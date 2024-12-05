【本日18時 一次受付開始】AKB48徳永羚海ファンクラブ会員限定イベント『とくながーるコレクション！～LJK「レアな女子高生降臨」～』開催決定！

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株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、AKB48徳永羚海ファンクラブ会員限定イベント『とくながーるコレクション！～LJK「レアな女子高生降臨」～』の開催を決定しました。






2025年1月11日（土）、AKB48徳永羚海のファンクラブ会員限定イベント『とくながーるコレクション！～LJK「レアな女子高生降臨」～』が開催されます。本イベントは、初のファンクラブイベントとして、特別な一日をファンの皆さまにお届けします。



本日18:00より、ファンクラブ会員向けの一次受付がスタートしました。皆さまのご応募をお待ちしております。



ご入会はこちらから


https://tokunagaremi.official-fc.site/(https://tokunagaremi.official-fc.site/)





■開催日時


2025年1月11日（土）



■開場／開演


開場 13:00 ／ 開演 13:30


※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■会場


［東京］KIWA TENNOZ



■チケット料金


6,000円（税込）


※全席指定（開催前日18:00にチケット画面に表示される座席番号でのご案内となります）


※別途チケット発券手数料がかかります。



■チケット申込受付期間


＜一次受付＞ ※抽選


申込期間：2024年12月5日（木）18:00～2024年12月8日（日）23:59


当落発表：2024年12月12日（木）20:00ごろ予定


※ご当選の場合でも、入金期間内に入金がない場合は、いかなる理由でもキャンセルとなります。ご了承ください。


※お申込み時の注意事項をよくお読みの上、お申込みください。



＜二次受付＞ ※抽選


申込期間：2024年12月20日（金）18:00～2024年12月23日（月）23:59


当落発表：2024年12月27日（金）20:00ごろ予定


※ご当選の場合でも、入金期間内に入金がない場合は、いかなる理由でもキャンセルとなります。ご了承ください。


※お申込み時の注意事項をよくお読みの上、お申込みください。


※一次受付でSOLDOUTになった場合、二次受付は実施しない可能性がございます。




お申し込みはこちら


https://tokunagaremi.official-fc.site/tickets/all/pages/1(https://tokunagaremi.official-fc.site/tickets/all/pages/1)





▼イベント詳細はこちら


https://tokunagaremi.official-fc.site/news/detail/31mwHXsKQ5HD5ImXwQs0HH(https://tokunagaremi.official-fc.site/news/detail/31mwHXsKQ5HD5ImXwQs0HH)





【AKB48 ソロファンクラブ詳細】


https://akb48solofanclub.studio.site/(https://akb48solofanclub.studio.site/)



■徳永羚海 オフィシャルファンクラブ


https://tokunagaremi.official-fc.site/(https://tokunagaremi.official-fc.site/)



■プラン


・月額：550円（税込）


・年額：6,600円（税込）



■会員コンテンツ


・NEWS


・MOVIE


・PHOTO


・BLOG


・TICKET


・STORE





■株式会社ANYLANDについて


株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。




【会社概要】


会社名　 ： 株式会社ANYLAND


代表者　 ： 代表取締役　黒澤 隼人


所在地　 ： 〒150-0011　 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F


設立　　 ： 2019年12月


事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など


URL　　 ： https://anyland.jp/(https://anyland.jp/)