『リトルアーモリー』より「10th Anniversary Tシャツ」など、新商品が「あみあみ」から続々登場！

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大網株式会社


フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『リトルアーモリー』の「10th Anniversary Tシャツ」「公式同人誌柄Tシャツ」など13商品を、2025年3月予定で発売いたします。



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)


■リトルアーモリー アクリルスタンド




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各1,980円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：【本体】150mm以内 【台座】H40×W60mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


朝戸 未世１. / 白根 凛 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / クレア・F・プレストン / 古知屋 奈々 / 今羽 こむぎ / サヤ・E・フェアフィールド / 七篠 緋珠 / ステラ・M・ランチェスター / 初谷 歩弓 / ユキ


（全13種）



『リトルアーモリー』より、アクリルスタンドが登場！



■リトルアーモリー アクリルスタンド 朝戸未世１.


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562156(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562156)


(他、全13種)


■リトルアーモリー アクリルスタンド




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各2,200円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：【本体】150mm以内 【台座】H40×W60mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


朝戸 未世２. / 久志井 真帆 / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 蛯原 杏美 / 相山 桜子 / アカリ・サラ・キルシッカ・クッカネン / 風巳 サキ / 柏木 朋子 / 鐘推 ゆき乃 / 富村 鳳稀 / 仁禮 小春 / ルイーゼ・フォン・ヴィンターフェルト


(全13種)



『リトルアーモリー』より、アクリルスタンドが登場！



(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&submit_btn=&pagemax=60)■リトルアーモリー アクリルスタンド 朝戸未世２.


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562169(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562169)


(他、全13種)


■リトルアーモリー アクリルスタンド




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各2,420円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：【本体】150mm以内 【台座】H40×W60mm


※「久志井 真帆&相山 桜子」のみ台座：H40×W150mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


久志井 真帆&相山 桜子 / 志熊 海衣&志熊 羽衣


(全2種)



『リトルアーモリー』より、アクリルスタンドが登場！



■リトルアーモリー アクリルスタンド 久志井 真帆&相山 桜子


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562182(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562182)


(他、全2種)


■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.1




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各550円(税込) / 1BOX(13パック入り) 7,150円(税込)


□素材：ブリキ：


□サイズ：直径約57mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


朝戸 未世 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / 蛯原 杏美 / アカリ・サラ・キルシッカ・クッカネン / クレア・F・プレストン / 今羽 こむぎ / サヤ・E・フェアフィールド / 富村 鳳稀 / ユキ / 來野 未明 / ルイーゼ・フォン・ヴィンターフェルト


(全13種)



『リトルアーモリー』より、缶バッジコレクションが登場！



※1BOXで全種類が揃わない場合もあります。予めご了承ください。



■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.1　13個入りBOX


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562184(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562184)


■リトルアーモリー 缶バッジコレクション　vol.2




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各550円(税込) / 1BOX(13パック入り) 7,150円(税込)


□素材：ブリキ：


□サイズ：直径約57mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


白根 凛 / 久志井 真帆 / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 相山 桜子 / 風巳 サキ / 鐘推 ゆき乃 / 古知屋 奈々 / 七篠 緋珠 / ステラ・M・ランチェスター / 仁禮 小春 / 白野 継実 / 三田 玲美


(全13種)



『リトルアーモリー』より、缶バッジコレクションが登場！



※1BOXで全種類が揃わない場合もあります。予めご了承ください。



■リトルアーモリー 缶バッジコレクション vol.2　13個入りBOX


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562185(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562185)


■リトルアーモリー ぴかデコいろどりステッカー




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各550円(税込)


□素材：紙、PP


□サイズ：60mm×60mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


朝戸 未世 / 白根 凛 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / 久志井 真帆１. / 久志井 真帆２. / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 蛯原 杏美 / 相山 桜子１. / 相山 桜子２. / アカリ・サラ・キルシッカ・クッカネン / 風巳 サキ / 柏木 朋子 / 鐘推 ゆき乃 / クレア・F・プレストン / 古知屋 奈々 / 今羽 こむぎ / サヤ・E・フェアフィールド / 志熊 海衣&志熊 羽衣 / 七篠 緋珠 / ステラ・M・ランチェスター / 富村 鳳稀 / 仁禮 小春 / 初谷 歩弓 / ユキ / ルイーゼ・フォン・ヴィンターフェルト


(全28種)



『リトルアーモリー』より、ぴかデコいろどりステッカーが登場！



■リトルアーモリー ぴかデコいろどりステッカー 朝戸 未世


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562186(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562186)


(他、全28種)


■リトルアーモリー クリアファイルセット




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各1,100円(税込)


□素材：PP


□サイズ：A4


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】　


セットA / セットB / セットC / セットD / セットE / セットF / セットG / セットH


(全8種)



『リトルアーモリー』より、クリアファイルセットが登場！



■リトルアーモリー クリアファイルセット A


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562214(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562214)


(他、全8種)


■リトルアーモリー B2タペストリー




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各3,850円(税込)


□素材：スエード


□サイズ：B2(728mm×515mm)


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


朝戸 未世 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 久志井 真帆 / 相山 桜子


(全5種)



『リトルアーモリー』より、B2タペストリーが登場！



■リトルアーモリー B2タペストリー 朝戸 未世


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562222(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562222)


(他、全5種)


■リトルアーモリー ダイカットロゴ&校章ステッカーセット




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各990円(税込)


□素材：紙、PP


□サイズ：W90×H70mm以内


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


セットA / セットB / セットC / セットD / セットE


(全5種)



『リトルアーモリー』より、作品ロゴと校章のステッカーセットが登場！



■リトルアーモリー ダイカットロゴ&校章ステッカーセット A


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562227(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562227)


(他、全5種)


■リトルアーモリー エコバッグ




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：3,850円(税込)


□素材：


【エコバッグ】ポリエステル100％


【アクリルキーホルダー】アクリル、鉄


□サイズ：


【エコバッグ】W380×H650mm(持ち手含む)×マチ120mm


【アクリルキーホルダー】W115×H45mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



『リトルアーモリー』より、エコバッグが登場！


『リトルアーモリー』のロゴアクリルキーホルダーが付属！



■リトルアーモリー エコバッグ


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562232(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562232)


■リトルアーモリー 10th Anniversary Tシャツ




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：3,850円(税込)


□素材：ポリエステル（コットンタッチポリエステル）


□サイズ：XL


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



『リトルアーモリー』より、10th Anniversary Tシャツが登場！



■リトルアーモリー 10th Anniversary Tシャツ


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562233(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562233)


■リトルアーモリー 公式同人誌柄Tシャツ




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各5,500円(税込)


□素材：ポリエステル（コットンタッチポリエステル）


□サイズ：L / XL


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



『リトルアーモリー』より、公式同人誌柄Tシャツが登場！


でど先生のリトルアーモリー公式同人誌のコマを使用したTシャツです！



■リトルアーモリー 公式同人誌柄Tシャツ Lサイズ


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562234(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562234)


（他、XLサイズ）


■リトルアーモリー パーツケース




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各1,650円(税込)


□素材：ポリプロピレン


□サイズ：約H87×W60×D30mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


朝戸 未世 / 白根 凛 / 照安 鞠亜 / 豊崎 恵那 / 椎名 六花 / 久志井 真帆 / 左近 若葉 / 革嶋 えり / 蛯原 杏美 / 相山 桜子


(全10種)



『リトルアーモリー』より、パーツケースが登場！


表面は細かなパーツを保管でき、背面のスペースは広く使うことができます！



■リトルアーモリー パーツケース 朝戸 未世


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562236(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562236)


(他、全10種)


■リトルアーモリー 校章アクリルキーホルダー




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各990円(税込)


□素材：アクリル、鉄


□サイズ：W70×H70mm以内


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


古流高等学校 / 朝霧高等学 / 里島高校 / 零葉高等学校 / 八野辺高校 / アトキンス・カレッジ / 城宗統合学院女子高等学校 / ザイフリート女子高等学校 / 丹下高校 / 銘令火器高等学校


(全10種)



『リトルアーモリー』より、校章アクリルキーホルダーが登場！



■リトルアーモリー 校章アクリルキーホルダー 古流高等学校


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562246(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562246)


(他、全10種)


■リトルアーモリー ロゴアクリルスタンド リトルアーモリー




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：1,320円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：【本体】W120×H50mm 【台座】W120×H20mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



『リトルアーモリー』より、ロゴアクリルスタンドが登場！



(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E2%96%A0%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%20%E3%83%AD%E3%82%B4%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%20%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC&submit_btn=&pagemax=60&_gl=1%2a1cb4psr%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczMjc1NTcxMi4xMjMuMS4xNzMyNzYxMzk4LjAuMC4w)■リトルアーモリー ロゴアクリルスタンド リトルアーモリー


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562256(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562256)


■リトルアーモリー 校章アクリルスタンド




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各1,320円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：【本体】W120×H50mm 【台座】W70×H20mm


□発売日：2025年3月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


古流高等学校 / 朝霧高等学 / 里島高校 / 零葉高等学校 / 八野辺高校 / アトキンス・カレッジ / 城宗統合学院女子高等学校 / ザイフリート女子高等学校 / 丹下高校 / 銘令火器高等学校


(全10種)



『リトルアーモリー』より、校章アクリルスタンドが登場！



■リトルアーモリー 校章アクリルスタンド 古流高等学校


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562257(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04562257)


(他、全10種)



(C)TOMYTEC



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)