「『Re:ゼロから始める異世界生活』3期放送記念アニメイトフェア」12月7日から開催！特典や商品にはエミリア、ラム、レムのアイドル衣装描きおろしイラストを使用！

株式会社アニメイトホールディングス△特典：ブロマイド（全6種）フェアページはこちら :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111943

株式会社アニメイトは、「『Re:ゼロから始める異世界生活』3期放送記念アニメイトフェア」を2024年12月7日～2025年1月5日に開催いたします。

『Re:ゼロから始める異世界生活』とは、「MF文庫J」より刊行されている長月達平先生が描くファンタジー作品です。突如、異世界へ召喚された高校生ナツキスバルが、『死んだら時間が巻き戻る』という能力『死に戻り』を駆使し、様々な困難や過酷な運命に立ち向かっていく姿を描いています。多彩なキャラクター達が織りなす手に汗握る展開が多くのファンを魅了してやまない、今なお人気絶頂中の作品となっている本作は、2025年2月5日よりTVアニメ第3期の後編である「反撃編」が放送開始されます。

そんな『Re:ゼロから始める異世界生活』のTVアニメ第3期放送を記念して、アニメイトではフェアを開催！フェアの開催期間中、『Re:ゼロから始める異世界生活』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVD・ゲーム商品をご購入・ご予約(内金1,100円〈税込〉以上必須)1点毎に特典【ブロマイド(全6種)】を1枚プレゼント！

特典のイラストには、エミリア、ラム、レムがアイドル衣装を身にまとった描きおろしイラストを使用しています。

また、フェアの開催と合わせてミニキャライラストがデザインされた「担当アクリルバッジ」や「応援ライト」などの新グッズも多数発売されますので、こちらも合わせてぜひチェックしてみてください！

■フェア情報

『Re:ゼロから始める異世界生活』3期放送記念アニメイトフェア

開催期間：2024年12月7日～2025年1月5日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『Re:ゼロから始める異世界生活』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・DVD・BD・ゲーム商品をご購入・ご予約(内金1,100円〈税込〉以上必須)1点毎に特典【ブロマイド(全6種)】を1枚プレゼント。

特典内容：ブロマイド(全6種)

■商品情報

担当アクリルバッジ

発売日：2024年12月7日

価格：各550円（税込）

種類：5種

応援ライト

発売日：2024年12月7日

価格：各3,850円（税込）

種類：3種

ころっとアクリルフィギュア

発売日：2024年12月7日

価格：各770円（税込）

種類：5種

タペストリー

発売日：2024年12月7日

価格：各3,850円（税込）

種類：3種

この他にも、多数のグッズが発売！

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。

■権利表記

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会

■関連URL

『Re:ゼロから始める異世界生活』3期放送記念アニメイトフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111943)

『Re:ゼロから始める異世界生活』 アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3702)

TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』公式HP(http://re-zero-anime.jp/tv/)