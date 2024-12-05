【MS&ADインターリスク総研×バイウィル】経営課題としての生物多様性・自然資本 ～TNFD/自然関連の情報開示と森林クレジットの可能性～

株式会社バイウィル

J-クレジット創出・売買支援や、脱炭素コンサルティングを行う株式会社バイウィルは、無料セミナー『経営課題としての生物多様性・自然資本 ～TNFD/自然関連の情報開示と森林クレジットの可能性～』を、2024年12月19日（木）にオンラインにて開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://www.bywill.co.jp/seminar/20241219

【講演の内容】

気候変動への対策が企業のサステナビリティ戦略の中心に据えられるなか、近年、生物多様性・自然資本が経営課題として大きな注目を集めています。

ほぼ全ての企業は直接的・間接的に生物多様性・自然資本に依存し、インパクトを与えていることより、それらに配慮することは、事業リスクの低減や新たな価値創造の観点から、企業にとって避けて通れないテーマとなりつつあります。



第一部では、MS＆ADインターリスク総研株式会社の川崎亜希子氏を講師に迎え、自然資本の重要性とともに、世界的な枠組みとして注目される「TNFD（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）」フレームワークやLEAPアプローチを取り上げます。TNFD開示提言の内容や分析プロセスについて具体例を交えながら解説します。



第二部では、「森林クレジット」をテーマに、生物多様性と脱炭素を統合的に推進する方法を探ります。森林が果たす役割の重要性や、森林クレジットの成り立ちと基本概念、生物多様性保全と気候変動対策の双方に寄与する適切な森林経営に繋がる、クレジットのメカニズムをお伝えします。また、森林クレジットを活用する企業事例もご紹介します。



企業のサステナビリティ推進担当者に向けて、最新の知識と実践的なアプローチを提供する本セミナー。TNFDと森林クレジットという二つの切り口を通じて、自社の経営戦略における生物多様性への取り組みをどのように強化できるかを考えるきっかけとなる内容です。



皆さまのご参加をお待ちしております。

＜実施概要＞

・日時：2024年12月19日（木） 15:00～16:30

・会場：オンライン開催（Zoom）

※お申し込みいただいたメールアドレスに視聴方法とURLを送付いたします

・参加費：無料

【セミナーコンテンツ】

第一部 講演（50分）

「TNFD入門 ～自然資本の重要性とTNFD開示提言・LEAPアプローチの概要～」

MS&ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第五部サステナビリティ第一グループ 上席コンサルタント

川崎 亜希子氏



第二部 講演（30分）

「生物多様性と脱炭素の架け橋～森林クレジットの可能性～」

株式会社バイウィル

執行役員 パートナーサクセス部 部長

齋藤 雅英

【こんな方におすすめ】- 生物多様性・TNFDにご関心のある方- 森林由来カーボンクレジットにご関心のある方- 生物多様性や脱炭素への取り組みを具体化したい方- 環境経営に関心のある経営層の方々

【講師】川崎 亜希子氏

MS＆ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第五部サステナビリティ第一グループ 上席コンサルタント

2011年に入社。自然資本、水リスク、気候変動関連のコンサルティングに従事し、不動産・建設、化学、自動車関連、運用機関、保険など多くの企業をサポートする。

齋藤 雅英

株式会社バイウィル

執行役員 パートナーサクセス部 部長

京セラグループのコンサルティング会社、リンクアンドモチベーショングループを経て株式会社フォワード（現：バイウィル）に参画。企業のブランドコンサルティング・風土改革コンサルティングに従事。クレジット創出事業立ち上げ後、同事業を担うパートナーサクセス部長就任。プライム上場企業や地方中堅・中小企業、森林組合や林業会社など約1,600事業者にJ-クレジット創出・活用方法を紹介（内、森林案件50％）。金融機関や自治体でのセミナー・勉強会講師も務める。

お申込みはこちら :https://www.bywill.co.jp/seminar/20241219

【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社バイウィル セミナー事務局

メールアドレス：seminar@bywill.co.jp

【会社概要】

■社名：株式会社バイウィル

■本社：東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビル6階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■設立：2013年11月11日

※2023年4月1日より、株式会社フォワードから株式会社バイウィルに社名変更

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（クレジット創出）

・環境価値売買事業（クレジット調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■パーパス：

『ずっと愛される日本を。意志の力で。』

常に変わりつづける世界の中、価値は多様化し、正しさも不確実なこの時代。

だからこそ、バイウィルは意志の力を信じ、あらゆるサステナブルな変革を後押しすることで、次世代にも誇れる日本を創ることに貢献します。