4MEEE株式会社、デジタル広告の掲載品質を認証する機構「JIDAQ」による認証を取得
4MEEE株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：尾久一也）は、一般社団法人デジタル広告品質認証機構（所在地：東京都中央区、代表理事：中島 聡、以下JICDAQ）が定める「ブランドセーフティ」と「無効トラフィック対策」の2つの分野において、2024年12月1日（日）にJICDAQ品質認証事業者の認証を取得しましたことをお知らせいたします。
女性向けメディア『4MEEE(フォーミー)』、ママ向けメディア『4yuuu(フォーユー)』、ヘルスケアアプリ『4moon(フォームーン)』などを運営する4MEEE株式会社では、デジタル広告市場の健全な発展に貢献すべく、 一般社団法人日本インタラクティブ広告協会（JIAA）が定めるガイドラインに従い、広告品質の向上、透明性ある広告取引の推進、トラフィックの品質確保に努めております。
今回、さらなる対策強化や品質向上を目指し、JICDAQ認証の「ブランドセーフティ」および「無効トラフィック対策」の2つの分野において、「第三者検証」のプロセスを経て認証を取得し、「品質認証事業者」として認定されました。
今後も4MEEE株式会社はデジタル広告市場のより健全な発展に取り組んでまいります。
デジタル広告品質に関するポリシー：https://4meee.jp/about/ad-quality/
■JICDAQ（一般社団法人デジタル広告品質認証機構）とは
JICDAQは、公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会、一般社団法人 日本広告業協会、一般社団法人日本インタラクティブ広告協会の広告関係3団体により、2021年3月に設立された組織となります。
デジタル広告関連事業者の「アドフラウドを含む無効トラフィックの除外」と「広告掲載先品質に伴うブランドセーフティの確保」に関わる業務プロセスの認証基準を制定し、それに沿った業務を適切に行っている事業者を認証し社名を公表しております。
（ https://www.jicdaq.or.jp/ ）
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■4MEEE株式会社 会社概要
社名 4MEEE株式会社（https://4meee.jp/）
所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階
代表者 尾久 一也
資本金 9,000万円（2019年9月末現在）
事業内容 メディアサービス