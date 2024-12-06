グラビティ、1/14リリースの初ベストアルバム『tUrn OFF』より、新曲 「the LI3ght_ON/OFF」 のMVを公開！

株式会社ハピネットグラビティ アーティスト写真

グラビティが、新曲「the LI3ght_ON/OFF」のMVを公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pIpn2pkhqcQ ]

グラビティの7年間の集大成が今ここに!!

ベストアルバム「tUrn OFF」は、

過去のシングル、会場限定CD、新曲「the LI3ght_ON/OFF」を収録し、なんと初回限定盤にはここだけの撮り下ろしブックレットを同梱。初回限定盤、通常盤の2タイプ展開による7周年という節目にリリースされる全31曲の大ボリュームなグラビティ初のベストアルバム。

この本作品によってグラビティ第一章ここに完結する。

ベストアルバム「tUrn OFF」

グラビティ tUrn OFF 初回限定盤 ジャケット写真

「tUrm OFF」 【初回限定盤】

・トールケースCD2枚組

・フォトブックレット

・スリーブケース入り



GRA-037 \4,500 (税込)

発売元：Happinet Music / グラビティ

販売元：Happinet Media Marketing

グラビティ tUrn OFF 通常盤 ジャケット写真

「tUrn OFF」 【通常盤】

・CD2枚組



GRA-038 \3,000 (税込)

発売元：Happinet Music / グラビティ

販売元：Happinet Media Marketing

―――― 全31曲収録 （【初回限定盤】・【通常盤】共通） ――――

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/1973_1_64b39ecc5fb4b394d9784a1b8f0e61ca.jpg ]

MEtamor for SE ONEMAN TOUR

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2024/12/08 SPADE BOX グラビティ MEtamor for SE ONEMAN TOUR ~愛知～

2024/12/15 福岡 DRUM SON グラビティ MEtamor for SE ONEMAN TOUR ~福岡～

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2025/01/18 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE グラビティ MEtamor for SE ONEMAN TOUR ~新潟～

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2025/02/15 池袋EDGE グラビティ VALENTINE ONEMAN

2025/02/21 Spotify O-WEST グラビティ 社長生誕祭 『沼』

グラビティ 六(vo)グラビティ myu(g)グラビティ 杏(g)グラビティ リクト。(b)グラビティ 社長(ds)

メンバーは、六(vo)、myu(g)、杏(g)、リクト。(b)、社長(ds)

音楽の趣味が合う人同士としてマッチングアプリで知り合い、2017年に結成。年2回の全国ツアーを行うなど、ますます精力的なライヴ活動を行なっている。

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