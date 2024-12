『クリーチャー・コマンドーズ』U-NEXT独占配信開始！ジェームズ・ガンが製作総指揮を務める、新たなDCユニバース幕開けを飾るR指定アクションアニメ

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、アニメ『クリーチャー・コマンドーズ』を、本日2024年12月5日(木)より独占配信開始いたしました。

本作は、全世界興行収入800億円超えのDC映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(新スースク)から派生したクリーチャー集団が巻き起こすR指定アクションアニメで、新スースクの監督・脚本を務めたジェームズ・ガンの製作総指揮による新DCユニバースの幕開けを飾る注目作となっています。

主人公は新スースクに登場したリック・フラッグの父親。息子を失ったリック・シニアが、国際的な事件解決を目的に集められた、クセ者揃いの囚人たちと新たなチーム「クリーチャー・コマンドーズ」をまとめます。

チームのメンバーには、巨体の囚人を叩き潰す狂暴な「ブライド」、身体を纏う放射線を自在に操ることができる「ドクター・フォスフォラス」、高い身体能力と素早さが自慢のおかしな生き物「ウィーゼル」、ミリタリー・アンドロイドの「G.I.ロボット」、半魚人の科学者「ニナ・マザースキー」と、「新スースク」のキャラクターにも負けず劣らずの個性豊かなキャラクターが登場。前科者のクリーチャーたちは果たしてチームとして、無事にミッションを遂行できるのか?そして知られざる彼らの過去とは?メンバーひとりひとりの活躍にもご期待ください。

また、本作には、「タスクフォースX」の指導者、アマンダ・ウォラーが新スースクに続き登場します。戦闘シーンでは敵に対して容赦なく銃を放ち、眼球や脳みそが飛び散るなど過激な描写が多々ある大人向けのアニメ作品となっています。

『クリーチャー・コマンドーズ』は、本日12月5日(木)よりU-NEXTにて第1,2話を日米同時で配信開始。ぜひお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BmRZhC386NQ ]

『クリーチャー・コマンドーズ』(全7話)

【配信開始日時】2024年12月5日(木)第1,2話同時配信(以降は毎週木曜日配信予定)

【視聴リンク】https://video.unext.jp/title/SID0160681

【スタッフ】

■企画・脚本:ジェームズ・ガン

■製作総指揮:ジェームズ・ガン、ピーター・サフラン、ディーン・ローリー、サム・レジスター

【キャスト】

■アマンダ・ウォラー:ヴィオラ・デイヴィス

■リック・フラッグSr.:フランク・グリロ

■ブライド:インディラ・ヴァルマ

■フランケンシュタイン:デヴィッド・ハーバー

■ドクター・フォスフォラス:アラン・テュディック

■ニナ・マザースキー:ゾーイ・チャオ

■G.I.ロボット:ショーン・ガン

■ウィーゼル:ショーン・ガン

■イラナ・ロストヴィッチ女王:マリア・バカローヴァ

■ジョン・エコノモス:スティーヴ・エイジー

(C) 2024 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

CREATURE COMMANDOS is written and executive produced by James Gunn. Based on DC characters and produced by DC Studios and Warner Bros. Animation; additional executive producers include Peter Safran, Dean Lorey, and Sam Register; Rick Morales serves as a supervising producer.



ジェームズ・ガン製作による映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』やドラマ『ピースメイカー』もU-NEXTで好評配信中



(C) 2021 WBEI TM & (C) DC『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』

【視聴リンク】

https://video.unext.jp/title/SID0062177

【STORY】

政府に管理される極悪受刑者から選ばれた特殊部隊、スーサイド・スクワッドは、はるか遠く、敵だらけのコルトマルタ島に送り込まれる。全員終身刑の14人の悪党たちは、たった10年の減刑と引き換えに、いつ誰が死ぬかわからない無謀な任務に挑むことに…。

Peacemaker and all related characters and elements (C) & (TM) DC and Warner Bros. Entertainment Inc.『ピースメイカー』

【視聴リンク】

https://video.unext.jp/title/SID0067232

【STORY】

「スターフィッシュ計画」での負傷から一命を取り留めたピースメイカーは、引き続きアマンダ・ウォラーの監視下で、蝶型の地球外生命体を駆除する新任務「バタフライ計画」を命じられ、彼女の部下・エミリアらと寄生された人間たちの調査にあたるが…。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2024年10月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。