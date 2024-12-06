【岡山大学】岡山大学「令和6年度大藤内分泌医学賞」研究発表会を行いました

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 12月 6日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2745/resize/d72793-2745-c558acaa8496beccf546-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2024年11月24日に、「大藤内分泌医学賞研究発表会」を、本学鹿田キャンパスのJunko Fukutake Hall（Jホール）で開催しました。 本医学賞は、元学長・医学部長の大藤眞氏のご遺族の意志に基づき、大学院医歯薬学総合研究科（医学系）及び大学病院（医学系）において視床下部・下垂体の内分泌学に関する医学研究を行う若手の研究者・医師・大学院生に対して与える賞であり、表彰状の授与及び研究費の助成を行っています。 今年度は、当該医学賞創設10年目の節目にあたることから、寄付者の大藤眞氏のご息女である、景山信子様ご夫妻にもご出席いただき、過去の受賞者による研究発表会を執り行いました。 引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2745/resize/d72793-2745-9ae88cbc8785a6d74632-1.jpg ]前列左から、副島佳晃医員（発表者）、河合弘樹客員研究員（発表者）、宮崎晴子助教（発表者）、景山信子先生、景山甚郷先生、藤澤諭助教（発表者）、長谷川功講師（発表者）、山本紘一郎助教（発表者） 後列左から、塚原教授、淺沼教授、大塚文男教授（大藤内分泌医学賞運営委員会委員長）、大橋教授、高木教授[画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2745/resize/d72793-2745-b521cbc78bc22b7a6645-3.jpg ]◆参 考・岡山大学 医学部 https://oumed.okayama-u.ac.jp/・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/・岡山大学病院 https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/◆参考情報・【岡山大学】「令和4年度大藤内分泌医学賞」授賞式を行いました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000832.000072793.html・【岡山大学】「令和5年度大藤内分泌医学賞」授賞式を行いました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001607.000072793.html・【岡山大学】「令和6年度大藤内分泌医学賞」授賞式を行いました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002445.000072793.html[画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2745/resize/d72793-2745-5202387c86649234840d-4.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2745/resize/d72793-2745-1a110cd477bb54f07e80-5.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2745/resize/d72793-2745-7c8bf7be8beedf61326e-2.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学病院 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス TEL：086-223-7151（代表） https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/news/news-10363/＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html[画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2745/resize/d72793-2745-a8a1cbb58d4318eeb05b-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2745/resize/d72793-2745-a91cd0f0007304c8f907-7.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html