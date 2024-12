マイクラで「Well-Being」を描いたまちをつくろう！「第6回Minecraftカップ」744の応募作品から全国大会に進むファイナリスト28作品が決定！

公益社団法人ユニバーサル志縁センター▼ここまでの「第6回Minecraftカップ」について

<予選>

9月4日~11日に開催された予選では、全国・海外から集まった作品774点に対して、Minecraftカップ会員によるオンライン投票を実施。そして、地区大会審査員による厳正なる審査の結果と併せて、地区大会に進む作品 / チームが決定しました。

<地区大会>

10月~11月に開催された地区大会では、14地区ブロックごとに審査会(現地開催とオンラインのハイブリッド開催)を実施し、地区大会審査員による厳正なる審査が行われ、全国大会に進出する作品 / チームが決定しました。

▼地区大会結果発表

第6回Minecraftカップ まちづくり部門 地区大会の結果を各地区ブロックごとに発表します。

全国大会出場作品:

・未来へつなぐ、想いと時間の町 にゃんこタウン / にゃんこ大挑戦 (作品ID 2181)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2181)

・Happy City Sapporo / コマンドfish (作品ID 2679)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2679)

最優秀賞:

未来へつなぐ、想いと時間の町 にゃんこタウン / にゃんこ大挑戦 (作品ID 2181)

ジュニア賞:

りそうてきなまち / スマイルフレンズ (作品ID 4604)

ミドル賞:

Happy City Sapporo / コマンドfish (作品ID 2679)

ヤング賞:

未来の田舎 / 小松菜 (作品ID 4656)

学校賞:

僕たちの住みたい、こうなってほしい 帯広の街並み / 十勝マインクラフト少年団 (作品ID 4628)

新人賞:

未来の街~SDGs後の世界、SWGsへ~ / e-Study Z (作品ID 2283)

オーディエンス賞:

Happy City Sapporo / コマンドfish (作品ID 2679)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★北海道ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=1)★

全国大会出場作品:

・環世界~歴史と共に歩む街~ / 弘前高校メディアクリエイト同好会 (作品ID 3151)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=3151)

・R.O.E city Recycling-oriented environmental city ~循環型環境都市~ R.O.Eプロジェクト (作品ID 3401)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=3401)

最優秀賞:

環世界~歴史と共に歩む街~ / 弘前高校メディアクリエイト同好会 (作品ID 3151)

ミドル賞:

R.O.E city Recycling-oriented environmental city ~循環型環境都市~ R.O.Eプロジェクト (作品ID 3401)

ヤング賞:

「AI×BI=しあわせ∞秋田」 / Team AtoZ Lab (作品ID 3125)

学校賞:

幸せの橋 / ムンサンスオク高等学校と宮城県加美農業高等学校 (作品ID 4217)

新人賞:

Peacetown / ESTEM作業中 (作品ID 4618)

オーディエンス賞:

SDJ わかばやシティ ~ 僕らが大人になった 48年後の未来のイケてるまち /CoderDojo仙台若林 (作品ID 3189)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★東北ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=2)★

全国大会出場作品:

・Saitama in the future ー City of Tomorrow/さいたま市立岸中学・三室中学・宮原中学連盟チーム(旧さいたま市立岸 中学・三室中学校連盟チーム)(作品ID 2281)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2281)

・誰もが幸せに暮らせる未来~地上と宇宙を繋ぐ「ルネシティ」/ルネサンス高等学校 マインクラフト部(作品ID 3275)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=3275)

最優秀賞:

Saitama in the future ー City of Tomorrow/さいたま市立岸中学・三室中学・宮原中学連盟チーム(旧さいたま市立岸 中学・三室中学校連盟チーム)(作品ID 2281)

ジュニア賞:

シャボン玉のようにどこにでも自由にいける世界/さらさら(作品ID 3173)

ミドル賞:

未来の平等な教育/たちばな(作品ID 4326)

ヤング賞:

誰もが幸せに暮らせる未来~地上と宇宙を繋ぐ「ルネシティ」/ルネサンス高等学校 マインクラフト部(作品ID 3275)

学校賞:

クリーンエネルギーcity ~全生物に幸せ届け!~/農ニ中ダイナマイト(作品ID 2923)

新人賞:

みんなのハッピーがつまった Peaceful Town ~A・R・R・Y ~/Jwing English Academy(作品ID 2371)

オーディエンス賞:

進展江戸/田舎の桜吹雪(作品ID3737)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★北関東信州ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=3)★

全国大会出場作品:

・SEASONAL MARS~僕たちの新しい地球~ / チームTP (作品ID 4254)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=4254)

・人と人、そして人と自然が近いまち―神海かんのうみ) / CoderDojo 千葉湾岸連合チーム (作品ID 2445)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2445)

最優秀賞:

SEASONAL MARS~僕たちの新しい地球~ / チームTP (作品ID 4254)

ジュニア賞:

50年後? それとも 100年後? どっちが幸せ? / チームサバイバル (作品ID 2541)

ミドル賞:

DOME CITY of MARS ~Well-beingはやっぱりスポーツ!~ / スポーティー4×4 (作品ID 3691)

ヤング賞:

人と人、そして人と自然が近いまち―神海かんのうみ) / CoderDojo 千葉湾岸連合チーム (作品ID 2445)

学校賞:

Quality Of Life~環境還元型エネルギー社会へ~ / 川崎市立橘中学校 マルチメディア研究部 (作品ID 2927)

新人賞:

自然エネルギーと共存するエリジウムシティ / スーパーシャークブラザーズ (作品ID 3165)

オーディエンス賞:

自然エネルギーと共存するエリジウムシティ / スーパーシャークブラザーズ (作品ID 3165)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★南関東ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=4)★

全国大会出場作品:

・Project MBC (こころ、からだ、繋がり)/Team Dalton(作品ID 2807)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2807)

・海の街/sakana(作品ID 3425)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=3425)

最優秀賞:

Project MBC (こころ、からだ、繋がり)/Team Dalton(作品ID 2807)

ジュニア賞:

Happy Village/Coding Lab Mega Coders(作品ID 3429)

ミドル賞:

未来の八丈島/ニコリヒトラボ&ロボ団西葛西校(作品ID 4051)

ヤング賞:

海の街/sakana(作品ID 3425)

学校賞:

ハピハピタウンへようこそ/popbob(作品ID 2703)

新人賞:

未来にむかう町/りとくんチャンネル(作品ID 3057)

オーディエンス賞:

みんなBeing!! -未来と文化が融合する街-/未来クラフト(作品ID 4252)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★東京ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=5)★

全国大会出場作品:

・Mirror Town/長岡高専 Unfixed(作品ID 2649)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2649)

・安心安全ウェルビーイングビレッジ/CoderDojo富山2024(作品ID 3919)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=3919)

最優秀賞:

Mirror Town/長岡高専 Unfixed(作品ID 2649)

ミドル賞:

バリフリエコタウン/株式会社アツシミエコ(作品ID 2593)

ヤング賞:

安心安全ウェルビーイングビレッジ/CoderDojo富山2024(作品ID 3919)

学校賞:

自然と共に生きる街/クラフトメーカー(作品ID 3923)

新人賞:

優地都市~みんなの幸せがずっと続く優しい町作り/YKIグループ(作品ID 2933)

オーディエンス賞:

Mirror Town/長岡高専 Unfixed(作品ID 2649)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★北陸ブロック地区大会出場作品一覧はこちら★

全国大会出場作品:

・協力して創る未来の町 / ステキなイモムシ4人組 (作品ID 2277)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2277)

・ロスをロストしロハスな生活を ~最新技術の街×平等な街×楽しいがあふれる街~ / CoderDojo大府 (作品ID 2473)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2473)

最優秀賞:

協力して創る未来の町 / ステキなイモムシ4人組 (作品ID 2277)

ジュニア賞:

いいまち建設株式会社 / しゅんすけとそうすけ (作品ID 2189)

ミドル賞:

ロスをロストしロハスな生活を ~最新技術の街×平等な街×楽しいがあふれる街~ / CoderDojo大府 (作品ID 2473)

ヤング賞:

持続可能なfuture town MC ~いつまでも美しい街~ / コードウォーズ (作品ID 3791)

学校賞:

持続可能な都市日進市 / 松陰学院 (作品ID 3541)

新人賞:

生物が共存する世界 絶景!!セイブツシティー / 日曜ホッケー (作品ID 2915)

オーディエンス賞:

ロスをロストしロハスな生活を ~最新技術の街×平等な街×楽しいがあふれる街~ / CoderDojo大府 (作品ID 2473)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★東海ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=7)★

全国大会出場作品:

・NEXT VISION CITY -幸せの扉- /水都国際マインクラフト部(作品No.2423)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2423)

・Energy island ~メカと助け合いのまち~ / Pixel Pings(作品No.4898)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=4898)

最優秀賞:

NEXT VISION CITY -幸せの扉- /水都国際マインクラフト部(作品No.2423)

ミドル賞:

宇宙エレベーターを中心とした未来世界 / ちゆうじん(作品No.4081)

ヤング賞:

Energy island ~メカと助け合いのまち~ / Pixel Pings(作品No.4898)

学校賞:

TOKAINAKA Metro ~とかい × いなか~ / 同志社香里 物理部(作品No.2909)

新人賞:

未来技術の最先端 理想の星形基地 アルカンレージェンス / ロジラボDX(作品No.4934)

オーディエンス賞:

今あるものを利用して、エコで楽しい「まち」を創ろう! / Bチーム(作品No.2655)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品



★近畿ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=8)★

全国大会出場作品:

・幸せなバラの船 / CoderDojo福山大門 (作品ID 2207)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2207)

・目標をみんなで応援しあう街 / 中高生 (作品ID 3881)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=3881)

最優秀賞:

幸せなバラの船 / CoderDojo福山大門 (作品ID 2207)

ミドル賞:

自分らしく幸せに生活できる世界 / いつはる (作品ID 3875)

ヤング賞:

目標をみんなで応援しあう街 / 中高生 (作品ID 3881)

新人賞:

TO CITY / ヒルヤスミ (作品ID 3639)

オーディエンス賞:

自分らしく幸せに生活できる世界 / いつはる (作品ID 3875)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★中国ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=9)★

全国大会出場作品:

・コネクトワールド 幸せがつながる世界 / One of the ユニバース (作品ID 2311)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2311)

・みなとWorld2024~Well-bing Future for our City AWA Tokushima~ / 徳島県立み(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2375)

なと高等学園情報デザイン科 (作品ID 2375)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2375)

最優秀賞:

コネクトワールド 幸せがつながる世界 / One of the ユニバース (作品ID 2311)

ジュニア賞:

楽しい学校がある町 / いいまちチーム (作品ID 2781)

ミドル賞:

僕たち私たちの住みたい 愛顔まち・松山 / CoderDojo松山2024 (作品ID 2319)

ヤング賞:

みなとWorld2024~Well-bing Future for our City AWA Tokushima~ / 徳島県立み

なと高等学園情報デザイン科 (作品ID 2375)

学校賞:

未来へつなぐ阿波とくしま / 龍昇まちづくり2024 (作品ID 4041)

新人賞:

ペットとの共存 殺処分ゼロに / いわい (作品ID 3243)

オーディエンス賞:

コネクトワールド 幸せがつながる世界 / One of the ユニバース (作品ID 2311)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★四国ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=10)★

全国大会出場:

・水と幸せのニャンダーシティ/まんぞくねこ(作品ID 2287)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2287)

・福岡の過去・現在・未来/リンデンV-code(作品ID 3159)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=3159)

最優秀賞:

水と幸せのニャンダーシティ/まんぞくねこ(作品ID 2287)

ミドル賞:

ユニバーサルシティ~空と大地のイノベーション!サステナブルなコミュニティと空飛ぶ夢の世界~/WellCraft Innovators(作品ID 3969)

ヤング賞:

SDGsで安心して過ごせるまち ~いつまでも続く未来へ~/T-CRAFT(作品ID 4652)

学校賞:

福岡の過去・現在・未来/リンデンV-code(作品ID 3159)

新人賞:

continue enjoy building city/YRMデザインワールド(作品ID 2417)

オーディエンス賞:

水と幸せのニャンダーシティ/まんぞくねこ(作品ID 2287)



奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★北九州ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=11)★

全国大会出場作品:

・ゆうそうのまち2100~人と動物とロボットがつながるまち~ / チームゆうそう(作品ID 2523)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2523)

・シンタルシティ / チームSHINJOS (作品ID 2789)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2789)

最優秀賞:

ゆうそうのまち2100~人と動物とロボットがつながるまち~ / チームゆうそう(作品ID 2523)

ミドル賞:

シンタルシティ / チームSHINJOS (作品ID 2789)

ヤング賞:

仮想空間 やつきたバース ~みんなちがって、みんないい~ / チームやつきた(作品ID 2465)

学校賞:

シンタルシティ / チームSHINJOS (作品ID 2789)

オーディエンス賞:

ゆうそうのまち2100~人と動物とロボットがつながるまち~ / チームゆうそう (作品ID 2523)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★南九州ブロック地区大会出場作品一覧はこちら★(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=12)

全国大会出場作品:

・ウェルモノレールでつなぐまち~未来へ向かって出発進行!?/かほゆい(作品ID 2965)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2965)

・フューチャーワールド/FMうるま 宇宙マイクラ(作品ID 3741)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=3741)

最優秀賞:

ウェルモノレールでつなぐまち~未来へ向かって出発進行!?/かほゆい(作品ID 2965)

ジュニア賞:

平和で許しあえる自由な世界/3年3組(作品ID 3647)

ミドル賞:

フューチャーワールド/FMうるま 宇宙マイクラ(作品ID 3741)

ヤング賞:

In Happiness Island ~ESDからはじまる島~/めろんぱんけーき(作品ID 3331)

学校賞:

~クロスロード・town~/Joyful、Margaret、中川*(作品ID 4011)

新人賞:

地上から天空へ ひろがる未来の街/FMうるま_FM浮島(作品ID 3757)

オーディエンス賞:

フューチャータカラタウン/高良テクノロジー(作品ID 4276)

奨励賞:

上記作品以外の自治体特別賞を受賞していない地区大会出場作品

★沖縄ブロック地区大会出場作品一覧はこちら(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=13)★

全国大会出場作品:

・地震を恐れない未来のまち《磁気浮上キングダム》 / Tiny Anchovies(作品ID 2199)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=2199)

・全ての生命レスキュータウン / チームてりやきバーガー (作品ID 4608)(https://minecraftcup.com/works/workarticle/?work_id=4608)

最優秀賞:

地震を恐れない未来のまち《磁気浮上キングダム》 / Tiny Anchovies(作品ID 2199)

ミドル賞:

全ての生命レスキュータウン / チームてりやきバーガー (作品ID 4608)

オーディエンス賞:

地震を恐れない未来のまち《磁気浮上キングダム》 / Tiny Anchovies(作品ID 2199)

★海外ブロック地区大会出場作品一覧はこちら★(https://minecraftcup.com/works/workindex/?year_id=7&area_id=14)

▼全国大会・表彰式のご案内

全国大会は、2025年2月16日(日)におおさかATCグリーンエコプラザ(大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1-10 ATC ITM棟 11階 )にて開催されます。

地区大会同様、一般の方も自由に観覧が可能です。

オーディエンス投票は当日リアルタイムで行います。

会場では展示ブースや全国大会の作品に触れられる体験スペースなども設ける予定です。

全国大会審査員詳細はこちら

「EXPO2025 大阪・関西万博」プロデューサー、パビリオン建築家が子ども達のMinecraft作品を審査。第6回Minecraftカップ全国大会審査員にマイクラ・教育・建築各界の著名人8名が決定!(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000073971.html)

開催日程:

2025年2月16日(日)

会場:

開催地大阪環境産業復興センターおおさかATCグリーンエコプラザ

(大阪市住之江区南港北2丁目1-10ATCビルITM棟11階西側)

Minecraftカップとは

Minecraftカップは、高校生以下の子どもたちを対象に「教育版マインクラフト」で作られた作品を国内外から募集し、内容を競い合う大会です。

日本のデジタル教育は、地域や環境による格差が大きいのが現状です。Minecraftカップは、「ひとりひとりが可能性に挑戦できる場所」をコンセプトに、本大会を通してすべての子どもたちにプログラミング教育やデジタルなものづくり教育を届けることを目的に開催しています。

Minecraftカップが独自に行なっている東京大学との共同研究では、大会に参加した子どもたちは視点の転換や多様な発想を生み出そうとする「柔軟性」が伸びている傾向があることが明らかになりました。グローバル化や情報化が進み、変化が早く将来の予測が難しい時代に、自分で考え、他者と協力し、柔軟に新しいものを創造する経験は、 子どもたちひとりひとりの能力を成長させ、新たな可能性に挑戦する機会を生み出すことに繋がると考えております。

参考)学習効果測定アンケート(https://minecraftcup.com/2022/wp-content/themes/minecraft/img/pdf/minecraftcup2023_enquete.pdf)



大会概要

Minecraftカップ公式サイト: https://minecraftcup.com/

スペシャルサポーター:日本財団

特別パートナー :日本マイクロソフト株式会社

主催:Minecraftカップ運営委員会

構成団体:公益社団法人ユニバーサル志縁センター、一般社団法人ICT CONNECT 21

後援:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会、文部科学省 デジタル庁