＜KPI＞有名スポーツブランドシューズ アシックス・アディダスなど2024年秋冬クリアランスセールスタート

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KPI株式会社


KPI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：薮田 恵士、以下KPI）は、KPIClub（KPI公式オンラインストア）・ECサイトにてアシックス、アディダスなどのスポーツブランドのシューズを対象としたクリアランスフェアを開催中です。


対象ブランド一覧



■asics（アシックス）

対象商品 一例



テニスシューズ メンズ SOLUTION SWIFT FF 2 ソリューションスウィフト FF 2 1041A466-400

■テニスシューズ メンズ SOLUTION SWIFT FF 2 ソリューションスウィフト FF 2 1041A466-400


https://kpitennis.com/products/detail/43086




＜アシックス クリアランス対象商品一覧＞


https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%20%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA(https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%20%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA)



■adidas（アディダス）

対象商品 一例



テニスシューズ レディース CourtJam Control W ID1543

■テニスシューズ レディース CourtJam Control W ID1543


https://kpitennis.com/products/detail/27939



＜アディダス クリアランス対象商品一覧＞


https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%80%E3%82%B9%20%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA(https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%80%E3%82%B9%20%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA)



■New Balance（ニューバランス）

対象商品 一例



テニスシューズ メンズ Fresh Foam X RALLY v1 H MCHRALS12E

テニスシューズ メンズ Fresh Foam X RALLY v1 H MCHRALS12E


https://kpitennis.com/products/detail/41894



＜ニューバランス クリアランス対象商品一覧＞


https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=New+Balance+%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA(https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=New+Balance+%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA)



＜販売店舗＞


KPIClub（KPI公式オンラインストア）：https://kpitennis.com/


楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/


Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/



KPI株式会社について
KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。



【会社概要】
社名：KPI株式会社
本社所在地：東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表取締役CEO：薮田 恵士
事業内容：テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用



HP：https://www.kpi.asia/


KPI公式オンラインストア：https://kpitennis.com/


楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/


Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/