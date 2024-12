【UIデザイン】PCではうまく表示できるけど携帯から見るとデザインが崩れてしまう…とお悩みの方へ！eラーニング「UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム」販売中

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は、UIデザインに関わる全ての方を対象としたeラーニング「UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム eラーニング」を販売中です。なお、本eラーニングは、英語版の販売も行っています。

本eラーニングでは、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップなど異なるデバイス間でも簡単に完璧なUIを実現するための方法を学びます。講師は多くのグローバル企業及びローカル企業でリーダーポジションを歴任してきたジェイコブ・ネルソン氏。彼が長年の試行錯誤に基づいて作成したスペーシングシステムは、サイズパラメータを標準化し、視覚的一貫性を維持するデザインプロセスの簡素化を可能とします。また、本システムは、初心者から経験豊富なデザイナーまで、誰でも迅速に使用できるように設計されています。

本eラーニングを通じて、調整や反復に費やす時間を大幅に削減し、生産性とデザインを向上させる方法を学びましょう。ご興味のある方はぜひご視聴ください。

This UI Design Sizing System offers time test approach based upon years of trial and error to create a unified system that creates consistent and scalable user interfaces. Designed for efficiency, this system standardizes size parameters, ensuring uniformity across various platforms and devices. With a focus on precision, it simplifies the design process by providing predefined size categories making it easier for designers to maintain visual consistency.

By integrating our sizing system, you can significantly reduce the time spent on adjustments and iterations. The system’s adaptability allows for seamless scaling, ensuring your UI looks perfect on any screen, whether it’s a mobile device, tablet, or desktop. Additionally, the simplicity enables both novice and experienced designers to quickly adopt the system, enhancing productivity and collaboration.

Learn how to add professional sizing and spacing for every aspect and element of any game, app, or website.

UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム(eラーニング)

<主なトピック>

- 図形

- 線

- アイコン

- ロゴ

- 画像

- 余白

- パディング

- ネガティブスペース

- コンポーネント

- テキスト

- ナビゲーションラベル

- 本文

- その他多数

▼完璧なサイズと間隔でゲームを作成できるようになります。

▼完璧なサイズと間隔でアプリを作成できるようになります。

▼完璧なサイズと間隔でウェブサイトを作成できるようになります。

■登壇者

Webディレクター・コンサルタント・デベロッパー&UI/UXデザイナー

ジェイコブ・ネルソン氏

ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR&D責任者、UX&PX戦略責任者、デジタルマーケティング&ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めた。

キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともある。

また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX&UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」(ヘルスケア向けゲームIoT)がある。

■価格

価格:1,650円*(税込)

※総学習時間0:56:35

※購入後60日間視聴可能

※優れたUI-サイズとスペーシングシステムのPDFがダウンロードできます。

UI Sizing and Spacing System Precision made simple for UI design(e-learning)

[This includes]

- Shapes

- Lines

- Icons

- Logos

- Images

- Margins

- Padding

- Negative space

- Components

- Text

- Navigation labels

- Body text

- and much more!

▼Create games with perfect sizing and spacing

▼Create apps with perfect sizing and spacing

▼Create websites with perfect sizing and spacing

■Jacob’s profile

Jacob Nelson

After graduating from the University of Washington with an M.S. in Information Management, Jacob Nelson worked in multiple leadership positions at global and local companies as Head of Design R&D, Head of UX&PX Strategy, Head of Digital Marketing &Brand, and others. Jacob was also a design mentor for Staffordshire University and the University of Washington

He has worked on countless projects, sites, apps, and mobile games over his career with his mobile games showcased in the coveted “Featured Games” and “Top Charts” on Google Play and App Store. Jacob also won the “Best Marketing Team” award at the 2018 Global Carrier Awards. His recent publications include an educational series on PX&UX design and joint paper, “Affective Computing on Mental Health” (Game IoT for Healthcare).

Currently, Jacob leads the fusion of UX (sites, applications) and PX (games) design, and is engaged in research and development of products and services that utilize AI, IoT, DLT, NFT, and other future technologies.

■Price

1,650 yen*(tax included)

・You can download the PDF of the Outstanding UI - Sizing & Spacing System.

※Available for 60 days after purchase

※Total study time: 0:56:35

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。

