンラインストア：https://kpitennis.com/
楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/
Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/