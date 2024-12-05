【岩手県民公開講座・参加無料】「冬休みを前に知っておきたい感染症」を12月15日に開催します！
塩野義製薬株式会社は、岩手県の子どもにおける感染症の課題（インフルエンザやCOVID-19による学級・学校閉鎖急増による対策、共働き世帯の負担軽減等）の解決に貢献するために、岩手県民公開講座を開催します。寒さが本格化し、日頃の学校生活だけでなく学校受験も控えるこの時期に様々な感染症が流行する中、専門家の先生方に分かりやすくご講演いただきますので、是非ご参加ください。
《イベント概要》
・テーマ
「冬休みを前に知っておきたい感染症 ～学校生活、学校受験への備え～」
日頃の学校生活や学校受験の備えとして、子どもの感染症に不安を持つ親御さんや教職員の方々の懸念払しょくとなるよう、インフルエンザやCOVID-19等の予防・罹患・後遺症に関する情報提供を行います
・日時
2024年12月15日（日） 14：00～15：10
・参加費
無料
・対象
主に岩手県内の小中高生の親御さん、学校教職員の皆様等
・ご視聴方法：ハイブリッド開催（現地視聴＋オンライン視聴）
・会場参加（先着45名）：マリオス 18階会議室（183～185会議室） 〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9-1
・Zoom参加（先着500名）
・参加申し込み
詳細・お申込みURL：https://sites.google.com/view/20241215iwatekenminkokaikoza/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
・参加申し込み受付期間
2024年12月13日（金） 12：00まで
・プログラム・講師
1、感染症にまつわるおくすりやワクチンについて
講師：畑澤 昌美 先生 （一般社団法人岩手県薬剤師会 副会長/ 下ノ橋薬局 薬剤師）
2、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の罹患・後遺症が部活動・生活、学校受験に与える影響とその対策
武藤 秀和 先生 （紫波中央小児科 院長）
3、参加型クイズ（質疑応答含む）
座長：金濱 誠己 先生 （一般社団法人岩手県医師会 常任理事/ 杜のこどもクリニック 院長）
MC：伊藤 美幸さん （フリーアナウンサー）
以 上
[お問合せ先]
塩野義製薬ウェブサイト お問い合わせフォーム：
https://www.shionogi.com/jp/ja/quest.html#3.