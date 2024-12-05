女ふたりだけのシェアハウスに男の子が！？【2025冬アニメ】『「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。』AnimeFestaにて独占先行配信決定！
株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」にて、2024年12月20日（金）17:00より、『「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。』（https://animefesta.iowl.jp/titles/1538）の独占先行配信することを決定しました。
独占先行配信では、2025年1月5日より地上波放送開始予定と同内容のオンエア版（第1話）に加え、AnimeFesta限定配信のノーカットver.をご視聴いただけます。
オンエア版は無料でご視聴いただけますので、気になった方はぜひ、AnimeFestaにて一足先に本作をお楽しみください。
【配信概要】
タイトル：「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。
独占先行配信日：2024年12月20日（金）17:00
作品ページ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1538
作品情報：『「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。』とは
【スト―リ―】
一つ屋根のした、１分間だけ、夢のようなひと時――
大学進学を機にシェアハウスに入居した遼太。
そこには超絶美人のシェアメイト・桃香と奏が暮らしていた。
男女3人が暮らしていく中で取り決められる『秘密のルール』
それは、“１分間だけ、ぜんぶが許されちゃうタッチポイント
ドキドキとトキメキがとまらない、美味しいシェアライフがはじまった――
【CAST】
越智遼太CV：豆坊主
花岡桃香CV：三浦さとみ
綾瀬奏CV：一色ヒカル
【INFORMATION】
公式サイト：https://ipufure.af-original.com
公式X ：https://x.com/af_originalMT
AnimeFesta：https://animefesta.iowl.jp/
AnimeFesta公式X：https://x.com/AnimeFesta_Info
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名 称：AnimeFesta（アニメフェスタ）
開 始：2021年5月10日（月）
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