新年を祝って、マイメロディやクロミたちが新しい着物コスチュームをお披露目年末年始イベント「New Year Celebration 2025」2024年12月26日（木）より開催

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営するサンリオピューロランドでは、2024年12月26日(木)から2025年1月7日(火)まで、年末年始イベント「New Year Celebration 2025」を開催します。

本イベントでは、着物姿のキャラクターたちも登場!和装のキャラクターたちがお正月ムードを彩り、華やかな新春を演出します。年末年始にゆっくりご家族や友人と特別な思い出を作ることのできる、幸運が巡る”ラッキー☆ヘビーローテーション!!”な体験をご用意しています。笑顔あふれる年末、そして新しい年明けのひとときをお過ごしください。

詳細ページ:https://www.puroland.jp/event-campaign/2025_newyear/

イベント期間中は、和の装いのキャラクターたちがピューロランドのお正月ムードを盛り上げます。ウェルカムグリーティングやアトラクション「キャラグリレジデンス」では、ハローミミィやウィッシュミーメルらがおなじみの着物姿でグリーティングに登場します。また、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロールは、年末年始の定番として新しい着物コスチューム姿に。「開運厄除☆スペシャルグリーティング」(事前予約制・有料)にてお披露目いたします。年末年始を感じさせる、着物姿のキャラクターたちと、新年のはじまりに記念撮影をお楽しみください。

また、新春を祝う華やかな門松や絵馬をモチーフにした「家内安全☆フォトスポット」では、実際に絵馬カードにおねがいごとを書いて飾ることが可能。ほかにも、クリアすると金運アップ待ち受け画像がもらえる「白へび」を探す「金運上昇☆回遊ゲーム」や、人気のあそび歌作家・鈴木翼さんによるお正月スペシャルステージを開催。1月4日(土)は特別に鈴木翼さんご本人にご登場いただく特別なステージも予定しています。出会えたらラッキーな「へび」パペットを持ったスタッフが館内にいることも!見かけたら、ぜひパクっとしてもらって開運厄除してください。

その他、健やかな新年を願った数量限定フードメニューや和柄モチーフのオリジナルグッズなど、多彩なコンテンツをご用意しています。ご家族や、地元のご友人と、心温まる年末年始のひとときをぜひ天候気温関係なく楽しめる、全館屋内型のピューロランドでぜひお迎えくださいませ。

「New Year Celebration 2025」概要

【概要】

■開催期間: 2024年12月26日(木)~2025年1月7日(火)

■詳細ページ: https://www.puroland.jp/event-campaign/2025_newyear/

【ストーリー】

2024年の締めくくり~2025年への幕開けを祝う合言葉は、「ラッキー☆ヘビーローテーション!!」

みんなの笑顔で、ラッキー!開運!運を巡ろう!!

【実施内容】

・フォトスポット

・着物姿で登場する様々なキャラクターグリ-ティング

・お正月スペシャルステージ

・回遊ゲーム

・オリジナルグッズや期間限定メニューの販売

家内安全☆フォトスポット 絵馬カードに願いを込め、2025年もみんななかよく!

3Fエントランスホールには、 門松や絵馬をあしらったフォトスポットが登場。

絵馬カードにおねがいごとを書いて飾ることもでき、ご家族や友人と一緒に願いを込めた写真を撮影できます。

2025年も、みんななかよく、よい年になりますように。



■開催場所:3F

開運厄除☆ 辰からへびへ、ぱくっと厄を払って運を招く!着物姿のキャラクターたちが活躍

年末年始にぴったりな晴着姿のキャラクターたちがキャラグリレジデンスやウェルカムグリーティングに登場!新しい年の幕開けをお祝いするグリーティングです。

2024年内のウェルカムグリーティングでは、干支”辰”に合わせてキャラクターたちが作った、ししまいみたいなかわいい”辰パペット” が再登場!出会えたらラッキーになること間違いなしです。

どのキャラクターが登場するかは、当日のお楽しみ。ぱくっと厄を払って運を招きます!

また、イベント期間中、 2025年に50周年を迎えるマイメロディと、同じく2025年に20周年を迎えるクロミがクローズナレーションを担当いたします。さらに、2025年1月1日(火)~1月13日(月・祝)の期間、「Miracle Gift Parade」上演前にマイメロディが登場し新年のご挨拶をいたします。

※Miracle Gift Paradeの詳細についてはこちら(https://www.puroland.jp/parade-show/miracle-gift-parade/)をご確認ください。

※パレードのお時間は日によって異なります。ご来場される日程のスケジュール(https://www.puroland.jp/schedule/)より、事前にご確認ください。

開運厄除☆スペシャルグリーティング(事前予約制・有料) 着物姿におめかししたキャラクターがお正月ムードを盛り上げる!

期間中、着物姿におめかししたキャラクターたちが登場し、お正月ムードを盛り上げます。ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロールは、新たに仕立てた着物コスチュームをお披露目いたします。クロミとマイメロディは、干支のへびのパペットを持って登場します。

■開催場所 :1F イベントコーナー

■出演キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン

※すべて事前予約制・有料。

※詳細は必ずホームページをご確認ください。

笑門来福☆スペシャルステージ あそび歌作家・鈴木翼さんと年末笑いおさめ&新年ほっこり初笑い?!

笑う門には福きたる!マイメロディと、人気のあそび歌作家・鈴木翼さんによるステージでは、子どもから大人まで楽しめる歌や遊びのパフォーマンスをお届けします。期間中、鈴木翼さんは映像出演し、1月4日には、スペシャルバージョンとして、ご本人にご登場いただくステージも実施いたします。

<通常ステージ>

■開催場所:ピューロビレッジ1F 知恵の木ステージ

■上演時間:約15分

※鈴木翼さんは映像でのご出演となります。上演時間はホームページをご確認ください。

<特別ステージ>

■開催日時:2025年1月4日(土)

※上演時間はホームページをご確認ください。

【鈴木翼さんプロフィール】

あそび歌作家。私立保育園、子育て支援センターに8年間勤務後、

2009年、あそび歌作家として活動開始。保育雑誌を中心に多数の連載、執筆活動を行いながら、全国でファミリーコンサート、保育者向け講習会等に出演。2019年より、大阪芸術大学短期大学部保育学科客員教授に就任。あそび歌作家として、幅広く活動している。

金運上昇☆回遊ゲーム 「白へび」を探して金運アップの待ち受け画像をゲット!

ピューロランド館内に隠された5カ所の「白へび」を見つけて、キーワードを集めて回答ページで入力する、体験型回遊ゲームです。5つのキーワードを揃えた参加者には、金運アップ!?の待ち受け画像をプレゼント。

楽しみながら新春の運気を感じていただける内容となっています。

無病息災☆ 健やかな新年を願った数量限定フードメニューや和柄モチーフのオリジナルグッズが登場!

1月1日(水)からは数量限定で、「シナモロールの無病息災!ぐるぐるロールケーキ」を販売。へびのようにぐ~るぐるのロールケーキを食べれば運が開けるかも。新年らしい縁起の良い特別なメニューをご提供します。ノベルティとしてビジュアルデザインのポストカード付き。ぜひ新年からおいしく、笑顔で健やかな1年をスタートしてください。

さらに、新年らしい和の装いのキャラクターたちをデザインに取り入れたオリジナルアイテムを3Fエントランスショップにて販売いたします。2025年のスタートにあわせて使うのにもぴったりな和柄モチーフのお箸、巾着をはじめ、チャームや缶バッジなど、新年らしい華やかなデザインが魅力の限定商品をぜひお楽しみください。

シナモロールの無病息災!ぐるぐるロールケーキ 880円ノベルティのポストカード

■クレジット

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※価格はすべて税込みです。

本リリースの掲載内容は画像を含め、12月5日(木)現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

