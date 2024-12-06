『リトルアーモリー』より「10th Anniversary Tシャツ」など、新商品が「あみあみ」から続々登場！
フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『リトルアーモリー』の「10th Anniversary Tシャツ」「公式同人誌柄Tシャツ」など13商品を、2025年3月予定で発売いたします。
■あみあみオンラインショップ
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■リトルアーモリー アクリルスタンド
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各1,980円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：【本体】150mm以内 【台座】H40×W60mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
朝戸 未世１. / 白根 凛 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / クレア・F・プレストン / 古知屋 奈々 / 今羽 こむぎ / サヤ・E・フェアフィールド / 七篠 緋珠 / ステラ・M・ランチェスター / 初谷 歩弓 / ユキ
（全13種）
『リトルアーモリー』より、アクリルスタンドが登場！
■リトルアーモリー アクリルスタンド 朝戸未世１.
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562156(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562156)
(他、全13種)
■リトルアーモリー アクリルスタンド
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各2,200円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：【本体】150mm以内 【台座】H40×W60mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
朝戸 未世２. / 久志井 真帆 / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 蛯原 杏美 / 相山 桜子 / アカリ・サラ・キルシッカ・クッカネン / 風巳 サキ / 柏木 朋子 / 鐘推 ゆき乃 / 富村 鳳稀 / 仁禮 小春 / ルイーゼ・フォン・ヴィンターフェルト
(全13種)
『リトルアーモリー』より、アクリルスタンドが登場！
(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&submit_btn=&pagemax=60)■リトルアーモリー アクリルスタンド 朝戸未世２.
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562169(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562169)
(他、全13種)
■リトルアーモリー アクリルスタンド
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各2,420円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：【本体】150mm以内 【台座】H40×W60mm
※「久志井 真帆&相山 桜子」のみ台座：H40×W150mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
久志井 真帆&相山 桜子 / 志熊 海衣&志熊 羽衣
(全2種)
『リトルアーモリー』より、アクリルスタンドが登場！
■リトルアーモリー アクリルスタンド 久志井 真帆&相山 桜子
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562182(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562182)
(他、全2種)
■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.1
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各550円(税込) / 1BOX(13パック入り) 7,150円(税込)
□素材：ブリキ：
□サイズ：直径約57mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
朝戸 未世 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / 蛯原 杏美 / アカリ・サラ・キルシッカ・クッカネン / クレア・F・プレストン / 今羽 こむぎ / サヤ・E・フェアフィールド / 富村 鳳稀 / ユキ / 來野 未明 / ルイーゼ・フォン・ヴィンターフェルト
(全13種)
『リトルアーモリー』より、缶バッジコレクションが登場！
※1BOXで全種類が揃わない場合もあります。予めご了承ください。
■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.1 13個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562184(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562184)
■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.2
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各550円(税込) / 1BOX(13パック入り) 7,150円(税込)
□素材：ブリキ：
□サイズ：直径約57mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
白根 凛 / 久志井 真帆 / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 相山 桜子 / 風巳 サキ / 鐘推 ゆき乃 / 古知屋 奈々 / 七篠 緋珠 / ステラ・M・ランチェスター / 仁禮 小春 / 白野 継実 / 三田 玲美
(全13種)
『リトルアーモリー』より、缶バッジコレクションが登場！
※1BOXで全種類が揃わない場合もあります。予めご了承ください。
■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.2 13個入りBOX
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562185(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562185)
■リトルアーモリー ぴかデコいろどりステッカー
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各550円(税込)
□素材：紙、PP
□サイズ：60mm×60mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
朝戸 未世 / 白根 凛 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / 久志井 真帆１. / 久志井 真帆２. / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 蛯原 杏美 / 相山 桜子１. / 相山 桜子２. / アカリ・サラ・キルシッカ・クッカネン / 風巳 サキ / 柏木 朋子 / 鐘推 ゆき乃 / クレア・F・プレストン / 古知屋 奈々 / 今羽 こむぎ / サヤ・E・フェアフィールド / 志熊 海衣&志熊 羽衣 / 七篠 緋珠 / ステラ・M・ランチェスター / 富村 鳳稀 / 仁禮 小春 / 初谷 歩弓 / ユキ / ルイーゼ・フォン・ヴィンターフェルト
(全28種)
『リトルアーモリー』より、ぴかデコいろどりステッカーが登場！
■リトルアーモリー ぴかデコいろどりステッカー 朝戸 未世
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562186(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562186)
(他、全28種)
■リトルアーモリー クリアファイルセット
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各1,100円(税込)
□素材：PP
□サイズ：A4
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
セットA / セットB / セットC / セットD / セットE / セットF / セットG / セットH
(全8種)
『リトルアーモリー』より、クリアファイルセットが登場！
■リトルアーモリー クリアファイルセット A
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562214(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562214)
(他、全8種)
■リトルアーモリー B2タペストリー
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各3,850円(税込)
□素材：スエード
□サイズ：B2(728mm×515mm)
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
朝戸 未世 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 久志井 真帆 / 相山 桜子
(全5種)
『リトルアーモリー』より、B2タペストリーが登場！
■リトルアーモリー B2タペストリー 朝戸 未世
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562222(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562222)
(他、全5種)
■リトルアーモリー ダイカットロゴ&校章ステッカーセット
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各990円(税込)
□素材：紙、PP
□サイズ：W90×H70mm以内
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
セットA / セットB / セットC / セットD / セットE
(全5種)
『リトルアーモリー』より、作品ロゴと校章のステッカーセットが登場！
■リトルアーモリー ダイカットロゴ&校章ステッカーセット A
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562227(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562227)
(他、全5種)
■リトルアーモリー エコバッグ
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：3,850円(税込)
□素材：
【エコバッグ】ポリエステル100％
【アクリルキーホルダー】アクリル、鉄
□サイズ：
【エコバッグ】W380×H650mm(持ち手含む)×マチ120mm
【アクリルキーホルダー】W115×H45mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
『リトルアーモリー』より、エコバッグが登場！
『リトルアーモリー』のロゴアクリルキーホルダーが付属！
■リトルアーモリー エコバッグ
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562232(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562232)
■リトルアーモリー 10th Anniversary Tシャツ
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：3,850円(税込)
□素材：ポリエステル（コットンタッチポリエステル）
□サイズ：XL
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
『リトルアーモリー』より、10th Anniversary Tシャツが登場！
■リトルアーモリー 10th Anniversary Tシャツ
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562233(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562233)
■リトルアーモリー 公式同人誌柄Tシャツ
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各5,500円(税込)
□素材：ポリエステル（コットンタッチポリエステル）
□サイズ：L / XL
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
『リトルアーモリー』より、公式同人誌柄Tシャツが登場！
でど先生のリトルアーモリー公式同人誌のコマを使用したTシャツです！
■リトルアーモリー 公式同人誌柄Tシャツ Lサイズ
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562234(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562234)
（他、XLサイズ）
■リトルアーモリー パーツケース
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各1,650円(税込)
□素材：ポリプロピレン
□サイズ：約H87×W60×D30mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
朝戸 未世 / 白根 凛 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / 久志井 真帆 / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 蛯原 杏美 / 相山 桜子
(全10種)
『リトルアーモリー』より、パーツケースが登場！
表面は細かなパーツを保管でき、背面のスペースは広く使うことができます！
■リトルアーモリー パーツケース 朝戸 未世
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562236(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562236)
(他、全10種)
■リトルアーモリー 校章アクリルキーホルダー
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各990円(税込)
□素材：アクリル、鉄
□サイズ：W70×H70mm以内
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
古流高等学校 / 朝霧高等学 / 里島高校 / 零葉高等学校 / 八野辺高校 / アトキンス・カレッジ / 城宗統合学院女子高等学校 / ザイフリート女子高等学校 / 丹下高校 / 銘令火器高等学校
(全10種)
『リトルアーモリー』より、校章アクリルキーホルダーが登場！
■リトルアーモリー 校章アクリルキーホルダー 古流高等学校
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562246(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562246)
(他、全10種)
■リトルアーモリー ロゴアクリルスタンド リトルアーモリー
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：1,320円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：【本体】W120×H50mm 【台座】W120×H20mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
『リトルアーモリー』より、ロゴアクリルスタンドが登場！
(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E2%96%A0%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%AD%E3%82%B4%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%20%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC&submit_btn=&pagemax=60&_gl=1%2a1cb4psr%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczMjc1NTcxMi4xMjMuMS4xNzMyNzYxMzk4LjAuMC4w)■リトルアーモリー ロゴアクリルスタンド リトルアーモリー
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562256(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562256)
■リトルアーモリー 校章アクリルスタンド
【製品情報】
□メーカー希望小売価格：各1,320円(税込)
□素材：アクリル
□サイズ：【本体】W120×H50mm 【台座】W70×H20mm
□発売日：2025年3月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【ラインナップ】
古流高等学校 / 朝霧高等学 / 里島高校 / 零葉高等学校 / 八野辺高校 / アトキンス・カレッジ / 城宗統合学院女子高等学校 / ザイフリート女子高等学校 / 丹下高校 / 銘令火器高等学校
(全10種)
『リトルアーモリー』より、校章アクリルスタンドが登場！
■リトルアーモリー 校章アクリルスタンド 古流高等学校
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562257(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562257)
(他、全10種)
(C)TOMYTEC
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)