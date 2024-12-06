『リトルアーモリー』より「10th Anniversary Tシャツ」など、新商品が「あみあみ」から続々登場！

大網株式会社

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『リトルアーモリー』の「10th Anniversary Tシャツ」「公式同人誌柄Tシャツ」など13商品を、2025年3月予定で発売いたします。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

■リトルアーモリー アクリルスタンド

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各1,980円(税込)

□素材：アクリル

□サイズ：【本体】150mm以内 【台座】H40×W60mm

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

朝戸 未世１. / 白根 凛 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / クレア・F・プレストン / 古知屋 奈々 / 今羽 こむぎ / サヤ・E・フェアフィールド / 七篠 緋珠 / ステラ・M・ランチェスター / 初谷 歩弓 / ユキ

（全13種）

『リトルアーモリー』より、アクリルスタンドが登場！

■リトルアーモリー アクリルスタンド 朝戸未世１.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562156(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562156)

(他、全13種)

■リトルアーモリー アクリルスタンド

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各2,200円(税込)

□素材：アクリル

□サイズ：【本体】150mm以内 【台座】H40×W60mm

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

朝戸 未世２. / 久志井 真帆 / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 蛯原 杏美 / 相山 桜子 / アカリ・サラ・キルシッカ・クッカネン / 風巳 サキ / 柏木 朋子 / 鐘推 ゆき乃 / 富村 鳳稀 / 仁禮 小春 / ルイーゼ・フォン・ヴィンターフェルト

(全13種)



『リトルアーモリー』より、アクリルスタンドが登場！



(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&submit_btn=&pagemax=60)■リトルアーモリー アクリルスタンド 朝戸未世２.

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562169(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562169)

(他、全13種)

■リトルアーモリー アクリルスタンド

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各2,420円(税込)

□素材：アクリル

□サイズ：【本体】150mm以内 【台座】H40×W60mm

※「久志井 真帆&相山 桜子」のみ台座：H40×W150mm

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

久志井 真帆&相山 桜子 / 志熊 海衣&志熊 羽衣

(全2種)



『リトルアーモリー』より、アクリルスタンドが登場！

■リトルアーモリー アクリルスタンド 久志井 真帆&相山 桜子

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562182(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562182)

(他、全2種)

■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.1

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各550円(税込) / 1BOX(13パック入り) 7,150円(税込)

□素材：ブリキ：

□サイズ：直径約57mm

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

朝戸 未世 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / 蛯原 杏美 / アカリ・サラ・キルシッカ・クッカネン / クレア・F・プレストン / 今羽 こむぎ / サヤ・E・フェアフィールド / 富村 鳳稀 / ユキ / 來野 未明 / ルイーゼ・フォン・ヴィンターフェルト

(全13種)

『リトルアーモリー』より、缶バッジコレクションが登場！

※1BOXで全種類が揃わない場合もあります。予めご了承ください。

■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.1 13個入りBOX

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562184(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562184)

■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.2

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各550円(税込) / 1BOX(13パック入り) 7,150円(税込)

□素材：ブリキ：

□サイズ：直径約57mm

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

白根 凛 / 久志井 真帆 / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 相山 桜子 / 風巳 サキ / 鐘推 ゆき乃 / 古知屋 奈々 / 七篠 緋珠 / ステラ・M・ランチェスター / 仁禮 小春 / 白野 継実 / 三田 玲美

(全13種)

『リトルアーモリー』より、缶バッジコレクションが登場！

※1BOXで全種類が揃わない場合もあります。予めご了承ください。

■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.2 13個入りBOX

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562185(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562185)

■リトルアーモリー ぴかデコいろどりステッカー

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各550円(税込)

□素材：紙、PP

□サイズ：60mm×60mm

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

朝戸 未世 / 白根 凛 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / 久志井 真帆１. / 久志井 真帆２. / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 蛯原 杏美 / 相山 桜子１. / 相山 桜子２. / アカリ・サラ・キルシッカ・クッカネン / 風巳 サキ / 柏木 朋子 / 鐘推 ゆき乃 / クレア・F・プレストン / 古知屋 奈々 / 今羽 こむぎ / サヤ・E・フェアフィールド / 志熊 海衣&志熊 羽衣 / 七篠 緋珠 / ステラ・M・ランチェスター / 富村 鳳稀 / 仁禮 小春 / 初谷 歩弓 / ユキ / ルイーゼ・フォン・ヴィンターフェルト

(全28種)

『リトルアーモリー』より、ぴかデコいろどりステッカーが登場！

■リトルアーモリー ぴかデコいろどりステッカー 朝戸 未世

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(他、全28種)

■リトルアーモリー クリアファイルセット

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各1,100円(税込)

□素材：PP

□サイズ：A4

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

セットA / セットB / セットC / セットD / セットE / セットF / セットG / セットH

(全8種)

『リトルアーモリー』より、クリアファイルセットが登場！

■リトルアーモリー クリアファイルセット A

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562214(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562214)

(他、全8種)

■リトルアーモリー B2タペストリー

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各3,850円(税込)

□素材：スエード

□サイズ：B2(728mm×515mm)

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

朝戸 未世 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 久志井 真帆 / 相山 桜子

(全5種)

『リトルアーモリー』より、B2タペストリーが登場！

■リトルアーモリー B2タペストリー 朝戸 未世

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562222(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562222)

(他、全5種)

■リトルアーモリー ダイカットロゴ&校章ステッカーセット

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各990円(税込)

□素材：紙、PP

□サイズ：W90×H70mm以内

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

セットA / セットB / セットC / セットD / セットE

(全5種)

『リトルアーモリー』より、作品ロゴと校章のステッカーセットが登場！

■リトルアーモリー ダイカットロゴ&校章ステッカーセット A

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562227(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562227)

(他、全5種)

■リトルアーモリー エコバッグ

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：3,850円(税込)

□素材：

【エコバッグ】ポリエステル100％

【アクリルキーホルダー】アクリル、鉄

□サイズ：

【エコバッグ】W380×H650mm(持ち手含む)×マチ120mm

【アクリルキーホルダー】W115×H45mm

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

『リトルアーモリー』より、エコバッグが登場！

『リトルアーモリー』のロゴアクリルキーホルダーが付属！

■リトルアーモリー エコバッグ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562232(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562232)

■リトルアーモリー 10th Anniversary Tシャツ

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：3,850円(税込)

□素材：ポリエステル（コットンタッチポリエステル）

□サイズ：XL

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

『リトルアーモリー』より、10th Anniversary Tシャツが登場！

■リトルアーモリー 10th Anniversary Tシャツ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562233(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562233)

■リトルアーモリー 公式同人誌柄Tシャツ

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各5,500円(税込)

□素材：ポリエステル（コットンタッチポリエステル）

□サイズ：L / XL

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

『リトルアーモリー』より、公式同人誌柄Tシャツが登場！

でど先生のリトルアーモリー公式同人誌のコマを使用したTシャツです！

■リトルアーモリー 公式同人誌柄Tシャツ Lサイズ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562234(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562234)

（他、XLサイズ）

■リトルアーモリー パーツケース

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各1,650円(税込)

□素材：ポリプロピレン

□サイズ：約H87×W60×D30mm

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

朝戸 未世 / 白根 凛 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / 久志井 真帆 / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 蛯原 杏美 / 相山 桜子

(全10種)



『リトルアーモリー』より、パーツケースが登場！

表面は細かなパーツを保管でき、背面のスペースは広く使うことができます！

■リトルアーモリー パーツケース 朝戸 未世

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(他、全10種)

■リトルアーモリー 校章アクリルキーホルダー

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各990円(税込)

□素材：アクリル、鉄

□サイズ：W70×H70mm以内

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

古流高等学校 / 朝霧高等学 / 里島高校 / 零葉高等学校 / 八野辺高校 / アトキンス・カレッジ / 城宗統合学院女子高等学校 / ザイフリート女子高等学校 / 丹下高校 / 銘令火器高等学校

(全10種)

『リトルアーモリー』より、校章アクリルキーホルダーが登場！

■リトルアーモリー 校章アクリルキーホルダー 古流高等学校

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(他、全10種)

■リトルアーモリー ロゴアクリルスタンド リトルアーモリー

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：1,320円(税込)

□素材：アクリル

□サイズ：【本体】W120×H50mm 【台座】W120×H20mm

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ

『リトルアーモリー』より、ロゴアクリルスタンドが登場！



(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E2%96%A0%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%AD%E3%82%B4%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%20%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC&submit_btn=&pagemax=60&_gl=1%2a1cb4psr%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczMjc1NTcxMi4xMjMuMS4xNzMyNzYxMzk4LjAuMC4w)■リトルアーモリー ロゴアクリルスタンド リトルアーモリー

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■リトルアーモリー 校章アクリルスタンド

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各1,320円(税込)

□素材：アクリル

□サイズ：【本体】W120×H50mm 【台座】W70×H20mm

□発売日：2025年3月予定

□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】

古流高等学校 / 朝霧高等学 / 里島高校 / 零葉高等学校 / 八野辺高校 / アトキンス・カレッジ / 城宗統合学院女子高等学校 / ザイフリート女子高等学校 / 丹下高校 / 銘令火器高等学校

(全10種)

『リトルアーモリー』より、校章アクリルスタンドが登場！

■リトルアーモリー 校章アクリルスタンド 古流高等学校

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562257(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562257)

(他、全10種)

(C)TOMYTEC

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

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