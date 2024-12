九十九里のガラスメーカー「Sghr」とコラボ!ハンドメイドの美しい器に色鮮やかなスイーツが輝く「ストロベリーアフタヌーンティー with Sghr」 12月13日より販売開始!

リソルの森株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/55952/98/resize/d55952-98-c323a04de2bea7ec6751-0.jpg ]翠州亭の人気アフタヌーンティーが、老舗ガラスメーカー「Sghr」とコラボレーション!千葉県産“紅ほっぺ”を使用したスイーツで彩った、見た目にも美しいアフタヌーンティープランが登場! 歴史的建築レストラン「翠州亭」では、季節ごとに旬の食材を使用したオリジナルのアフタヌーンティーを数量限定で提供し、毎回好評いただいております。 今季は、千葉県九十九里に工房を構え、<普段の生活を豊かにするモノづくり>をテーマに、優れた技術をもつ職人たちが美しいガラス製品を生み出し続ける老舗のガラスメーカー「Sghrスガハラ」とのコラボレーションによる、いちごをテーマとした華やかなアフタヌーンティーが新登場します。 冬の味覚の主役である「いちご」には、食物繊維が多く含まれており腸内環境を整える作用があると言われ、またビタミンが不足しがちな冬にぴったりの食材です。地元・千葉のいちご農園「山崎農園」の採れたていちごを存分に味わえ、冬の体調管理にも繋がるアフタヌーンティーとなっています。[画像2: https://prtimes.jp/i/55952/98/resize/d55952-98-24877250ce51fcd9d06c-1.jpg ] 今回提供を開始する新アフタヌーンティープラン「ストロベリーアフタヌーンティー with Sghr」では、ウェルカムドリンクの「チーズ香る苺のミルクソーダ」をはじめ、ひとくちサイズの「山崎農園 紅ほっぺのタルトレット」や、いちごの風味をのせたあっさりとした「いちごのレアチーズ」、薄焼きクレープに生クリームを幾層にも重ねた贅沢な一品「山崎農園 紅ほっぺのミルクレープ」などのスイーツと、一宮町産のレタスを挟んだ「リソルの森の小さなチーズバーガー」や、グリルした有頭海老を飾った「海老のビスク」などのセイボリー、自家製スコーンによる全15品にお飲み物が付いた、豪華なメニューを取り揃えています。 クロテッドクリームとフランス産はちみつを添えた自家製スコーンは、プレーンとホワイトチョコレート&ラムクランベリーの2種類をご用意しています。翠州亭 新アフタヌーンティープラン「ストロベリーアフタヌーンティー with Sghr」(数量限定)[画像3: https://prtimes.jp/i/55952/98/resize/d55952-98-2561fc5b15d8b6341da2-2.jpg ]●メニュー <WELCOME DRINK>チーズ香る苺のミルクソーダ(画像1.)<SAVORY (上段)>・リソルの森の小さなチーズバーガー・海老のビスク(画像2.)・パテ・アン・クルートと合鴨ロース(画像3.)・千葉県産舞茸のフリットのワンスプーン仕立て[画像4: https://prtimes.jp/i/55952/98/resize/d55952-98-13f50a2446c15ef02b7c-3.jpg ]・千葉県産真鯛と 山崎農園のイチゴを使用したカルパッチョ<SWEET(下段)>・フリュイルージュブラン(画像4.)・ひとくちサイズのショコラテリーヌ・山崎農園 紅ほっぺのタルトレット・いちごのレアチーズ・ショコラブランのカップとレモンのジュレ[画像5: https://prtimes.jp/i/55952/98/resize/d55952-98-dc3688c8ae5eb0c45097-4.jpg ]・プティシュー ベリー&バニラ・山崎農園 紅ほっぺのミルクレープ(画像5.)・コンフィズリー●ドリンクメニュー(Hot/Iced)・コーヒー・紅茶(ダージリン)・大多喜ハーブガーデンのローズマリーブレンド・大多喜ハーブガーデンのレモンミントティー・大多喜ハーブガーデンのエキナセアブレンド●販売期間:2024年12月13日(金)~2025年2月28日(金)●時 間:14:00~16:00 ●料 金:5,500円(税込)●ご 予 約 :前日12:00までにHPにてお申し込みください。 詳細:https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji380.htmlリソルの森で楽しめる期間限定スイーツ[画像6: https://prtimes.jp/i/55952/98/resize/d55952-98-3a06f72c1be740b7577b-5.jpg ]■シュー・ア・ラ・クレーム 紅ほっぺリソルの森の名物スイーツ「シュー・ア・ラ・クレーム」に、山崎農園の芳醇な紅ほっぺと雪に見立てたホワイトチョコレートコポーをあしらった今季限定フレーバーが登場。センターには、フレッシュいちごのクーリを忍ばせました。販売期間:2024年12月14日(土)~2025年2月28日(金) ※土日祝限定場所:トリニティショップ/翠州亭料金:650円(税込)『Sport & Do Resort リソルの森』概要◇所在:〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4 ◇電話番号:0475-35-3333◇アクセス:・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。