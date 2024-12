『Tokyo 7th シスターズ』3Dバーチャルライブ「NANASUTA MINI LIVE starring WITCH NUMBER 4 ACT.2」開催決定！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)がApp Store及びGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT』(略称:ナナシス)は、2025年3月23日(日)、3Dバーチャルライブ「Tokyo 7th シスターズ VISUALIVE(ビジュアライブ) NANASUTA MINI LIVE Starring WITCH NUMBER 4(ウィッチナンバーフォー) ACT.2」を開催いたします。

■WITCH NUMBER 4メンバーの新たな3Dライブステージ!

篠田みなみ(春日部ハル役)がMCを務め、七海こころ(恋渕カレン役)、小茅楓(一ノ瀬ミオリ役)をゲストに迎えた2024年12月6日(金)配信のナナシス公式番組「第50回 ナナシス放送局」にて、「Tokyo 7th シスターズ VISUALIVE NANASUTA MINI LIVE starring WITCH NUMBER 4 ACT.2」の情報を解禁いたしました。2025年3月23日(日)、harevutai(東京都豊島区)にてナナシスとしては第3弾、WITCH NUMBER 4としては2回目の3Dバーチャルライブを開催いたします。

前回の公演とは異なる曲目、演出でパフォーマンスを披露いたします。

詳細は特設サイトをご覧ください。

「Tokyo 7th シスターズ VISUALIVE NANASUTA MINI LIVE starring WITCH NUMBER 4 ACT.2」特設サイト

https://t7s.jp/live/visualive3/

■通しチケット(VIP、SP)には特典として優先入場や特別なグッズも

【現地会場チケット】通しチケット(VIP)

【現地会場チケット】通しチケット(SP)

【オンライン視聴チケット】通しチケット(VIP)

上記3種類の通しチケットには、通常アクリルスタンド衣装と色違いのWITCH NUMBER 4のユニットアクリルスタンドが、さらに現地会場のチケットには優先入場などの特典付きです。

各チケットの詳細は特設サイトをご確認ください。

■来場者特典として「WITCH NUMBER 4 チェキ(全3種)」をプレゼント!

現地会場へご来場の方には特典として、各公演ごとに「WITCH NUMBER 4 チェキ(全3種)」をプレゼント!各公演ごとに異なる絵柄をお渡しします。

※お一人様一回のご鑑賞につき、来場者プレゼントを1枚お渡しします。

<「Tokyo 7th シスターズ VISUALIVE NANASUTA MINI LIVE Starring WITCH NUMBER 4 ACT.2」詳細>

■日時

2025年3月23日(日)

1部:開場13:15 / 開演14:00

2部:開場16:15 / 開演17:00

3部:開場19:15 / 開演20:00

■会場

harevutai

(東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F)

■チケット料金

【現地会場チケット】

通常チケット(各部):5,000円(税込)

通しチケット:14,000円(税込)

通しチケット(VIP):19,000円(税込)

通しチケット(SP):30,000円(税込)

※ワンドリンク600円の料金を含む

※会場内は全てスタンディングでの観覧となります

【オンライン視聴チケット】

通常チケット(各部):2,500円(税込)

推しカメラチケット(各部・各出演者):1,000円(税込)

通しチケット:6,500円(税込)

通しチケット(VIP):20,000円(税込)

■出演者

<WITCH NUMBER 4>

春日部ハル / 角森ロナ / 野ノ原ヒメ / 芹沢モモカ

※本公演は3Dライブとなります。キャストの登壇予定はございません。

■チケット販売スケジュール

・現地会場チケット

ナナシス放送局有料会員先行

受付期間:1月17日(金)19:00~2月2日(日)23:59

プレイガイド先行(抽選)

受付期間:2月7日(金)12:00~2月24日(月・祝)23:59

一般発売

3月1日(土)10:00~3月22日(土)23:59

・オンライン視聴チケット

申込受付期間:1月17日(金)19:00~4月23日(水)20:59

※通しチケット(VIP)の申込受付期間は1月17日(金)19:00~3月30日(日)23:59

※アーカイブ期間は3月24日(月)12:00~4月23日(水)23:59

■ナナシス放送局有料会員限定の最速先行申込受付は1月より開始!

2025年1月17日(金)19:00よりナナシス放送局有料会員限定でチケット最速先行申込受付を開始いたします。

ぜひ、この機会にライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」のナナシス放送局有料会員にご登録ください。

■公式SNS

・X : https://twitter.com/t7s_staff

・YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCz1sbEbWYHH0wZr2tHzD7Kg



■ゲーム情報

タイトル :Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル :アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム

著作権表記 :(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

対応OS :iOS12.0以降 (一部機種を除く) / Android OS 5.1以降

ゲームURL :

iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s



■株式会社DONUTS 概要

所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 :代表取締役 西村啓成

設立 :2007年2月5日

事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト :https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 :https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/