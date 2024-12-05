青木真也が約10ヶ月ぶりにONEの舞台に出場！『ONE Fight Night 26』U-NEXT 格闘技配信スケジュール【12月7日～12月12日】
■12月7日（土）10:00～『ONE Fight Night 26』
青木真也が約10ヶ月ぶりにONEの舞台に出場！若松佑弥は3連勝なるか!?
【ライブ配信】2024年12月7日（土）10:00～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年1月6日（月）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007139
■12月7日（土）17:45～『WHO'S NEXT DYNAMIC GLOVE BOXING vol.27』
戦国時代到来！日本ライト級タイトルマッチ三代大訓 vs. 丸田陽七太
【ライブ配信】2024年12月7日（土）17:45～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年1月6日（月）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000006893
■12月8日（日）4:00～『世界プロボクシング：サム・ノークス vs.ライアン・ウォルシュ』
群雄割拠の世界ライト級でKO率90%以上を誇るサム・ノークスが登場！
【ライブ配信】2024年12月8日（日）4:00～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年1月7日（火）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007441
■12月8日（日）12:10～『SOUMEI Presents DEEP TOKYO IMPACT 2024 6th ROUND』
メインイベントでは相本宗輝と前園渓によるフェザー級マッチ！
【ライブ配信】2024年12月8日（日）12:10～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年1月31日（金）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007136
■12月8日（日）17:10～『宗明建設 Presents DEEP 123 IMPACT』
フェザー級王者の青井人と芦田崇宏がメインイベントで激突！
【ライブ配信】2024年12月8日（日）17:10～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年1月31日（金）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007137
※ライブ配信の詳細は予告なく変更となる場合がございます。
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。
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