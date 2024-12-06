グラビティ、1/14リリースの初ベストアルバム『tUrn OFF』より、新曲 「the LI3ght_ON/OFF」 のMVを公開！

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株式会社ハピネット

グラビティ アーティスト写真

グラビティが、新曲「the LI3ght_ON/OFF」のMVを公開！



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pIpn2pkhqcQ ]


グラビティの7年間の集大成が今ここに!!


ベストアルバム「tUrn OFF」は、


過去のシングル、会場限定CD、新曲「the LI3ght_ON/OFF」を収録し、なんと初回限定盤にはここだけの撮り下ろしブックレットを同梱。初回限定盤、通常盤の2タイプ展開による7周年という節目にリリースされる全31曲の大ボリュームなグラビティ初のベストアルバム。


この本作品によってグラビティ第一章ここに完結する。




ベストアルバム「tUrn OFF」




グラビティ tUrn OFF 初回限定盤　ジャケット写真

「tUrm OFF」　【初回限定盤】



　・トールケースCD2枚組


　・フォトブックレット


　・スリーブケース入り

GRA-037　 \4,500 (税込)


発売元：Happinet Music / グラビティ　


販売元：Happinet Media Marketing





グラビティ tUrn OFF 通常盤　ジャケット写真

「tUrn OFF」 【通常盤】　



・CD2枚組

GRA-038　　\3,000 (税込)


発売元：Happinet Music / グラビティ　


販売元：Happinet Media Marketing





――――　全31曲収録 （【初回限定盤】・【通常盤】共通）　――――



[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/1973_1_64b39ecc5fb4b394d9784a1b8f0e61ca.jpg ]




MEtamor for SE ONEMAN TOUR


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2024/12/08　SPADE BOX グラビティ MEtamor for SE ONEMAN TOUR ~愛知～


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2025/02/21　Spotify O-WEST グラビティ 社長生誕祭 『沼』





グラビティ　六(vo)

グラビティ　myu(g)

グラビティ　杏(g)


グラビティ　リクト。(b)

グラビティ　社長(ds)

メンバーは、六(vo)、myu(g)、杏(g)、リクト。(b)、社長(ds)


音楽の趣味が合う人同士としてマッチングアプリで知り合い、2017年に結成。年2回の全国ツアーを行うなど、ますます精力的なライヴ活動を行なっている。



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