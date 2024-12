獅白ぼたん × RHINOSHIELD 限定コラボデザインのスマホケースが2024年12月6日（金）より販売開始！

C. Simum Co., Ltd

台湾発のスマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD(ライノシールド)」は、カバー株式会社が運営するVTuberグループ「ホロライブ」所属の「獅白ぼたん」と初のコラボとなる限定スマホケースを発売いたします。

クリスマス限定サンタデザインやラーメン、SSRBデザインを、お好きな種類・カラーのスマホケースを選んでプリントが可能です。

さらに、獅白ぼたんデザインケースご購入者様へのスペシャル特典も!

ライノシールド 日本語公式サイトにて、2024年12月31日(火)までの期間限定でご購入いただけます。

RHINOSHIELD ライノシールド 日本語公式サイト

獅白ぼたん × RHINOSHIELD コラボデザインスマホケース

販売ページ:https://shop.rhinoshield.jp/design-studio/collections/shishirobotan

【商品概要】

- 商品名:獅白ぼたん × RHINOSHIELD コラボデザインスマホケース(全3種)- - 獅白ぼたん - クリスマス限定(画像左)- - 獅白ぼたん - ラーメン屋(画像中央)- - 獅白ぼたん - SSRB(画像右)- 販売期間:2024年12月6日(金)~ 2024年12月31日(火)- 販売価格:4,380円(税込)~- 販売ページ:RHINOSHIELD JAPAN 公式サイトhttps://shop.rhinoshield.jp/design-studio/collections/shishirobotan

【対象スマホケース】

- 対象スマホケース:SolidSuit、Clear、JellyTint、Mod NXお好きな獅白ぼたんデザインを、お好きな種類のスマホケースにプリントが可能です。同じデザインでもケースの種類やカラーが異なるだけで全く異なる印象に!- - SolidSuit(画像左)豊富なカラーバリエーションにてご用意。iPhone・Androidの幅広いデバイスに対応した耐衝撃スマホケース。- - Clear(画像左から2番目)黄ばみにくい耐衝撃クリアケース。miniを除くiPhone 12シリーズ以降に対応。- - JellyTint(画像右から2番目)黄ばみにくい耐衝撃カラークリアケース。iPhone 13とiPhone 14シリーズ以降に対応。- - Mod NX(画像右)背面プレートとフレームを組み合わせて使う耐衝撃ケース。iPhone 7シリーズ以降に対応。

【購入者限定特典】

1.アクリルスタンド(全3種/ランダム発送)

■獅白ぼたん - クリスマス限定

■獅白ぼたん - ラーメン屋

■獅白ぼたん - SSRB

a.獅白ぼたんデザインケース税込1万円以上のご購入で、コラボデザインを使用した特製アクリルスタンドをプレゼント!

b.1オーダーにつきランダムで1点プレゼント。どのデザインが届くかはお楽しみです。

※アクリルスタンドはランダム発送となります。

※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

2.獅白ぼたん直筆サイン入りスマホケース

a.獅白ぼたんデザインのスマホケース2点以上ご購入&RHINOSHIELD JAPAN公式LINEお友だち追加で、抽選で1名様に直筆サイン入りスマホケースをプレゼント!

b.世界に一つだけのサイン入り限定デザインケースが当たるチャンス!

※ご自身のデバイスに対応したケースをお選びいただけます。

※抽選にはRHINOSHIELD JAPAN公式LINEを追加後、公式LINEよりご応募いただけます。

※抽選特典の当選者には、後日メールにてご連絡いたします。

※画像はイメージです。

■RHINOSHIELD(ライノシールド)について

RHINOSHIELDは台湾発のグローバル企業で、スマホケース、画面保護フィルム、ネック・ハンドストラップなど、スマートフォンに関するあらゆるソリューションを、サステナビリティの理念のもと提供しています。素材をシンプルにすることでリサイクル効率が最大化され、リサイクル素材を使用した製品の製造・販売を通して私たちのミッション【あなたのデバイスを守る、私たちの地球を守る】を実現しています。

https://shop.rhinoshield.jp/sustainability

■会社概要

社名:C. Simum Co., Ltd

代表者:Ching Yu WANG

所在地:3/F., Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong