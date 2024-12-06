木原瑠生、4都市ライブツアー全公演SOLD OUT!!&配信決定！

The Orchard Japan

ミュージカル『刀剣乱舞』にて”へし切長谷部”を好演、今年は『ROCK MUSICAL BLEACH』”黒崎一護”で主演を務め、東宝ミュージカルにも挑戦し、ミュージカル界での活躍が期待されている木原瑠生。今月開催するライブハウスツアー【RUI KIHARA ONE MAN LIVE TOUR STAND UP!!】は既に情報解禁していた東京大阪名古屋に加えて福岡を追加公演に加えたが全公演ソールドアウトとなった。

子どもから親世代まで幅広い層から人気を博しているスーパー戦隊シリーズ「魔進戦隊キラメイジャー」で、キラメイイエロー／射水為朝役を好演した木原瑠生。最近ではミュージカル『刀剣乱舞』で”へし切長谷部”役、『ROCK MUSICAL BLEACH』で”黒崎一護”役を好演し、初の東宝ミュージカル「GIRLFRIEND」に出演する等、ミュージカル界での活躍が評価されている。

自らが作詞を手掛けた楽曲をリリースしており、7月に配信リリースしたニト。との楽曲「YOAKE」はストリーミング間もなく100万再生、、1st EP「COLORS」のCDリリース、ワンマンライブはすべてソールドアウトする等アーティスト活動も精力的に行っている木原瑠生が今月開催する4都市ライブツアー【RUI KIHARA ONE MAN LIVE TOUR STAND UP!!】追加公演の福岡もソールドアウトし、全公演ソールドアウトとなった。そして12月23日(月)渋谷WWWでの最終公演の配信チケットが本日より発売となった。お馴染みのバンドメンバーとパフォーマンスだけで魅せていく、ライブハウスでしか体験できないステージの熱量とパフォーマンスをぜひ配信でも感じてほしい。

◆ライブ情報

RUI KIHARA ONE MAN LIVE TOUR 「STAND UP!!」

・日程

12月12日(木)名古屋SPADE BOX(SOLD OUT)

12月13日(金)大阪ROCKTOWN(SOLD OUT)

12月18日(水)福岡INSA(SOLD OUT)

12月23日(月)渋谷WWW(SOLD OUT)

・配信チケット：3,300円(税込)

https://eplus.jp/ruikihara2024/

※1週間の見逃し配信あり

◆音楽情報

RUI KIHARA 「YOAKE」

2024年8月7日(水)配信リリース

https://orcd.co/rui-kihara_yoake

作詞：木原瑠生、ニト。

作曲：ニト。

◆CD情報

RUI KIHARA 1st EP「COLORS」

2023年12月20日(水)より配信中

https://orcd.co/kihararui_colors

【収録曲】

1.お願い神様 (作詞：木原瑠生、重永亮介 作曲：重永亮介)

2.イチゴイチエ (作詞：木原瑠生 作曲：ニト。)

3.架け星 (作詞：木原瑠生 作曲：大西洋平)

4.鼓動 (作詞：木原瑠生、ニト。 作曲：黒澤継太郎)

5.ネオン・シティ (作詞：木原瑠生、ニト。 作曲：ニト。)

◆プロフィール

1998年9月15日生まれ。東京都出身。

主な出演作として、「魔進戦隊キラメイジャー」(射水為朝 / キラメイイエロー役)、ミュージカル『刀剣乱舞』(へし切長谷部役)、『ROCK MUSICAL BLEACH』(黒崎一護役)、映画「たぶん」(ササノ役)、映画「きさらぎ駅」(岸翔太役)など。

◆木原瑠生SNSリンク

Twitter：https://twitter.com/rui0915spsong

YouTube：https://www.youtube.com/@ruikihara823

TikTok：https://www.tiktok.com/@ruikihara0915

HP：https://red-actors.com/artist/rui-kihara/

リンクまとめ：https://lit.link/ruikihara