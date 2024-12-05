【本日18時一次受付開始】AKB48布袋百椛ファンクラブ会員限定イベント『～好きになってくれてありがろん♪～』開催決定！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、AKB48布袋百椛ファンクラブ会員限定イベント『～好きになってくれてありがろん♪～』の開催を決定しました。
2025年1月11日（土）、AKB48布袋百椛のファンクラブ会員限定イベント『～好きになってくれてありがろん♪～』が開催されます。本イベントは、初のファンクラブイベントとして、特別な一日をファンの皆さまにお届けします。
本日18:00より、ファンクラブ会員向けの一次受付がスタートしました。皆さまのご応募をお待ちしております。
ご入会はこちらから
https://hoteimoka.officialfc.jp/(https://hoteimoka.officialfc.jp/)
■開催日時
2025年1月11日（土）
■開場／開演
開場 17:30 ／ 開演 18:00
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■会場
［東京］KIWA TENNOZ
■チケット料金
6,000円（税込）
※全席指定（開催前日18:00にチケット画面に表示される座席番号でのご案内となります）
※別途チケット発券手数料がかかります。
■チケット申込受付期間
＜一次受付＞ ※抽選
申込期間：2024年12月5日（木）18:00～2024年12月8日（日）23:59
当落発表：2024年12月12日（木）20:00ごろ予定
※ご当選の場合でも、入金期間内に入金がない場合は、いかなる理由でもキャンセルとなります。ご了承ください。
※お申込み時の注意事項をよくお読みの上、お申込みください。
＜二次受付＞ ※抽選
申込期間：2024年12月20日（金）18:00～2024年12月23日（月）23:59
当落発表：2024年12月27日（金）20:00ごろ予定
※ご当選の場合でも、入金期間内に入金がない場合は、いかなる理由でもキャンセルとなります。ご了承ください。
※お申込み時の注意事項をよくお読みの上、お申込みください。
※一次受付でSOLDOUTになった場合、二次受付は実施しない可能性がございます。
お申し込みはこちら
https://hoteimoka.officialfc.jp/tickets/all/pages/1(https://hoteimoka.officialfc.jp/tickets/all/pages/1)
▼イベント詳細はこちら
https://hoteimoka.officialfc.jp/news/detail/16jfqO5YqA2L1ZPjsD9CW1(https://hoteimoka.officialfc.jp/news/detail/16jfqO5YqA2L1ZPjsD9CW1)
【AKB48 ソロファンクラブ詳細】
https://akb48solofanclub.studio.site/(https://akb48solofanclub.studio.site/)
■布袋百椛 Official Fanclub
https://hoteimoka.officialfc.jp/(https://hoteimoka.officialfc.jp/)
■プラン
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・MOVIE
・PHOTO
・BLOG
・TICKET
・STORE
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/(https://anyland.jp/)