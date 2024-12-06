＜KPI＞有名スポーツブランドシューズ アシックス・アディダスなど2024年秋冬クリアランスセールスタート
KPI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：薮田 恵士、以下KPI）は、KPIClub（KPI公式オンラインストア）・ECサイトにてアシックス、アディダスなどのスポーツブランドのシューズを対象としたクリアランスフェアを開催中です。
対象ブランド一覧
■asics（アシックス）
対象商品 一例
テニスシューズ メンズ SOLUTION SWIFT FF 2 ソリューションスウィフト FF 2 1041A466-400
■テニスシューズ メンズ SOLUTION SWIFT FF 2 ソリューションスウィフト FF 2 1041A466-400
https://kpitennis.com/products/detail/43086
＜アシックス クリアランス対象商品一覧＞
https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%20%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA(https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%20%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA)
■adidas（アディダス）
対象商品 一例
テニスシューズ レディース CourtJam Control W ID1543
■テニスシューズ レディース CourtJam Control W ID1543
https://kpitennis.com/products/detail/27939
＜アディダス クリアランス対象商品一覧＞
https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%80%E3%82%B9%20%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA(https://kpitennis.com/products/list?tag_id=6&name=%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%80%E3%82%B9%20%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA)
■New Balance（ニューバランス）
対象商品 一例
テニスシューズ メンズ Fresh Foam X RALLY v1 H MCHRALS12E
テニスシューズ メンズ Fresh Foam X RALLY v1 H MCHRALS12E
https://kpitennis.com/products/detail/41894
＜ニューバランス クリアランス対象商品一覧＞
https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=New+Balance+%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA(https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=New+Balance+%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA)
＜販売店舗＞
KPIClub（KPI公式オンラインストア）：https://kpitennis.com/
楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/
Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/
KPI株式会社について
KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。
【会社概要】
社名：KPI株式会社
本社所在地：東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表取締役CEO：薮田 恵士
事業内容：テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用
HP：https://www.kpi.asia/
KPI公式オンラインストア：https://kpitennis.com/
楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/
Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/